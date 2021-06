Ani letos nepřijdou příznivci industriálních památek o festival Industry Open. Začíná už o tomto víkendu a v průběhu celého léta nabídne řadu akcí. V programu nebudou chybět úspěšné zážitkové jízdy vlakem do Škodovky nebo výlety historickým autobusem. Letošní novinkou jsou návštěvy hangáru v Líních nebo speciální prohlídková trasa v plzeňském pivovaru. Výraznou proměnou prošel i web festivalu industryopen.cz, který nyní slouží jako průvodce po industriálních zajímavostech Plzně a Plzeňského kraje.

V sobotu festival nabídne od 10 hodin architektonickou procházku po Petrohradu a od 16.30 hodin komentovanou prohlídku muzea dvoutaktů v Lobzích, v neděli to bude od 10 do 18 hodin Depo Street Food Market v areálu DEPO2015. Po oba dny se konají v Plzeňském Prazdroji od 11, 13, 15 a 16 hodin komentované prohlídky Život ve sklepích. Součástí festivalu jsou i výstavy Plzeň pod zemí v Pivovarském muzeu a Industrial Magic na nádvoří Prazdroje.

„Program festivalu stále doplňujeme o další akce, doporučujeme zájemcům sledovat náš web a sociální sítě, kde se vždy dozví aktuální informace,“ řekla Alena Fialová z městské organizace Plzeň – TURISMUS, manažerka projektu Industry Open.

Vstupenky na akce jsou v prodeji v Turistickém informačním centru na plzeňském náměstí Republiky a online na Plzeňské vstupence.

Divadlo uvede poprvé frašku i muzikálovou komedii

Dvě představení uvede poprvé o tomto víkendu plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Nejprve to bude už dnes od 19 hodin na Nové scéně činoherní komedie Španělská muška, která je situační fraškou o tom, jak se krutě nevyplácí zametat své staré hříchy pod koberec. „Diváci se mohou těšit na výjimečně napsanou komedii, plnou zběsilého tempa. V titulní roli s výborným Michalem Štěrbou, který mě osobně překvapil obrovskou mírou komediálního talentu,“ uvedla k dnešní premiéře dramaturgyně Johana Němcová. Zítra ve stejný čas a rovněž na Nové scéně začne muzikálové představení Něco shnilého, nejzábavnější hudební komedie za posledních 400 let, jak se o díle bratrů Kirkpatrickových říká. Plzeňský soubor jej nastudoval pouhých šest let od premiéry na Broadwayi jako první divadlo u nás. Děj muzikálu sleduje snahy bratrů Nicka a Nigela Prcky stát se úspěšnějšími dramatiky než jejich všemi zbožňovaný konkurent William Shakespeare. Nick se proto vydá za věštcem, který mu poradí, aby napsal hru, v níž se nejen mluví, ale i zpívá a tančí. „Titul odkazuje ke slavné replice o ‚něčem shnilém ve státě dánském‘ a celá komedie je prošpikována vtipnými odkazy na historické události, fakta, známé citace jak ze Shakespearových her, tak z celé řady muzikálů,“ přiblížil dílo dramaturg Pavel Bár.

Pomozte uklidit zatopený lom

Uklidit okolí zatopeného lomu Sorgen od odpadků a zlikvidovat invazní vlčí bob mnoholistý. To jsou hlavní úkoly pro dobrovolníky, kteří se mohou zúčastnit úklidu u zatopeného lomu Sorgen u Třebeně v sobotu od 10 hodin. Pro všechny je připraven i doprovodný program. Na programu je botanická poznávačka, ukázka ornitologie, vypouštění uzdravených živočichů ze záchranné stanice při Národní přírodní rezervace Soos, hry pro děti i dospělé s environmentální tématikou.Věci na úklid zařídí pořadatel. Tím je Muzeum Cheb. Jedná se o program na celý den. Doprava na místo je pouze individuální. Autem přes Třebeň, Milhostov nebo Povodí na odbočku ze silnice Třebeň–Milhostov (parkoviště bude u polní cesty značeno). Pěšky se můžete vydat ze železniční zastávky Třebeň po silnici přes ves Dvorek směrem k Milhostovu, což jsou necelé 3 kilometry. Doprava zpět je opět individuální nebo pěšky na železniční zastávku Třebeň. Vlak Třebeň–Cheb jezdí zhruba každé dvě hodiny.

