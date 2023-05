S postupujícím jarem se rozšiřuje nabídka víkendových akcí v celém regionu. V Plzni se uskuteční Rock in Plzeň, Majáles, festival polévek či stepu i akce pro milovníky sektů a šumivých vín. Automobiloví fanoušci zase zavítají na Autosalón v Černících, sraz citroenů v Chotěšově nebo na závod offroadů do Dobřan. V Nepomuku se koná tradiční velká pouť, v Rokycanech oslaví výročí rozhledny na Kotli a ve Velhraticích narozeniny Karla IV.

Přímo na nádvoří Plzeňského Prazdroje se bude v neděli vařit. Konat se tam bude další ročník Festivalu polévek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Nádvoří Prazdroje opět provoní polévky

Kdy: neděle 14. května od 11.00 do 17.00

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival polévky se po roce vrací na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Ve 40litrových kotlích dovezených z Maďarska budou přímo před zraky diváků vařit vyhlášené nejen plzeňské restaurace, bistra, ale i neprofesionální kuchaři. Návštěvníci mohou ochutnat asijskou exotiku, středomořské speciality, rybí polévky i českou klasiku.

Na ploché dráze vystoupí rockové hvězdy

Kdy: pátek 12. května od 15.00

Kde: plochá dráha v Plzni na Borech

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: První z letošních festivalů Rock in Plzeň se uskuteční v pátek v areálu ploché dráhy v Plzni na Borech, kde zahrají přední kapely české rockové scény. V 15 hodin vše začne zatím méně známé Panoptiko se svojí show v maskách, po něm přijdou na řadu stálice Argema, Arakain, Traktor a na závěr Harlej.

Majáles není jen pro studenty

Kdy: sobota 13. května od 12.00

Kde: plochá dráha v Plzni na Borech

Za kolik: od 599 korun, děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Den po Rock in Plzeň bude areál ploché dráhy patřit hlavně studentům, ale nejen jim. Tradiční studentské slavnosti jara tam totiž vyvrcholí open air festivalem Plzeňský Majáles. Volby krále a královny Majáles doplní kromě jiného hudební program na dvou podiích. Na tom poprockovém vystoupí Wohnout, Pokáč, Tomáš Klus, Horkýže Slíže, Mirai a Rybičky 48, na rapovém Grey 256, Stein 27, Viktor Sheen, Yzomandias a Nik Tendo a na závěr Calin.

U Olympie bude Autosalón

Kdy: 12. - 14. května

Kde: OC Olympia v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plzeň se opět chystá na největší výstavu nových aut v regionu. 14. ročník Plzeňského Autosalónu se uskuteční u OC Olympia Plzeň od pátku do neděle. Tento rok se mohou návštěvníci těšit na nejvíce nových aut, spoustu motocyklů a skútrů renomovaných značek, čtyřkolky a pracovní stroje, ale i bagry. Představí se nejnovější modely automobilových značek jako Mercedes, Jeep, Škoda, Suzuki, Nissan, Opel, MG, Citroen, Mitsubishi, Subaru, Ford, Toyota, Lexus, Peugeot a další. Vystavovatelé připravují i testovací jízdy, takže si zájemci budou moci nové vozy vyzkoušet na vlastní kůži.

V Nepomuku je tradiční pouť

Kdy: 13. a 14. května

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O víkendu se bude konat v Nepomuku pouť k příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark doplní klasické pouťové atrakce a stánky. Jedná se bezesporu o nejpopulárnější a nejnavštěvovanější událost ve městě v rámci celého roku, kterou lze zaslouženě charakterizovat jako živý multižánrový městský festival pro celou rodinu. Kromě pouťových atrakcí lze navštívit také řadu výstav, v sobotu program zpestří například Cimbálová muzika Milana Broučka od 18.30 na Malé letní scéně nebo skupina Brutus od 20.00 v Unibricku.

V Dobřanech budou závodit offroady

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Offroad park v Dobřanech

Za kolik: 100 korun, děti zdarma

Proč přijít: V Offroad parku na Šlovickém vrchu v Dobřanech chystají na sobotu 5. ročník závod v offroad trialu s názvem Dobřanský offroad pacient. Jedná se o jízdu terénních automobilů mezi brankami v náročném terénu, proběhne také atraktivní závod Mud trial, což je jízda na čas v bahnitém terénu.

