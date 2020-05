Trautenberk chystá koncert

Turné nízkokapacitních koncertů zorganizovala kapela Trautenberk. První pokaranténní tanzmetalový večírek proběhne v pátek na koupališti v Dolanech. Vstupenky jsou v prodeji v tabáku na náměstí v Klatovech a v pohostinství Svrčovec. Kdo zaváhá, neúčastní se. Kapacita je totiž výrazně omezena.

KDY: Pátek 29. května od 18:30 hodin

KDE: Dolany

ZA KOLIK:

Opět se můžete vydat Za tajemstvím Popelčina střevíčku



Otevřena je na Švihově pouze základní trasa Hrad pro devět osob a výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku, věnovaná oblíbené filmové pohádce, která se na švihovském hradě natáčela.



KDY: Sobota, neděle od 10 do 15 hodin

KDE: Švihov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč

Zvlášňý škola zahraje na parketě



Jednu z prvních letošních hudebních venkovních akcí si mohou fanoušci užít již tuto sobotu. Na letním parketě v Neznašovech zahraje Zvlášňý škola. Těšit se můžete na čtyřhodinový koncert nabitý největšími hity této kapely.

KDY: Sobota 30. května od 21 hodin

KDE: Neznašovy

ZA KOLIK:

Houba zahajuje letní sezonu



Music club Houba se otevírá. Na sobotu 30. května je naplánováno zahájení letní sezony, kdy budou moci hosté ve venkovním posezení ve stodole za poslechu hudby ochutnat pokrmy z grilu. Klub se vždy po 23. hodině uzavře. Poté bude otevřeno výdejní okénko.



KDY: Sobota 30. května

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: zdarma

Hradní okruh ve Velharticích je otevřen

Od pondělí 25. května je v provozu hradní okruh, který pojme devatenáct návštěvníků a volná prohlídka hradního areálu ve Velharticích. Prohlídku renesančního zámku i interaktivní výstavy o stavebnictví v bývalém hradním pivovaru budou muset návštěvníci velhartického hradu prozatím oželet. Nepřijdou však o příjemné posezení v hradní kavárně "Café jak z praku", od úterý 2. 6. pak bude otevřena i restaurace U Hradního sládka.

KDY: Sobota, neděle do 10 do 16 hodin

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: základní vstupné 120 Kč

PASK prodloužil secesní výstavu



Díky vstřícnosti Sklářského muzea Nový Bor, Vlastivědného muzea dr. Hostaše a soukromých sběratelů se podařilo prodloužit do 23. srpna výstavu secesního skla novoborských sklářských rafinerií v Pavilonu skla v Klatovech. Jde o příležitost, jak se seznámit s další podobou českého secesního skla, která je odlišná od produkce šumavských skláren. Procházka mezi vázami inspirovanými Muchovými plakáty je zážitkem.



KDY: V květnu denně od 11 do 16:30, od června od 10 do 17

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 60 Kč

Chudenice zvou na výstavu

Zámek v Chudenicích zve na výstavu Vzorná hospodyňka, na níž ukáže více než tisícovku předmětů z domácností našich prababiček. Mnohé skvosty, jež se v rodinách dědily z generace na generaci, jsou i sto let staré.

KDY: Od úterý do neděle od 9 do 16 hodin

KDE: Chudenice

ZA KOLIK:

Cyklisté pomáhají postiženým



Cyklovyjížďkou mohou lidé podpořit klienty s autismem a těžkým mentálním postižením ve stacionáři Korálek v Plzni. Na jakékoliv cyklostezce, zpevněné cestě v parku či v lese na území Plzeňského kraje pak každý registrovaný jezdec může vyrazit na trasu a pomoci zajistit terapeutické činnosti pro tyto klienty. Do největšího virtuálního pelotonu se připojil i hejtman Josef Bernard nebo herec Martin Stránský. Další informace o sbírce, kterou organizuje Diakonie Západ, naleznete na webu www.vodapomaha.cz.



KDY: Do konce května

KDE: kdekoliv v Plzeňském kraji

ZA KOLIK: zdarma

Bazar pomůže opuštěným kočkám

Kočičí útulek Šance pro kočku v Sušici pořádá 12. charitativní bazar pro kočky bez domova. Celý výtěžek z prodeje oblečení, tašek, batohů, bižuterie a dalšího bude použit pro potřeby útulku. Nakoupí se z něj krmivo či stelivo. Benefiční akce se uskuteční v sušické sokolovně.

KDY: Sobota 30. května od 9 do 18 hodin, neděle 31. května od 9 do 12

KDE: Sušice

ZA KOLIK: zdarma