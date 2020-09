V Mercandinových sadech v Klatovech se v sobotu 5. září od 15 hodin bude konat charitativní akce Chariťák 2020. Cílem letošního Chariťáku bude podpora zisku finančních prostředků na opravu fasády domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, která je v havarijním stavu. Provozovatel tohoto domova, kterým je Oblastní charita Klatovy, žádá veřejnost o přispění na tento účel s cílem získat 270 000 Kč, aby se mohla letos opravit alespoň jedna nejvíce postižená strana budovy, od záměru opravit celou budovu bylo upuštěno, jelikož je nereálné to celé zafinancovat. Doposud se vybralo téměř 60% cílové částky. Úkolem Chariťáku 2020 bude dovybrat chybějících 40%.

Letošní program se skládá ze dvou částí. Vše započne v 16 hodin během pro sv. Zdislavu Mercandinovými sady směrem do Lub, kdy délka trasy bude 4 km. Pro ty nejmenší bude v 15.30 hodin připravena symbolická trasa u budovy Kolonády. Startérkou závodu bude reprezentantka ČR v atletice Tereza Petržilková společně s atletickou legendou Vlastimilem Zwiefelhoferem. Po vyhlášení výsledků běhu plynule započne festival převážně klatovských hudebních skupin, které vás budou bavit až do 22 hodin. Akcí bude provázet moderátor Zbyněk Vodička.

Startovné na běh i vstupné na hudební produkci je zdarma, na místě ale budou zapečetěné kasičky, kterou budou mít na místě pracovnice charity a tak budete moci přispět na hlavní účel Chariťáku 2020, kterým je omítnutí sv. Zdislavy. Veškeré finance budou 7. září pod dohledem přepočítány v účtárně klatovské charity a následně přeposlány na účet charity.

Další akce

Pouť v Sušici

KDY: 5. a 6. září

KDE: Sušice

ZA KOLIK: dle akcí



Během soboty a neděle si mohou návštěvníci sušické pouti užít pouťové trhy na náměstí, pouťové atrakce za koupalištěm, mši. V pátek se můžete na ostrov Santos vydat na koncert skupiny Škwor. Otevřen během poutě bude také kaple Andělíček. Chybět nebude i další doprovodný program.

Olympic, Adys a Lord v Dolanech

KDY: 5. září od 18 hodin

KDE: Dolany

ZA KOLIK: neuvedeno



Na koupališti v Dolanech se v sobotu uskuteční koncert tří kapel, kde hlavním lákadlem bude legendární Olympic, Dále se můžete těšit na klatovské skupiny Lord a Adys.

Ukradený Vjecy na náměstí

KDY: 4. září

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Na klatovském náměstí v pátek 4. září od 19.30 hodin zahraje opět oblíbená klatovská skupina Ukradený Vjecy.

Kladivo na pýchu na hradě Rabí

KDY: 4. září

KDE: Rabí

ZA KOLIK: neuvedeno



Na hradě Rabí můžete v pátek od 19.30 hodin vidět unikátní rockovou operu Kladivo na pýchu. Autory opery jsou Miloš Bešta (hudba) a Jan Petričko (libreto). O divadelní ztvárnění se postaral Jindřich Gregora. Příběh vás zavede na tvrz v Běšinech u Klatov, kde se na počátku 16. století odehrál příběh o lásce, pýše a zradě v kontextu tehdejší temné inkviziční doby. V opeře s 22 skladbami se představí výhradně umělci z Klatovska.

Vinobraní s Cyrilkou v Dolní Lhotě

KDY: 5. září

KDE: Dolní Lhota

ZA KOLIK: neuvedeno



Vinobraní s muzikou se bude konat tuto sobotu od 14 hodin v Dolní Lhotě u Klatov. Během akce se uskuteční ochutnávka různých druhů vín a burčáku, k poslechu zahraje kapela Cyrilka. K vínu bude možné zakousnout grilované speciality, ale i cukrářské výrobky. Burčák i víno si můžete na místě zakoupit a odnést domů.

Do Klatov míří Šťastný vyvolený

KDY: 5. září od 19.30 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Moderní francouzskou komedii se skvělými dialogy Šťastný vyvolený s Davidem Matáskem a Lindou Rybovou uvede klatovské divadlo tuto sobotu. Představení je přeloženo z 15. května, vstupenky zůstávají v platnosti.

Šumava Against v Sušici

KDY: 5. září od 16 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



Na open air festivalu v v chatové osadě Luh v Sušici vystoupí tuto sobotu kapely Capsaicin, Tosiro, Selfexile, Slavery, Narcosa, But, Rožava nebo Violence by Nature.

Beseda s Vieweghem na Klenové

KDY: 5. září od 18 hodin

KDE: Klenová

ZA KOLIK: neuvedeno



Jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů současnosti Michal Viewegh bude v sobotu od 18 hodin besedovat na purkrabství hradu Klenová. Bude poutavě vyprávět o svých začátcích, o boji s nemocí, o tvorbě a setkáních se zajímavými lidmi. A také o tom, jak je spokojen s filmovými verzemi svých knih.

Ester Kočičková pokřtí desku ve Vlaštovce

KDY: 5. září od 20 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Klatovská rodačka Ester Kočičková se svou kapelou Moody Cat Band pokřtí v pátek na zahradě bistra Vlaštovka svou novou desku. Vstupenky jsou k dispoici na GOOUT nebo přímo ve Vlaštovce.

Hasiči soutěží v Měcholupech

KDY: 5. září od 16 hodin

KDE: Měcholupy

ZA KOLIK: neuvedeno



Hasičská soutěž sborů okrsku proběhne v sobotu od 16 hodin na koupališti v Měcholupech. Okrskový výbor dobrovolných hasičů na tuto akci srdečně zve všechny příznivce hasičského sportu.

Touch of Gospel v Anníně

KDY: 5. září od 14 hodin

KDE: Annín

ZA KOLIK: neuvedeno



Koncert plzeňského gospelového sboru se odehraje v sobotu v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína.

Borovy projde procesí družiček

KDY: 6. září v 10.30 hodin

KDE: Borovy

ZA KOLIK: zdarma



Poutní slavnost narození Panny Marie se uskuteční tuto neděli v Borovech na rozhraní jižního Plzeňska a Klatovska. Součástí slavnosti bude tradiční a velmi oblíbené procesí s družičkami a hudbou, které vychází v 10.30 hodin dopoledne z Prokopova mlýna.