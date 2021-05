Na procházku do historického jádra západočeské metropole zve děti Knihovna města Plzně, a to prostřednictvím nové interaktivní hry. Děti se díky ní hravou formou seznámí s dávnými příběhy ze staré Plzně.

Náměstí plné pověstí. Tak se jmenuje hra, kterou dali dohromady pracovníci Ústřední knihovny pro děti a mládež. Hlavní myšlenkou bylo dostat současnou mladou generaci od počítačů a něco nového je naučit. Kromě aplikace v telefonu děti potřebují už jen tužku a papír, kam si budou zaznamenávat své odpovědi. Jejich kroky povedou na náměstí, kde je čekají čtyři domy, čtyři příběhy a stejný počet úkolů. A možná i něco navíc.

Čeká je třeba příběh domu č. 8, kterému se říká U Božího oka a patří k jedné z nejstarších staveb ve městě. Podle pověsti jej kdysi dávno vlastnila lakomá perníkářka, která přistihla malého chlapce při krádeži perníkové panenky. Bohužel to s ním nedopadlo vůbec dobře, ale jak vlastně skončila perníkářka? A co to Boží oko? Najdete je?

Hra prozradí třeba i příběh Chotěšovského domu, pod kterým byly podle pověsti zakopány dva poklady. Víte, co se s nimi stalo? A co je v domě dnes?

„Děti dnes tráví opravdu hodně času u počítačů, tak nás napadlo je od nich zvednout a pozvat je na zajímavou procházku městem, při které se i něco dozvědí. Forma pověstí je navíc velice atraktivní,“ vysvětlila vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež Petra Pekárková.

Na procházku je možné vyrazit až do konce června, kdy je také nejzazší termín pro zaslání správných odpovědí na ukdm@plzen.eu. „Dětem pak za odměnu pošleme video z naší půdy, kde je ukryto strašidelné překvapení,“ nastínila Pekárková. Kromě on-line aplikace, ke které se dostanete prostřednictvím webových stránek knihovna.plzen.eu nebo facebookové stránky knihovny, je možné využít i tištěného průvodce, který je k dispozici přímo v knihovně.

Vyrazte na procházku parkem

Zámecký anglický park v Lázních Kynžvartu na Chebsku je naprosto unikátní. Nejhezčí je samozřejmě na podzim, kdy mají stromy pestré barvy. Ale vydat se tam můžete i teď. Park založil slavný vídeňský dvorní zahradník Johann Riedl von Leuenstern v době empírové přestavby zámku. Toto krajinářské dílo patří mezi největší zámecké parky v České republice. Rozkládá se na opravdu velké ploše 293 hektarů. Z toho pod správu zámku náleží 245 hektarů. Park je možné navštívit kdykoliv.Od doby kdy převzal park i zámek do správy Státní památkový ústav v Plzni, je snaha po očistění a doslova záchraně parku, která spočívá především v rozsáhlém kácení nevhodných výsadeb a náletových porostů. Po základních probírkách a následném průzkumu bude zpracována koncepce pro obnovu parku s programovanými prohlídkovými okruhy, určením rekonstrukce sítě cest, druhy nových výsadeb. Velikost parku má více než 100 hektarů. Na řadě míst jsou plastiky a sochy a také malé kašny.

Autokino promítá thriller i akční film

Autokino v Klatovech opět promítá. Dnes je na programu slovenský mysteriózní thriller Důvěrný nepřítel s Gabrielou Marcinkovou a Vojtěchem Dykem v hlavní roli. V sobotu se bude promítat americký akční snímek Gentlemani, jenž sleduje příběh britského drogového krále, který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. Vstupenky je možné rezervovat na webu www.AutoKinoKlatovy.cz. Kino otevírá vždy ve 20.15 hodin a promítá se od 21 hodin. Filmy na 7. a 8. května kino připravuje.

Divadlo J. K. Tyla připravilo komedii a matiné

Hned dvakrát během víkendu se budou moct příznivci Divadla J. K. Tyla v Plzni virtuálně setkat se svými oblíbenci. Nejprve v sobotu od 19 hodin do půlnoci budev rámci projektu První řada u Vás doma přístupný záznam komedie činoherního souboru Každý má svou pravdu, 'vstupenky' za 100 – 200 Kč lze už teď zakoupit na goout.cz. V neděli od 10.30 hodin pak na YouTube kanálu divadla potěší příznivce muzikálu matiné Lucie Zvoníkové. Bude jej možné sledovat zdarma, avšak pouze v přímém přenosu. Záznam z licenčních důvodů nebude k dispozici.

Pálení čarodějnic v Plané

V parku pod Bohušovým vrchem v Plané se v pátek koná Putování čarodějnic. Již od 12 hodin zde bude připravena čarodějnická stezka k rozhledně, dojdou tam však pouze ti, kteří se nechají vést čarodějnicí Gertrůdou. Těšte se na putování v maskách, nebude chybět ani oblíbený fotokoutek. „Budeme moc rádi, když se vyfotíte a své fotografie přidáte na facebookové stránky Kultura v Plané, nebo nám je pošlete na e-mail kultura@muplana.cz,“ vyzývají organizátoři.

Čarodějnická stezka ve Kdyni

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně připravila pro děti čarodějnickou stezku. Putování se opět koná Na Šibenici a vede po jejím horizontu. Kromě dobré nálady s sebou potřebujete tužku, papír, koště nebo klacek a vítané je čarodějnické oblečení. Stezka je přístupná do dneška.

Zámecká zahrada v Červeném Poříčí zve návštěvníky

Po zimní pauze se návštěvníkům opět otevřela zámecká zahrada v Červeném Poříčí. Milovníci památek a zeleně tak mají opět možnost navštívit toto místo. Správa zámku žádá návštěvníky o respektování a dodržování bezpečnostních pokynů, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu. Otevřeno je o víkendu od 10 do 15 hodin. Od května je pak zahrada přístupná od úterý do neděle ve stejném čase.

Špičky skal se tyčí nad terénem

Skalní město na Šišáku se nachází nedaleko Stříbrné. Svahy vrchu Šišák jsou bohaté na různé skalky, skály a útvary. Mohutné špičaté skály se tyčí do výšky od tří do osmnácti metrů. Na severovýchodním svahu je pak přímo skalní městečko se seskupeními.

Rozhlédněte se ze Salinburku

Vyhlídka Salingburg se nachází se jižně od centra Františkových Lázní nedaleko hotelu Pyramida. Dostat se k ní je možné autem, veřejnou dopravou nebo pěšky. Parkování je k dispozici v těsné blízkosti rozhledny u hotelu. Z železniční stanice jsou to sem pěšky asi 2 kilometry.