Koná se devátý festival stepu

Kdy: do neděle 14. května

Kde: Plzeň

Za kolik: Stepařská show od 350 korun, jinak zdarma

Proč přijít: Do neděle se v Plzni koná 9. ročník Plzeňského festivalu stepu. V pátek nabídne improvizační večer Tap Jam, který se uskuteční v kavárně DEPO2015 od 20 hodin. V sobotu budou od 10.30 hodin U Branky k vidění vystoupení stepařských studií a od 15.30 si zájemci budou moci vyzkoušet step v rámci workshopu pro veřejnost. Vrcholem programu bude v sobotu od 19 hodin Stepařská show, při které se plzeňští stepaři potkají na pódiu Měšťanské besedy s hvězdami mezinárodní scény i kolegy z dalších českých studií.

V Depu se sejdou milovníci sektů

Kdy: sobota 13. května od 11.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma, degustační sklenička 100 korun

Proč přijít: Milovníci sektů a dobrého jídla mohou v sobotu objevovat rozmanitost bublinek v kombinaci se středomořskou kuchyní a mořskými plody v rámci gastronomické akce Sektival. Nebude chybět celodenní hudební doprovod, o který se postará DJ Garlic. večer pak zahraje Balkan party band. Vstupné je zdarma, degustační sklenička je za 100 korun.

V Chotěšově mají sraz citroeny

Kdy: sobota 13. května od 12.00

Kde: klášter v Chotěšově

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Obdivovatelé krásných aut mohou v sobotu zavítat do kláštera v Chotěšově, kde si v rámci akce Jarní koulení dají dostaveníčko majitelé automobilů značky Citroen.

DOMAŽLICKO

Den pro rodinu

Kdy: pátek 12. května od 13.00

Kde: Hanův park, Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Diakonie Západ zve všechny děti, rodiče, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a další příbuzné i nepříbuzné do Hanova parku, kde proběhne společná oslava Mezinárodního dne rodiny. Začátek akce s bohatým programem je naplánován na 13. hodinu a společně se budete bavit až do 16.00. Těšit se můžete na vystoupení TEArTR RAJDO, představení služeb Diakonie Západ a dalších poskytovatelů služeb na Domažlicku.

Speciální koncert: Keks a Morava

Kdy: sobota 13. května od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Další speciální koncert je připraven v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Mrákově. Tentokrát zdejší prostory přivítají dvě legendy Keks a Morava. Neváhejte a nenechte si toto výjimečné spojení dvou skvělých kapel ujít.

Turistický přechod a cyklistický přejezd Českého lesa

Kdy: sobota 13. května od 8.45

Kde: prezentace před Městským úřadem Bělá nad Radbuzou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Připraveny jsou dvě trasy pro pěší a dvě cyklistické. Patnáctikilometrová pěší trasa startuje z Vranova, kam účastníky dopraví autobus, který vyjíždí v 9.00 z Bělé. Přes Starý Herštejn se vydáte do Liščí Hory. Kratší, pětikilometrová trasa začíná v Bělé a přes Bystřici vede rovněž do Liščí Hory. Cyklisté se mohou vydat na 56kilometrovou nebo 31kilometrovou trasu z Bělé do Liščí Hory, která startuje v 9.00 z náměstí v Bělé. Na trasách je možné občerstvení v Šidlákově, v turistické základně Liščí Hora bude otevřen bufet. Mládež do 15 let se může účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

KLATOVSKO

Narozeniny Karla IV. na Velharticích

Kdy: sobota 13. května a neděle 14. května od 10.00

Kde: náměstí a hrad Velhartice

Za kolik: 250 korun dospělí, 150 korun děti, 650 korun rodinné vstupné

Proč přijít: O víkendu jste zváni do roku 1369. Je květen a císař Karel IV. se chystá k oslavě 53. narozenin. A k tomu je připraven bohatý program. V předhradí postaví své stánky trhovci se svými výrobky a hospodští s dobrým jídlem a pitím. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže a také dobový kolotoč. V hradním příkopu budou rytíři na koních předvádět své dovednosti. Na koních se budou moci povozit i malí návštěvníci. Po celý den bude na hradě sokolník a také psář se svou smečkou psů. V sobotu i v neděli se začíná na velhartickém náměstí v 10.00. Se svou družinou tam přijede císař Karel IV. a jeho paní, císařovna Eliška Pomořanská. V kostele Narození Panny Marie proběhne požehnání a vystoupení místního pěveckého sboru. Potom se všichni odeberou na hrad, kde je připraven program až do 17 hodin.

