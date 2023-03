O víkendu se v kraji uskuteční dvě tradiční poutě, při té v Nepomuku bude navíc uložena relikvie posledního českého krále. V Přešticích vystoupí oblíbená dětská skupina Lillipopz, v plzeňské Šeříkovce kapela Panoptiko se svojí rockovou show. V zoo v Plzni budou vítat jaro a odemykat českou řeku, ochotnické divadelní soubory si dají dostaveníčko v Horažďovicích. V Lokálu U Jirky v Plzni připravili netradiční charitativní večírek, který podpoří i herec David Matásek.

Relikviář Karla I. Rakouského, který bude v neděli umístěn do kostela v Nepomuku, vyrobil sochař Václav Česák | Foto: Deník/Pavel Bouda

Plzeňsko

Pouť v Nepomuku přinese i uložení relikvie

Kdy: pátek 17. - neděle 19. března

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jarní svatojánská pouť připomene 630. výročí od umučení sv. Jana Nepomuckého. Program odstartuje v pátek od 18 hodin v Hudebním sále Arciděkanství Nepomuk přednáška P. Miroslava Herolda na téma sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů. V sobotu od 18.00 hodin se na stejném místě uskuteční koncert duchovní hudby, kde vystoupí profesor Tomáš Hála a studenti Pražské konzervatoře. V neděli v 10.30 vyrazí procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého, kde se od 11 hodin uskuteční poutní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Miroslav Herold. V rámci mše proběhne bude v kostele slavnostně uložena relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského.

V zoo odemknou Českou řeku

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Zoo Plzeň

Za kolik: dle ceníku zoo

Proč přijít: Vítat jaro budou v sobotu v plzeňské zoo. Od 10 do 17 hod. bude pro návštěvníky statku Lüftnerka připravena oblíbená lesní pedagogika, tematická naučná stezka o ceny a různé soutěže včetně chytání zlaté rybky. Jedním z vrcholů programu bude v 11 hodin odemykání České řeky vodníkem. Novinkou víkendového programu, a to velmi atraktivní, bude chytání digitálních ryb na rybářském trenažéru. Návštěvníci s rybími jmény mají po celou sobotu slevu na vstupném.

V Úhercích se chystá tradiční pouť

Kdy: 18. – 19. března

Kde: Úherce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Úhercích na severním Plzeňsku se o víkendu uskuteční tradiční Josefovská pouť. Nabídne řadu atrakcí i stánků s občerstvením. V neděli od 14 hodin se pak v místním kostele sv. Josefa uskuteční mše svatá.

V Přešticích vystoupí Lollipopz

Kdy: neděle 19. března od 15.00

Kde: Spolkový dům Přeštice

Za kolik: 500 korun v předprodeji, 550 korun na místě

Proč přijít: Na neděli se v sále Spolkového domu chystá koncert úspěšné skupiny Lollipopz, známá je i z YouTube, kde má pořady Lollymánie a Lollyboxing. Formaci tvoří čtyři dívky ve věku 9 – 10 let a jejich repertoár je zaměřený na dětské publikum. Začátek koncertu je v 15 hodin, předprodej vstupenek na kzprestice.cz.

Panoptiko představí nové album

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 380 korun v předprodeji, 450 korun na míst

Proč přijít: V sobotu večer zahájí v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni své jarní turné kapela Panoptiko. Představí i písně z nového alba Bohové, které vyjde na jaře. Skupina nabízí naprosto netradiční podívanou na muzikanty ve středověkých maskách a žaketech, kteří předvádí naprosto výbornou rockovou show. Předskokanem bude kapela Corona.

Vrací se prohlídky pivovaru Gambrinus

Kdy: sobota 18. března od 10.00 a 13.15

Kde: pivovar Gambrinus

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Po několikaměsíční přestávce se do nabídky návštěvnických tras v plzeňském pivovaru vrátil prohlídkový okruh v pivovaru Gambrinus, ve kterém nechybí ani vydatná degustace několika vzorků. Prohlídky se konají vždy v sobotu od 10.30 a 13.15 hodin. Vstupenky na prazdrojvisit.cz.

Pivaři podpoří autistické děti

Kdy: sobota 18. března od 19.00

Kde: lokál U Jirky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lokál U Jirky v Doudlevecké ulici v Plzni společně s čižickým pivovarem Bizon připravily na sobotu charitativní večírek pro děti s poruchou autistického spektra. V jejich prospěch půjde 5 korun z každého vypitého piva. Čestnými hosty večera budou Eva a David Matáskovi.

V Muzeu bude jarmark

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Muzeum jižního Plzeňska, Blovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo na soboto od 9.00 do 16.00 Velikonoční jarmark, na kterém přislíbilo účast 70 prodejců. Výběr zboží tak bude velmi pestrý od tradičních velikonočních dekorací přes ručně šitou módu, doplňky, šperky a hračky až po poctivé regionální delikatesy. Jako doprovodný program jsou připraveny komentované prohlídky zámeckého sklepení, kteeré začínají v 10, 12 a 14 hodin, a dílny nejen pro děti.

Trojka zve na dětský karneval

Kdy: neděle 19. března od 15.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 50 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Po nucené covidové přestávce se třetí plzeňský obvod vrací k tradičnímu Dětskému maškarnímu bálu. Tentokrát se uskuteční v neděli v prostorách DEPO 2015. V programu jsou kouzelnická show, spousta soutěží a samozřejmě diskotéka. Tři nejlepší masky dostanou po dvou vstupenkách do plzeňské Techmánie. Vstupenky, i ty zdarma, potřebuje mít z kapacitních důvodů každý. Zakoupit je můžete přes systém GoOut na stránkách DEPO 2015.

Domažlicko

Zahrají Kabát revival West a Premier

Kdy: sobota 18. března od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Novou sezonu začínají ve zrekonstruovaném Kulturním domě Mrákov, Mekce chodského bigbítu. V sobotu se sem můžou vypravit nejen fanoušci kapel KABÁT a PREMIER. Hity Kabátů zazní v podání kapely KABÁT revival West a PREMIER si připomene 30 let od Hrobaře. Přijďte se pobavit, zatančit si a užít si skvělou zábavu.

Komentovaná prohlídka výstavy Terezy Marianové

Kdy: sobota 18. března od 13.30

Kde: Galerie bratří Špillarů, Domažlice

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Do konce března je v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích k vidění výstava ilustrací Terezy Marianové. V sobotu jste srdečně zváni na komentovanou prohlídku k výstavě, kterou vás provede sama autorka. Galerie je v sobotu otevřená od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Klatovsko

Na přehlídce se představí deset ochotnických souborů

Kdy: pátek 17. března až neděle 19. března

Kde: KD Horažďovice

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: O víkendu pokračuje v Horažďovicích 38. ročník Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla. Vystoupí na ní 10 souborů z Plzeňského a Karlovarského kraje. Vyhlašovatelem přehlídky je Svaz českých divadelních ochotníků a vítěz je nominován na 31. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně. Na každé představení je vstup 70 korun a popis a začátky jednotlivých představení najdete na www.facebook.com/horazdovice.

Svatební odpoledne v Klatovech

Kdy: neděle 19. března od 13.00

Kde: Refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Přijďte si užít pohodové odpoledne inspirované svatebními prvky. Pokud svatbu teprve plánujete, můžete načerpat inspiraci, pokud už je za vámi, určitě i vás zaujme ukázka svatební výzdoby, přehlídka svatebních šatů a pánských obleků. Chuťové buňky si přijdou na své při ochutnávce dezertů. Návštěvníkům se rovněž představí další nejen svatební dodavatelé. Letos vás čeká větší počet vystavovatelů, přehlídka tří svatebních salonů, ukázka fotokoutku a mnoho dalšího.

Rokycansko

Výstavou provede její autorka

Kdy: neděle 19. března od 10.00

Kde: Rokycany

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Kruhy, kroužky, kolečka, jako motiv propojení, ucelenosti a pospolitosti, se v obrazech Jany Audesové objevují často. Během své výtvarné činnosti postupně objevila řadu rozmanitých námětů a výtvarných technik. Její díla jsou k vidění ve výstavní síni v ulici Josefa Knihy 146 v Rokycanech na výstavě Letokruhy. V neděli bude možné projít i s autorkou při komentované prohlídce.

V Hrádku bude karneval

Kdy: neděle 19. března od 15.00

Kde: KD Hrádek

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Karneval pro kluky i děvčátka z Hrádku a okolí startuje v neděli 19. března na parketu kulturního domu v Hrádku. Od 15 hodin se tu o zábavu postará klaunka Pepina, účastníci si zatančí v rytmu disco, budou modelovat balónky a zúčastní se různých soutěží.

Tachovsko

V Tachově zahrají Leicht a Stehlík

Kdy: v pátek 17. března od 19.30

Kde: Tachov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Netradiční spojení amerického blues a českého folku. To bude k poslechu v tachovském komunitním centru KAT. Michal Leicht je leader bluegrassové skupiny COP, která na české scéně završila již 45. rok. Jan Stehlík je známý z kapely St. Johnny hrající rock'n'roll, boogie a blues, kterou založil v roce 2005 po návratu z USA. Na koncertě uslyšíte spojení obou kapel.

V restauraci zazní pop, jazz i lidovky

Kdy: v sobotu 18. března od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kapela Evergreens zahraje v restauraci Piano v Konstantinových Lázních s nadšením a radostí známé skladby a hity z oblasti jazzu, popu, klasiky i lidové hudby. Těšit se můžete na vysoce kvalitní instrumentální provedení a zajímavé aranže. Vůdčí osobností tria je jazzový houslista Jaroslav Lucák, na akordeon hraje univerzitní profesor v oblasti hudební vědy Jiří Bezděk a na baskytaru zapálený vedoucí mládežnických kapel Jan Krček.