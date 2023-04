O nadcházejícím víkendu je na výběr z pestré palety akcí. V Plzni se sejdou zahrádkáři a kutilové, v muzeu začíná zajímavá výstava o hmyzu, v Mlázovech na Klatovsku je možné zhlédnout 400 ořezávátek různých typů, v Blovicích se budou stavět papírové modely. Koncert Iva Jahelky podpoří opravu zámku, gospelové sbory zase podpoří Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Maker Faire v roce 2022 | Foto: Deník/Václav Havránek

PLZEŇSKO

V Depu se sejdou zahrádkáři, kutilové a vynálezci

Kdy: sobota 22. a neděle 23. dubna od 10.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma, přednášky za 90 korun

Proč přijít: Zahradníkům, kutilům a vynálezcům bude o nadcházejícím víkendu patřit plzeňské DEPO2015, kde se uskuteční dvě akce se společným tématem zeleň. Dvoudenní festival O zahradě doplní v sobotu od 10 do 16 hodin už čtvrtý ročník festivalu Maker Faire. I ten se letos zaměří na rostliny a především microgreens. Propojuje nadšence, kutily, vynálezce a inovátory a zároveň slibuje chytrou zábavu pro celou rodinu. V Depu se v sobotu představí více než tři desítky projektů nejen od místních makerů. Druhý ročník tematického víkendu O zahradě nabídne v sobotu a v neděli, vždy od 10 do 17 hodin, přednášky a prezentace rozdělené na tematickou sobotu a praktickou neděli.

V Blovicích se budou stavět modely

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Blovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V sobotu bude v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích pro všechny zájemce připravena od 10 do 15 hodin modelářská dílna s názvem Papírová sobota. V dílně si můžete vyrobit papírové modely autíček, zvířátek a postaviček a také si prohlédnout výstavu papírových modelů. Cena materiálu je zahrnuta ve vstupném.

Zámku pomůže koncert Iva Jahelky

Kdy: neděle 23. dubna od 18.00

Kde: M-klub, Plzeň-Skvrňany

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Další z akcí, jejichž výtěžek putuje na opravu poničeného zámku v Čečovicích na Domažlicku, připravuje na tuto neděli Klub Ladislava Lábka v Plzni, jenž o památku pečuje. Tentokrát pomůže koncert zpívajícího právníka Iva Jahelky s jeho písněmi ze soudního prostředí. Uskuteční se od 18 hodin v M-klubu v Macháčkově ulici 28 v Plzni ve Skvrňanech. Rezervace vstupenek na 773 593 217.

Gospel podpoří nadaci

Kdy: neděle 23. dubna od 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Benefičním koncertem, jehož výtěžek podpoří Nadaci pro transplantace kostní dřeně, vyvrcholí v neděli víkendový třináctý ročník workshopu Gospel (až) na dřeň. Uskuteční se od 18 hodin v Betlémské kapli sboru ECM Maranatha v plzeňské Husově ulici č. 14. Koncert zahájí plzeňský soubor Touch of Gospel pod vedením Michala Beránka, následovat bude společné vystoupení všech účastníků workshopu, mezi nimiž jsou zástupci mnoha českých gospelových sborů z celé republiky, do Plzně jich letos zavítá 90. Vstupenky se budou prodávat přímo na místě hodinu před koncertem.

V Šeřikovce je Rockabilly party

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 420 korun na místě

Proč přijít: Páteční večer bude v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech patřit stylu rockabilly. Od 20 hodin zahrají kapely The Brassbound Rockets, Slapdash rockabilly a Budějcký křupani.

V muzeu začíná nová výstava

Kdy: do 3. března 2024

Kde: Západočeské muzeum v Plzni

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Zajímá vás pohled do hnízda čmeláků? Umíte si představit, že lze chovat v akváriu například vodní brouky? To a mnohem víc ukáže nová výstava Bezobratlí kolem nás, která začíná v pátek v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Kromě jeho entomologických sbírek ukáže i živé exempláře, zodpoví otázky, jak postavit hmyzí domek či jakými metodami se hmyz loví. Pro děti bude připraven dětský koutek, kde si mohou kreslit, zahrát pexeso či složit puzzle.