Zahájení turistické sezony

Kdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: náměstí Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Novou turistickou sezonu zahájí nejen pochod Májové toulky, který startuje v 9 hodin, ale také bohatý program připravený na klatovském náměstí. Ten začíná v 10 hodin a těšit se můžete na vystoupení a koncerty ZUŠ J. Kličky nebo Masarykovy základní školy. Před oceněním účastníků pochodu ve 14.45 je připravena ještě Slackshow. V 15 hodin zahraje country kapela 3G, poté vystoupí Matěj Kodeš s bubbleshow a v 19 hodin potěší své příznivce koncertem Lucie Vondráčková. V rámci doprovodného programu připravil DDM Klatovy Putování po zajímavostech v Klatovech a platit bude tento den i zvýhodněné vstupné do památek.

Majáles „Cesta kolem světa za 80 dní“

Kdy: sobota 13. května od 15.00

Kde: Ostrov Santos Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Studentský majáles se chystá na sobotní odpoledne na Ostrově Santos v Sušici. Od 15 hodin budou na programu vystoupení tříd, korunovace krále, majálesové svatby a flash mob. O dvě hodiny později pak začnou další vystoupení – KIDZ (ZUŠ Klatovy), Reverb (Horažďovice), Zastodeset (Domažlice) a Strýčkova Zahrádka (Sušice).

Den otevřených lesů

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Volšovy u Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 2. ročník Dne otevřených lesů nabízí komentované vycházky cca 3 km dlouhé od 10.00 a od 12.00. Můžete se těšit na pochůzky po obecních, soukromých a církevních lesích a na ukázky lesnické mechanizace. Sraz účastníků je na návsi ve Volšovech u Sušice.

ROKYCANSKO

Rozhledna na Kotli má výročí

Kdy: sobota 13. května

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sobotu 13. května je v Rokycanech přichystána oslava 9. výročí rozhledny na Kotli, letos spojená s 50. ročníkem turistické akce Rokycanské pochody. Registrace účastníků bude možná od 8 do 10 hodin v zasedací místnosti Triana na nádvoří radnice. Každý registrovaný účastník obdrží diplom a drobné upomínkové předměty. K rozhledně ale mohou vyrazit i neregistrovaní, od 11 hodin bude pro všechny cestou ze směru od ulice Kotelská připraveno několik stanovišť se soutěžemi. Občerstvení u rozhledny je zajištěno, od 13 hodin zahraje kapela Lignit.

Ve Zbirohu mají sraz vinaři

Kdy: sobota 13. května od 11.00

Kde: zámek Zbiroh

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Na zámku ve Zbirohu se budou v sobotu konat Jarní slavnosti vín. Na místě bude probíhat degustace a prodej výrobků přímo od vinařů, připravené bude také řemeslné tržiště a doprovodný hudební program.

TACHOVSKO

Májový zámecký trh

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: zámek Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Májovém zámeckém trhu budou k mání perníčky, textilní hračky, háčkované dekorace, svíčky, bižuterie, sazenice bylinek, zeleniny, květinové dekorace, koření, košíky, občerstvení a další zboží. Prezentovat se tu bude Domácí hospic Západ a psí útulek U Šmudliny Tachov. Od 13 do 16 hodin je připraven i program pro děti – tvořivé dílny a kvízy. Vstup na trh na zámeckém nádvoří je zdarma, pokud si budete chtít prohlédnout i zámek, platíte běžné vstupné.

Ples pro princezny a rytíře

Kdy: pátek 12. května od 17.00

Kde: zámek Bor

Za kolik: 50 korun, děti do tří let zdarma

Proč přijít: Zábavný program pro děti je připravený na zámku v Boru. Děti se pobaví při pohádkovém představení Julie a Dádule nebo při vyrábění vějířů a náramků. Přijít na ples mohou v různých pohádkových maskách.