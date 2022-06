Studenti třetího ročníku alternativního a loutkového divadla pražské DAMU ve své novince přemítají, zda je dnes ještě zodpovědné jet na dovolenou k moři. „Ležíme na lehátkách, posloucháme šumění umělého moře a snažíme se nějak vyrovnat s dopady klimatické krize. Pojďte si užít na jeden z posledních ostrůvků klidu, které ještě zbývají,“ zve na představení herec Jakub Jelínek. Už od 19 hodin bude ale na místě probíhat malá „plážová“ oslava 15. narozenin Divadelního léta.

„Na místě bude hrát DJ a my bychom rádi, kdyby nám návštěvníci pomohli dotvořit letní pohodu tím, že si vezmou plážové oblečení nebo doplňky,“ říká ředitelka festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová. Vstupné na tento večer, ať už s oslavou, nebo jen na představení, je 250 Kč a v prodeji je na síti goout.cz.

Hned následující den se ve 20.30 scéna Divadelního léta rozezní muzikálovými hity. Představení Jsme muzikál! muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla nabídne to nejlepší ze současného repertoáru plzeňské scény s ochutnávkou hitů z titulů příštích sezon. Vstupenky jsou ještě k dostání.

Hlavní program Divadelního léta pod plzeňským nebem bude na náměstí Míru probíhat od 2. 7. do 25. 7.

Kabát revival zahraje na zábavě

Tradiční pouťová taneční zábava, kterou na Domažlicku pořádá TJ Sokol Poděvousy v místním přírodním areálu, se bude konat zítra od 21 hodin. Vystoupí rocková skupina Kabát Revival Plzeň.

V Chanovicích se koná koncert

Chanovice a Spolek Panoráma pořádají Letní koncert volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. Akce se bude konat dnes v zámeckém areálu v Chanovicích od 18.30 hodin. Vstup je 80 korun.

Dobřív pořádá vínování

Milovníci vína mohou zítra vyrazit na Dobřívské vínování, které u vodního hamru připravila obec. Akce bude doplněna bohatým kulturním programem a od 13 do 22 hodin nabídne ochutnávku od minimálně šesti vinařství.

Slavit budou tatínkové

KDY: dnes od 15 hodin

KDE: Plzeň

Nejen maminky, ale i tatínkové mají svůj den, který tradičně připadá na 19. června. V Plzni tento svátek oslaví už dnes na akci s názvem Tátohrátky. Těšit se můžete na zábavné soutěže, odměny, hasičské ukázky, vystoupení dětských kroužků nebo výstavu dětských výrobků. To vše na vás bude čekat v komunitním centru Motýl, na adrese Žlutická 2 v Plzni. Akce startuje v 15 hodin a za vstupné pro dítě v doprovodu dospělého zaplatíte 120 korun.

Bazárek pro psy

KDY: 18. - 21. června

KDE: Horšovský Týn

Útulek Tlapky v naději pořádá charitativní bazárek na podporu opuštěných pejsků. Akce se bude konat o víkendu 18. a 19. června od 9.30 do 12 hodin, v pondělí 20. června od 15 do 18 hodin a v úterý 21. června se uskuteční výprodej také v čase od 15 do 18 hodin. Bazárek najdete v hotelu Šumava v Horšovském Týně. Pořídit si budete moci oblečení, knihy, hračky, doplňky, bižuterii, kosmetiku a mnoho dalšího.

Vynikající víno poteče proudem

KDY: 18. června od 13 hod.

KDE: Klatovy

Pokud jste milovníky dobrého vína, máme pro vás tip na skvělou akci. Už zítra 18. června se v Klatovech bude konat Klatovský festival vína, který pořádá Klatovský spolek vinařů. Akce se zúčastní deset vinařství z Čech a Moravy a těšit se můžete i na cimbálovou muziku Friška, folklorní soubor Šumavánek nebo kapelu The Shower. Festival vína se bude konat na kolonádě v Mercandinových sadech od 13 do 22 hodin. Moderuje Jiří Mužík.

