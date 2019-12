Po čertech dobrej chariťák

KDY: 7. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: startovné dospělých 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Charitativní akce Po čertech dobrej chariťák se koná 7. prosince v Mercandinových sadech v Klatovech. Cílem akce je získat finanční prostředky pro Elišku Šefcovou, mladou slečnu z Klatovska, která trpí cystickou fibrózou. Připraven je bohatý program včetně soutěží pro děti nebo běhu či chůze, start je v 17 hodin. Akce začíná v 16.30 hodin.

Koncerty na podporu seniorů

KDY: 7. a 8. prosince

KDE: Horažďovice, Bolešiny

ZA KOLIK: neuvedeno



Nadační fond Pokora pořádá 7. a 8. prosince koncerty na podporu domovů pro seniory. V sobotu můžete počin podpořit v kulturním domě v Horažďovicích, kde od 15 hodin vystoupí taneční kroužek místního DDM pod vedením Gabriely Hájkové s různými druhy tanců, dále se představí skupiny Jasmín a RGB. V neděli se akce uskuteční v kulturním domě v Bolešinech, kde se od 15 hodin zahraje harmonikové duo Bráchové pod vedením Františka Strnada, dále také RGB a Jasmín.

Zažijete Vánoce na Rabí

KDY: 7. prosince

KDE: Rabí

ZA KOLIK: neuvedeno



Chcete si zpříjemnit předvánoční čas procházkou, pak navštivte podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu v Rabí. V sobotu 7. prosince od 16 hodin se koná tradiční akce Vánoce na Rabí. Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trávili předci a poodhalíte také něco ze symboliky tohoto období. Ohřát se můžete u ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či čaj. Náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta. Jelikož se o prohlídky velký zájem, je lepší se předem objednat.

Myslivci pořádají výlov

KDY: 7. prosince

KDE: Okolí Janovic nad Úhlavou

ZA KOLIK: zdarma



Myslivecké sdružení Ohař Dlažov pořádá v sobotu 7. prosince od 10 hodin výlov rybníka. Výlov se uskuteční v areálu Tři rybníky, který najdete u cesty z Janovic nad Úhlavou do Běhařova. Na místě nebude chybět prodej vánočních kaprů, myslivci slibují příznivé ceny.

Vánoční oživené prohlídky

KDY: 8. prosince

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: neuvedeno



Zámek v Chudenicích se vrátí v neděli 8. prosince v čase a zavede své návštěvníky na zámek a do podzámčí během jednoho Štědrého večera. Připraveny jsou hrané příběhy z historie, které pro návštěvníky připravili ochotníci z Klatovska. Tentokrát o hodně poetické prohlídky. Návštěvníci se projdou svátečně vyzdobeným zámkem a dozvědí se i to, co se o Vánocích tehdy jedlo. Prohlídky se konají od 10 do 15 hodin.

Vánoční jarmark v hale

KDY: 8. prosince

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: neuvedeno



Dárky a různé drobnosti a budou nabízet prodejci na vánočním jarmarku v Janovicích nad Úhlavou, který se bude konat v neděli 8. prosince ve sportovní hale za úřadem. Během programu vystoupí v 15 hodin děti z MŠ Janovice a v 17 hodin děti ze ZUŠ Nepomuk. Od 14 do 18 hodin bude hrát Pošumavská muzika.

V íčku opět otevřeli Ježíškovu poštu

KDY: do 20. prosince

KDE: Železná Ruda

ZA KOLIK: zdarma



Tradici Ježíškovy pošty i letos udržují v informačním a turistickém centru v Železné Rudě. Tam si můžete přijít pro Ježíškovo razítko nebo si o něj napište.

„Ježíškova pošta funguje již od roku 2001. Lidé mohou posílat pohlednice, dopisy, kartičky pro Ježíška, a to do 20. prosince na adresu Informační a turistické centrum, 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda. Podmínkou je ofrankovaná obálka se zpáteční adresou,“ informovala pracovnice centra Iva Juhová.

Adventní trhy na náměstí v Klatovech

KDY: 8. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstí v Klatovech se o druhé adventní neděli budou konat trhy. Během nich si kromě nákupů drobných dárků a výzdoby užijete doprovodný program. Od 13.30 hodin zahraje Plzeňský Mls. Od 13 hodin bude navíc připraven sportovní program se Ski a Bike Špičák, Florbalu Klatovy, BK Klatovy a HC Klatovy.

Vepřové hody

KDY: 7. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na ostrově Santos se můžete těšit na jitrnice a jelítka, tlačenku, polévku zabijačkovou i bezmasou, gulášek i ovárek.