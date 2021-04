Po vynucené pauze naváže na předchozí dva díly Na první tejk! Tentokrát pozvání do studia Gerys Recording Studio v Sulislavi na Tachovsku přijalo rockové trio Karol Komenda Group, které naživo zahrálo i šest svých skladeb, ze kterých jsou slyšet vlivy Kiss nebo Ritchie Kotzena.

Trio tvoří kytarista a zpěvák Karol Komenda, bubeník Kuba Nývlt a basista Samuel Barcík. „Natáčení u kluků v Sulislavi bylo pro nás výjimečné hned ze dvou důvodů. Hráli jsme spolu asi po půl roce, ale hlavně to bylo fakt originální. Člověk byl z toho samozřejmě trochu nervózní – nové prostředí, po půl roce, na první záběr, jak to leží a běží před asi devíti kamerami. Atmosféra ale byla víc než příjemná, takže to nakonec dopadlo dobře. I když, jak kluci sami tvrdí, mají stále co vylepšovat, jedná se o kvalitní pořad,“ ohlédl se za natáčením bubeník Kuba Nývlt.

„Měli jsme teď pauzu kvůli covidu, ale bylo super se vrátit do studia. Na Karolovo kapelu jsem se těšil už dlouho, protože vím, že on i Kuba se Samem jsou skvělí muzikanti. Kluci předvedli skvělý výkon, navíc jsou i lidsky strašně fajn, takže celá atmosféra nahrávání se nesla v pohodovém duchu,“ řekl moderátor a producent pořadu Martin 'Zakkiss' Juha.

Třetí díl pořadu bude ke zhlédnutí v neděli 18. dubna od 18 hodin na YouTube kanálu Na první tejk!

Projděte se po Žižkově vrchu

Žižkův vrch je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 2004 a nachází se u Mariánských Lázní na stejnojmenném vrchu ve Slavkovském lese. Důvodem ochrany je zde lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů. Porost je unikátní tím, že přesně takové složení lesa se tu udržuje už po staletí. Jižním okrajem přírodní rezervace prochází naučná stezka Geologický park. Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Stezka se nachází ve svahu bukového lesa nad budovou Městského muzea. Provází expozicí ve volné přírodě ve svahu lesoparku, kam byly umístěny známé i vzácně se vyskytující horniny z vybraných lokalit Slavkovského lesa. Rostliny, byliny a keře jsou vybrány tak, aby odpovídaly skutečnému výskytu ve vazbě na geologický podklad a půdní podmínky. Na trase je umístěno 24 informačních tabulí, z toho 21 tabulí s informacemi o horninách, další se věnují vegetaci.

Tři siláci na silnici

V pohádkách je číslo tři odjakživa jedničkou. Král mívá tři dcery, zkoušky princů mívají tři úkoly a Děd Vševěd míval o tři zlaté vlasy více, nežli potkal Plaváčka. Tři jsou i hrdinové inscenace Divadla Alfa. A co víc, jsou bratři, jak se patří! Jsou to totiž náramní siláci. Jenomže doposud svou sílu před okolním světem tak trochu ukrývali. Pohádkovou komedii Tři siláci na silnici můžete zhlédnout v sobotu od 8 hodin na YouTube kanále Alfa zírá.

Třískáč zahraje z Družby

Další koncert z cyklu Vysílá hudební stanice Družba přinese směsici funku, popu, ska i rocku. V neděli od 19 hodin vám zvedne náladu kapela Třískáč se svými vtipnými texty i chytlavými, energickými melodiemi. Akci naladíte prostřednictvím webu nebo facebooku Městského kulturního střediska v Klatovech.

Kaple zaujme milovníky baroka

Nejsvětějšímu Srdci Páně je zasvěcena kaple ve Ctiboři u Tachova. Pseudobarokní kaple byla postavena v roce 1926 podle návrhu architekta A. Schneidera a dnes je dominantou obce. Z Tachova sem dojdete po modře a zeleně značené turistické trase. Pokud vyjdete z náměstí, čeká vás trasa dlouhá 5,5 km.

Běhejte dál pro zámek

Až do 25. dubna je prodloužen virtuální běh ve prospěch barokního zámku v Poběžovicích. Virtuální je jen tabulka výsledků, vše ostatní je reálné a je na každém, kdy si závod odběhne. Podpořte své zdraví a přispějte k záchraně zámku. Startovné je 100 Kč. Registrace a evidence kilometrů na www.zamekpobezovice.cz.

Pomodlete se v uměle vytvořené jeskyni

Kaple Nejsvětější Trojice u Oloví na Sokolovsku spadá do slohu umělých jeskyní a byla postavena ze strusky, která vznikla při tavení železa v bývalých rotavských železárnách. Kaple stojí na Šibeničním vrchu s výškou 666 m n. m. Kaple připomínající umělou jeskyni tu stojí přibližně 100 let.