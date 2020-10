V rámci projektu obnovy zvonů v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách se budou sundavat v pátek 9. října ve 12 hodin z věže dva současné zvony, které se povezou na opravu. Přijďte se okolo poledne s nimi symbolicky rozloučit.

„Projekt Zvony pro Šumavu řeší obnovu zvonového fondu na věži arciděkanského kostela sv. Markéty. Jde o restaurování stávajících dvou historických zvonů ze slavné zvonařské dílny Jana Pricqueye ze 17. století, z nichž jeden je puklý, a dále pořízení tří nových zvonů. Jde tak o vyrovnání jedné ze ztrát z dob druhé světové války, kterou způsobila rekvizice posledních kašperskohorských zvonů pro válečné účely v roce 1942,“ uvedl za spolek Vladimír Horpeniak.

Další akce

Ukliďme Železnorudsko

KDY: 10. října

KDE: Železnorudsko

ZA KOLIK: zdarma



Společný úklid veřejných prostor Hojsovy Stráže, Špičáku a Železné Rudy proběhne v sobotu 10. října od 9.30 hodin. V tuto dobu se dobrovolníci sejdou na Hojsově Stráži u hasičárny, na Špičáku-Sedle a v Železné Rudě u úřadu.

Prohlídky Mouřence

KDY: každou sobotu od 11 hodin

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Navštivte prastarý šumavský kostel u Annína postavený po roce 1220. Podíváte se i do barokní kostnice plné ostatků a prohlédnete si muzeum. Mouřenec ukrývá fresky ze 14. století a stejně starý zvon.

Bábovky v kině

KDY: 10. října

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 130 Kč



Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Příběhy hrdinů Bábovek ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsou totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. Film můžete zhlédnout v klatovském kině Šumava.

Ženská pomsta v kině

KDY: 11. října

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 120 Kč



Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele, a to nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. Česko komedii uvede kino v Klatovech.

Dva nahatý chlapi v divadle

KDY: 9. října

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Dva nahatý chlapi je bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená. Režie: Antonín Procházka Překlad: Jaromír Janeček. Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová/Michaela Dittrichová.

Na stojáka v Klatovech

KDY: 14. října

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Do třetice všeho dobrého, tedy alespoň v to pevně věří všichni fanoušci známé české show „na stojáka live“. Již dva termíny této Stand-up comedy musely být zrušeny vinou pandemie COVID-19. Nyní již všichni pevně věříme, že přes nařízená platná omezení si všichni budeme moci užít již 8. představení v Klatovech. To je naplánováno na středu 14. 10. 2020 od 20.00 hodin v kulturním domě v Klatovech, jenž má za sebou několika měsíční rekonstrukci. Připomeňme, že vystoupí Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg.