Zapojte se do úklidu parku

Všichni zájemci, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu a pomoci vytrhat plevel či uklidit spadané větve, se mohou podílet na tradičním úklidu Mercandiniho sadů v Klatovech. Sraz účastníků je v sobotu v 9 hodin u kolonády v parku. Veškeré potřebné nářadí dostanou dobrovolníci na místě. Závěr akce je plánovaný přibližně na 13 hodinu. Přijít ale můžete i na kratší dobu.

KDY: Sobota 6. června

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Za krásami západní Francie



Na prezentaci fotografií s názvem Magická Bretaň zve spolek Komunita Čachrov. Na besedě v domě č. p. 6 se v sobotu od 20 hodin dozvíte vše o krásách západního koutu Francie, jejím divokém mořském pobřeží, místních tradicích i architektuře.



KDY: Sobota 6. června

KDE: Čachrov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Projděte si trasu spjatou s entomologem Josefem Roubalem

V Chudenicích je na sobotu v rámci akce Víkend otevřených zahrad naplánován turistický pochod. Trasa povede místy spjatými s rodákem, entomologem Josefem Roubalem. Lidé si během procházky, která je vhodná i pro rodiny s dětmi, prohlédnou pamětihodnosti nebo přírodní krásy. Start je u zámku v Chudenicích mezi 10. a 12. hodinou, cíl na Bolfánku, kde se výletníci mohou občerstvit.

KDY: Sobota 6. června

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: 20 Kč

Poslouchej v Kině Šumava



Psychologické drama, jež promítne Kino Šumava v Klatovech, vypráví o příběhu mladého páru, který vyráží na výlet, aby svému vztahu dodal novou energii. Zdá se totiž, že už se vyčerpal a spěje k zániku. Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný. Jeho koketní chování vůči jiným ženám ji v tom utvrzuje. Během cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě hlas a jak se záhy ukáže, jde o hlas mužovy milenky. Ta se dokonce dívce začne zjevovat. Je to jen noční můra, halucinace, nebo snad její partner skrývá daleko hrůznější tajemství, než jsou občasné zálety? Jak ubíhají kilometry, atmosféra houstne a ve chvíli, kdy dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život.



KDY: Sobota 6. června od 20 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 120 Kč

Medvědí příběh

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. Na jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných tlapkách. Animovaný film vhodný pro celou rodinu s názvem Ledová sezóna: Ztracený poklad můžete zhlédnout v klatovském Kině Šumava.

KDY: Neděle 7. června od 17 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 120 Kč

Bioluminiscence prozáří zahradu



Novou letní světelnou výstavu Bioluminiscence, která bude ve večerních hodinách zářit do tmy, má nachystanou Pavilon skla v Klatovech. Autorem instalace je pětice mladých pražských výtvarníků GoJo. Umělci umístí do hnízd na větve stromů v galerijní zahradě skleněná vejce. Ta získají schopnost luminiscence, která je známá například u světlušek. Experimentální instalace byla původně určena jen pro jeden hudební večer, ale její kvalita ji předurčila k dalšímu životu. V zahradě pavilonu se projekt dostává do zcela nových souvislostí, v nichž se přirozeně prolíná sklo a příroda. Výstava se bude instalovat dnes. O komplikované cestě k výslednému efektu podají svědectví fotografie umístěné na panelech v chodbě jezuitské koleje. V PASKu je otevřeno každý den od 10 do 17 hodin.



KDY: Denně od 10 do 17 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: základní vstupné 60 Kč

Na Hůrce můžete posvačit

Na klatovské Hůrce je opět otevřeno občerstvení. Přístupné je vždy od středy do neděle, ve všední dny od 15 hodin, o víkendu od 14 hodin. Rozhledna bude otevřena ve stejnou dobu jako provoz občerstvení.

KDY: Od středy do neděle

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Hradní okruh ve Velharticích



Navštívit můžete hradní okruh ve Velharticích, který pojme devatenáct návštěvníků, přístupná je i volná prohlídka hradního areálu ve Velharticích. Prohlídku renesančního zámku i interaktivní výstavy o stavebnictví v bývalém hradním pivovaru budou muset návštěvníci velhartického hradu prozatím oželet. Nepřijdou však o příjemné posezení v hradní kavárně "Café jak z praku", od úterý 2. června bude otevřena i restaurace U Hradního sládka.



KDY: Sobota, neděle do 10 do 16 hodin

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: základní vstupné 120 Kč