V mázhauzu lze vidět historické fotografie

Kdy: do 3. května

Kde: mázhauz plzeňské radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sejdeme se na rynku. To je název nové výstavy instalované v mázhauzu plzeňské radnice. Představuje snímky náměstí Republiky z doby od 90. let 19. století do roku 1937. Fotografie pochází ze sbírky národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Expozici, která vznikla také ve spolupráci s Archivem města Plzně, je možné zhlédnout až do 3. května.

Na Radyni jsou slavnosti vína

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00 do 19.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: 200 korun, do 18 let zdarma

Proč přijít: V předhradí Radyně se v sobotu konají tradiční Radyňské slavnosti vína. Kromě ochutnávky různých druhů vín z českých vinařství nabídne živou hudbu, zahraje cimbálovka i pop-rocková kapela. Pro děti bude připraven zábavný program v Centru služeb pro turisty. Vstupenka na slavnosti je platná i na prohlídku hradu.

Na Borech se představí mistr světa

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: Obchodní centrum Borská pole

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se před obchodním centrem Borská Pole bude konat tradiční Motoshow, kde návštěvníky čeká dechberoucí souboj ve freestyle motocrossu. Předvede se švýcarský borec Mat Rebeaud, který je mistrem světa a patří mezi nejlepší švýcarské jezdce. Dále uvidíte například několikanásobného juniorského mistra republiky Lukáše Petráčka. Celý program začíná už v 10 hodin dopoledne a připraven je i bohatý doprovodný program.

DOMAŽLICKO

Hudebnice z Bosny a Hercegoviny zahraje v synagoze

Kdy: neděle 23. dubna od 17.00

Kde: synagoga Kdyně

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Nesporně zajímavou hudební osobnost uvítá synagoga ve Kdyni. Svůj koncert tady uvede Aida Mujačić původem z Bosny a Hercegoviny. Zpěvačka a pianistka se narodila v městě Tuzla v bývalé Jugoslávii. Jako dítě zažila válku na území Bosny a Hercegoviny v 90. letech minulého století. V současnosti žije v Praze, kde se věnuje propagaci bosenských lidových písní včetně židovských v jazyce ladino (středověké španělštině), které na Balkáně v 90. letech 19. století sbíral etnograf a malíř Ludvík Kuba. Zaujala ji i tvorba terezínského vězně Karla Reinera (1910–1979), kterou přetvořila do programu Reiner(kace).

Domažličtí turisté vyrážejí na Plánskou 50

Kdy: sobota 22. dubna od 6.30

Kde: sraz na vlakové zastávce Domažlice-město

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud se chcete připojit, domažličtí členové Klubu českých turistů mají namířeno na pochod Plánská 50. V sobotu v 6.30 se odjíždí vlakem do Plzně a dále pak do Plané. Příjezd je v 8.52, start u koupaliště v Plané do 10 hodin. Zdolat můžete trasy v délce 10, 15 a 25 kilometrů. Bližší informace zájemcům podá K. Kašpar na tel. 739 578 951.

KLATOVSKO

Výstava ořezávátek

Kdy: od středy do soboty od 14.00

Kde: zámek Mlázovy

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Již od začátku dubna je na zámku Mlázovy výstava ořezávátek. Až do konce října na ní uvidíte přes 400 exponátů na jednom místě. Všechny byly zapůjčeny ze soukromé sbírky Jany Javorské. Výstavu můžete navštívit v rámci prohlídky stálé expozice Historie, kterou odvál čas, přesto žije dál. Na jaře a na podzim je expozice přístupná od středy do soboty od 14 do 18 hodin. Kromě stálé expozice můžete navštívit také zámecký park, kde jsou k dispozici obří šachy a dáma, kuželník či odpočinková zóna.