V kostele budou k vidění železné sochy

KDY: 17. června od 18 hodin

KDE: Planá

Jeff Beer je mezinárodně uznávaný multimediální umělec. Nyní si jeho práci můžete prohlédnout v Plané. Od poloviny 80. let si stále více získával mezinárodní uznání svými železnými sochami, se kterými prorazil na světovou scénu. Výstavu, která začne dnešní vernisáží, můžete vidět v kostele svatého Petra a Pavla v Plané.

Karlovarský kraj:

Turisté se setkají u rozhledny

Kdy: 19. června od 14 hodin

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pořadí už 17. ročník setkání turistů na Zelené hoře se uskuteční o tomto víkendu. Můžete se těšit na setkání s kamarády a známými anebo na výhled z Bismarckovy rozhledny. Chybět nebudou ani soutěže pro malé i velké účastníky a občerstvení. Těšit se můžete na špekáčky s chlebem zdarma. A jak na Zelenou horu dorazíte? To nechávají organizátoři na vás. Můžete dorazit pěšky i na kole, s kočárkem nebo o holi. Nejsnazší přístup je z chebského náměstí po zelené turistické značce. Délka trasy je pak celkem 12 kilometrů. Pro zpáteční cestu doporučují turisté žlutou turistickou značku, která končí na hrázi přehrady Skalka, ze Zelené hory je to sem 7 kilometrů. Akce potrvá zhruba do 17 hodin. Startovné se nevybírá. Odměnou pro všechny bude účastnický list, pamětní razítko a samozřejmě odměny pro soutěžící děti. Osmnáct metrů vysoká Bismarckova rozhledna na vrcholu Zelené hory u Chebu byla slavnostně otevřena 3. září 1909. Na ochoz věže vystoupáte po 72 schodech a na stěnách uvidíte i runové nápisy.

V lázních chystají tvrdou Noc boje

KDY: 18. června od 19.30 hodin

KDE: Mariánské Lázně

Po jedné rekonstrukci a dvou koronavirových krizích se v Mariánských Lázních uskuteční desátý ročník galavečera Noc boje. Na akci jsou naplánované zápasy v MuayThai, K-1 a MMA. Večer pro všechny milovníky tohoto sportu se uskuteční v prostorách mariánskolázeňského zimního stadionu a kromě borců z pořádajícího klubu Ravána gym se představí i bojovníci ze Slovenska a Německa.

Rolava bude plná záchranářů

KDY: 18. června od 13 hodin

KDE: Karlovy Vary

Tradiční zábavné odpoledne s názvem Den záchranářů se uskuteční ve volnočasovém areálu Rolava v Karlových Varech. Jedná se o v pořadí už o 15. ročník. Jedinečná akce se spoustou záchranářů, techniky, dárků a nezapomenutelných zážitků přinese pohled pod pokličku práce profesionálních záchranářů. Vystoupí tu Pavel Callta a Genny Ciatti. Připraveny jsou i soutěže pro děti.

V klášteře chystají prohlídky

Mimořádné prohlídky kláštera Teplá se budou konat zítra od 10 hodin. Stane se tak v doprovodu otce převora Jana Augustina Kováčika. První prohlídka začne v 10 hodin a druhá pak ve 14 hodin. Sraz bude v recepci Hroznatovy akademie.

Poběží na podporu hospice



Farní charita Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a Hospic Sv. Jiří srdečně zvou všechny na 13. ročník benefičního Poutního maratonu. Ten bude zahájen zítra v 9 hodin u kostela svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu. Výtěžek půjde na podporu hospice.

Podhradí chystá den pro děti



Obec Podhradí a město Adorf navazují na přeshraniční spolupráci v regionu, v rámci projektu cíleného na rodiny s dětmi připravily jedinečný dětský den. Plánovaná akce se uskuteční zítra od 14 hodin v prostorách hradu. Jejím cílem je posílení povědomí o dotčeném regionu a o historickém zákoutí zříceniny hradu Neuberg. Na děti čeká řada her.

U hradu se bude hrát fotbal

V atraktivním prostředí před chebským hradem se uskuteční klání šestice fotbalových týmů. Bude tu k vidění druhý ročník turnaje Football Street Cup. Hrát se bude ve formátu 3v3. Akce začne pozítří od 10 hodin.