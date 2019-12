Komentovaná prohlídka na Mouřenci

KDY: 4. ledna

KDE: Annín

ZA KOLIK: vstup dobrovolný

Komentovaná prohlídka kostela a kostnice na Mouřenci u Annína se koná v sobotu 4. ledna od 11 hodin. Navštivte prastarý šumavský kostel u Annína postavený po roce 1220. Podíváte se i do barokní kostnice plné ostatků a prohlédnete si i muzeum. Mouřenec ukrývá fresky ze 14. století a stejně starý zvon. Režisér Jiří Strach natočil na Mouřenci část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídka trvá cca hodinu a vypráví o historii i současnosti této kulturní památky. Na prohlídku není potřeba se hlásit, stačí přijít v daný čas ke kostelu. Vstupné na prohlídky je dobrovolné

Tříkrálové zpívání v kostele

KDY: 5. ledna

KDE: Dlouhá Ves

ZA KOLIK: neuvedeno



Tříkrálové zpívání v kostele v Dlouhé Vsi u Sušice se uskuteční v neděli 5. ledna od 14 hodin. Zazpívají děti z místní základní školy, Eliška Košťálová, hraje Marek Nauš a jako host vystoupí Dan Bárta.

Výstavy v klatovském muzeu

KDY: 4. a 5. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč



Ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech si můžete nejen během víkendu prohlédnout mnoho výstav. Až do 25. ledna jsou tam k vidění výstavy Velké kouzlo malého zrnka, která je věnována kávě, dále Když se cinkalo klíčema, která je k 30. výročí sametové revoluce. Prohlédnout si můžete také výstavu Narodil se Kristus Pán, která je složena z notových zápisů a hudebních nástrojů ve spolupráci se ZUŠ Klatovy, dále uvidíte výstavu pohlednic s vánoční tématikou a historické betlémy ze sbírkových fondů. V sobotu je otevřeno od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.





Pavilon skla nabízí pestré výstavy

KDY: 4. a 5. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč



V Pavilonu skla v Klatovech si můžete prohlédnout jednu z největších a nejcennějších evropských sbírek skla Lötz. Více než 700 kusů šumavského skla z Klášterského Mlýna zde potěší svou krásou nejen milovníky skla. K vidění je tam ale kromě stálé expozice také doplňková výstava, která nyní představuje nejlepších výsledky pěti ročníků mezinárodních sklářských sympozií, která se konala v Anníně od roku 2015 do roku 2019.