Barvitý barokní svět

Kdy: pátek 21. dubna od 17.00, sobota 22. dubna od 9.00

Kde: refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek a v sobotu se zájemci o historii barokních jezuitských Klatov mohou vydat na historickou konferenci Barvitý barokní svět. Po oba dny jsou připraveny zajímavé přednášky, například o rentgenových metodách při zkoumání historických a uměleckých děl, 800 letech kláštera premonstrátek v Chotěšově nebo Janu Blažeji Santinim-Aichel. V sobotu program doplní od 15 hodin přednáška v Pavilonu skla a od 17 hodin mše za zemřelé v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, kterou hudebně doprovodí Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum.

Pro dobrou náladu zahraje Sedmihorka

Kdy: neděle 23. dubna od 14.00

Kde: Kulturní dům Myslív

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Milovníci dechovky si přijdou na své v neděli v kulturním domě v Myslívě. Pro pohodu a dobrou náladu tu zahraje dechová kapela Sedmihorka.

Den Země 2023

Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Exkurze, aktivity pro děti, přednáška, celodenní program pro širokou veřejnost na téma voda je připraven v rámci Dne Země v Envicentru Podbranský mlýn. Program zahrnuje Cestu vody - dopolední exkurzi po Horažďovicích, odpolední program pro děti a večerní přednášku M. Šobra z PřF KU s názvem Podaří se zachránit Aralské jezero?

ROKYCANSKO

Ve Zbirohu jsou Jarní trhy

Kdy: sobota 22. dubna od 9.00 do 13.00

Kde: Masarykovo nám., Zbiroh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jarní trhy se konají v sobotu 22. dubna mezi 9. a 13. hodinou v proluce zbirožského Masarykova náměstí. Nabídnou stánky s květinami a dekoracemi, domácím sladkým pečivem, sýry, masnými výrobky i uzeninami, sadbami květin a zeleniny nebo ložního prádla z Písku. Od 10 do 12 hodin bude vyhrávat Dixieland Band ze Zdic. Postaráno je také o občerstvení.

Pojedou se Rokycanský krpály

Kdy: neděle 23. dubna od 9.30

Kde: Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Spolek Rokycanští patrioti pořádá v neděli hodin VII. ročník amatérského závodu horských kol Rokycanský krpály 2023. Prezentace jezdců bude od 8.45 do 9.15 v areálu FC Rokycany, kde je zázemí závodu, startovat se bude v 9.30 hodin. Závod měří 54 km se stoupáním téměř 1200 metrů a zavede účastníky na všechny výrazné vrcholy v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklovu horu, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilinu. Stavitelé v uplynulých dnech trať projeli. Na pár místech je podmáčená a na druhém sjezdu ze Žďáru je na pěšině hranice dřeva, takže tam bude objížďka. Dobrovolníci se postarali i o odstranění padlých stromů a počítají s provizorní lávkou přes potok před podjezdem dálnice.

TACHOVSKO

V Černošíně bude pouť

Kdy: sobota 22. dubna od 11.00

Kde: Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijeďte se podívat k nám na pouť, láká do Černošína starosta města Vladimír Krejča a jeho tým. A co nabízí pouťový program? Celý pouťový den odstartuje Mše svatá v kostele svatého Jiří, a to v 11 hodin. O tři čtvrtě hodiny bude zahájení pouti. Jako každý rok, tak i letos čeká na návštěvníky řada atrakcí, ale hlavně i kulturní program. Lidé, kteří na černošínské náměstí dorazí, se můžou těšit na Ledeckou dudáckou muziku, na dechovou hudbu Horalka, vystoupí také taneční skupina Silver team Cheerlaerdes Sparkles. Vystoupí tu například Jan Bending, který slíbil i autogramiádu a zahraje i Lucie revival. Večer bude akce pokračovat v sále KSC Vlčák a k tanci i poslechu zahraje hudební kapela HandaBanda z Rokycan.

V restauraci zazní viola a klavír

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V prostorách restaurace Piano v Konstantinových Lázních se můžete těšit na jedinečný koncert. Představí se vám tady violistka Eva Mokrá a klavíristka Iveta Madarasová. V jejich podání zazní klasická barokní romantická hudba.