Barokní den v Mariánské Týnici

Barokní den se koná tuto sobotu od 14 do 18 hodin v dostavěném východním ambitu a kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici. Během programu bude představena architektura a fresková výzdoba kaplí nového ambitu prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodci v replikách barokních oděvů. Návštěvníci uvidí i taneční vystoupení. Součástí doprovodného programu je také prezentace snahy o obnovu zaniklé železnice, která zajišťovala dostupnost barokní památky. Připraven je i doprovodný program pro děti. Základní vstupné je 70 Kč, snížené 40 Kč.

Festival vína v Klatovech

Milovníci vína si tuto sobotu v blízkosti kolonády v Mercandinových sadech v Klatovech užijí festival vína. Návštěvníci budou mít možnost degustovat vína z desítky různých vinařství z Moravy a Čech. K poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika, vystoupí folklorní a jiné taneční soubory, chybět nebudou ani animační programy pro děti. Akce odstartuje ve 13 hodin.

The Dixie Hot Licks v Konstantinkách

Máte rádi styl dixie? Pak si udělejte v neděli odpoledne čas a zajeďte do Konstantinových Lázní. Na terasách hotelu Prusík totiž od 14 hodin zahraje plzeňská skupina The Dixie Hot Licks, v jejímž repertoáru se snoubí původní „vintage sound“ akustického jazzu a moderní výraz dixielandu. Určitě se budete dobře bavit.

Charitativní bazárek pro pejsky

Od soboty do úterý se v horšovskotýnském hotelu Šumava na náměstí Republiky koná charitativní bazárek na podporu opuštěných pejsků. K prodeji bude oblečení, knihy, hračky, domácí a chovatelské potřeby, bytové doplňky a mnoho dalšího. Během víkendových dnů je bazárek přístupný od 9.30 do 13 hodin, v pondělí a úterý od 11 do 16 hodin. Akci organizuje Útulek pro psy Tlapky v naději Horšovský Týn. Výtěžek z akce půjde na chod útulku a péči o psy.

Farmářské trhy ve Františkových Lázních

V centru Františkových Lázních se uskuteční v neděli 20. června farmářské trhy. Nakoupit si na nich budete moci čerstvé ovoce, zeleninu, sýry, uzeniny, med, sušené ovoce, ořechy či řemeslné produkty. Jedná se o potraviny přímo od místních farmářů a pěstitelů a uzenářů. Trhy najdete v ulici Ruská.

Projděte se Kyselkou

Udělejte si v sobotu výlet do romantické Kyselky u Karlových Varů. Můžete se tam vydat na komentovanou prohlídku s průvodcem po stopách Heinricha Mattoniho, který ji proslavil. Sraz je v 10 hodin u bílého dřevěného altánu vedle občerstvení na příjezdu od Karlových Varů.

Kinder Fest v Klatovech

Odpoledne plné zábavy, hudby, tance nebo kouzel si mohou v pátek užít děti i jejich rodiče. V Letním kině v Klatovech se uskuteční Kinder Fest Open Air. Během akce vystoupí Míja, DJ Žabka a kouzelník Šmeli. Událost odstartuje úderem 16. hodiny a potrvá více než tři hodiny. Podmínkou pro účast bude doložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, očkování či prodělání této nemoci.

Poslechnete si rock

V Karlových Varech v areálu koupaliště Rolava se uskuteční rockový koncert. Akce nese název Al (TRT) nativa. A zahrají tu čtyři interpreti. Užijte si nedělní odpoledne s alternativní scénou.

Vyměňte si oblečení na statku

V Královském Poříčí u Sokolova se v sobotu 19. června od 15 hodin uskuteční bazarová výměna oblečení. Stane se tak na statku Bernard. Můžete sem přinést oblečení, které nechcete vyhodit a odnést si jiné.

Divadelní hru zahrají v rokli

V Západočeském divadle Cheb se můžete těšit na divadelní představení Všechny báječný věci. To je divadelní hra s možným zapojením diváků. Odehraje se přímo v rokli u studia d. Představení začíná v sobotu 19. června od 19. hodin.