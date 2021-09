Poslední srpnovou neděli se bývalé nádraží ve Zbirohu přenese v čase i prostoru. Legionáři s obrněným parním vlakem nastíní atmosféru roku 1918 v Rusku, kdy bojovali o holé přežití, nad bolševiky dobyli celou Transsibiřskou magistrálu a získali si celosvětový respekt. Nádraží se také ode dneška do neděle stane poslední zastávkou pojízdného muzea Československé obce legionářské – Legiovlaku. Pátek a sobota budou určeny běžným komentovaným prohlídkám, v neděli nádraží ožije čilým ruchem boje legionářů na Rusi. Nedělní program začne ve 14 hodin ukázkou výcviku dělostřelců. Vrcholem bude v 16 hodin bojová ukázka dobývání nádraží. „Celý odpolední program je pro diváky zdarma a budeme rádi, když nás navštíví nejen fanoušci vojenské historie, ale především rodiny s dětmi, které se chtějí dozvědět něco více, a tak trochu si zažít události, které hýbaly našimi dějinami,“ podotknul Jiří Charfreitag, vedoucí projektu Legiovlak.

Tre Violini zahrají v synagoze

V rámci 20. ročníku Hudby v synagogách plzeňského regionu zahrají v neděli od 17 hodin v hartmanické synagoze Tre Violini v sestavě Miroslav Vilímec, Jitka Nováková a Libor Vilímec. Na programu jsou Biosmortier, Leclair, Dvořák, Pexidr či Martinů. Vstupenky za 80 korun jsou v předprodeji hodinu před koncertem. Rezervace na telefonním čísle 777 317 186.

Do Prazdroje a Bohemia Sektu

Tři akce přichystal o tomto víkendu festival Industry Open. V pátek naposledy od 10 do 14 hodin prohlídku sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice, zítra a v neděli komentované prohlídky Život ve sklepích v Plzeňském Prazdroji a zítra od 14 hodin hudební festival Den Bohemia Sektu ve Starém Plzenci. Více na industryopen.cz

V Sušici bude den s hasiči

Den s integrovaným záchranným systémem (IZS) se uskuteční tuto sobotu v Sušici. Událost, kterou pořádají sušičtí dobrovolní hasiči, začne ve 13.30 hodin spanilou jízdou vozidel IZS městem. Program bude poté až do 17 hodin pokračovat na náměstí Svobody. Tam bude k vidění výstava techniky záchranných složek. Policisté spolu s hasiči i zdravotníky předvedou dynamické ukázky zásahů, návštěvníci budou moci zhlédnout i jízdy na čtyřkolkách. Během odpoledne bude na místě k dispozici občerstvení.

Filmové hrady a zámky končí

Poslední projekcí končí v pátek večer letošní Filmové hrady a zámky. V Horšovském Týně se bude promítat česká komedie Matky režiséra Vojtěcha Moravce, v hlavních rolích Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková a Gabriela Marcinková. Začíná se za každého počasí ve 21.15 hodin, vstupenky za 145 Kč jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz, goout.cz nebo od 19 hodin na místě akce.

Karlovarský kraj

Lidé se vydají do štoly pod sopkou

Během sobotního odpoledne budou mít lidé na Chebsku výjimečně možnost podívat se do útrob nové štoly pod vyhaslou Komorní hůrkou. Konat se tam bude vzpomínková akce na významného a světoznámého básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha. Ten se o výzkum této sopky před 200 lety zasloužil. A právě 28. srpna uběhne 272 let od jeho narození. „Právě Johann Wolfgang von Goethe inicioval první výzkumy vyhaslé Komorní hůrky. A tak mohla být tato sopka před 184 lety odborně prozkoumána, především kvůli tomu, aby se potvrdil její vulkanický původ. Tím je jedinečná. Protože všude na světě horníci kopaly štoly kvůli nálezům stříbra, zlata a dalších vzácných kovů. Na Komorní hůrce to bylo čistě z geologického hlediska,“ připomněl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Na připomínkové akci seismolog Milan Brož připomene i to, že Goethe svými návštěvami lázní propagoval Karlovarský kraj po celé Evropě.

Kraslice pořádají oblíbený jarmark

Prodejní stánky, hudební vystoupení,výstavy, akce pro děti. Tak bude vypadat další ročník jarmarku v Kraslicích. Těšit se můžete na několik hudebních vystoupení. Přijede zazpívat i Leona Machálková. K dispozici tu budou i stánky s řemesly na náměstí. Chybět nebudou ani stánky s regionálními pochutinami a nápoji.

Ve Skalné se konají tradiční dožínky

Ve Skalné se bude slavit. V sobotu 28. srpna od 10 hodin se zde budou konat dožínky. Jak se již stalo tradicí, tak i letos budou připraveny ukázky starých řemesel, výpěstky zahrádkářů, prodej farmářských výrobků i prohlídka historické zemědělské techniky. Ani letos nepřijdou návštěvníci o oblíbenou spanilou jízdu traktorů.

Závod Chodovská vlečka

V Chodově u Karlových Varů nachystali běžecký závod Chodovská vlečka. Běžecký závod je určený pro širokou veřejnost a pro všechny výkonnostní a věkové skupiny. Akce se koná u přírodního koupaliště Bílá voda v Chodově u Sokolova. Délka trasy je 10 kilometrů, vede v okolí Bílé vody, trať je mírně zvlněná, po písčitém povrchu. Začátek akce je 28. srpna od 17 hodin.