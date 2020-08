Večerní divadelní prohlídky ve Velharticích

Procházky hradními i zámeckými prostory Velhartic s oživenými prohlídkami se můžete zúčastnit v pátek i sobotu.

KDY: Pátek 28. srpna, sobota 29. srpna od 21 hodin

KDE: Velhartice

ZA KOLIK:

Metalový festival na Santosu



Metalový hudební festival se uskuteční na ostrově Santos v Sušici. Nově je v tomto ročníku zaveden jako nultý den festivalu páteční program, kam je vstupné zdarma. Od osmé hodiny večerní se v pomyslném hudebním klání na malém pódiu u kiosku utkají tři začínající kapely. Výherce uvidíte v sobotním hlavním programu. Sobotní program začíná již od 14 hodin.



KDY: Pátek 28. srpna, sobota 29. srpna

KDE: Sušice

ZA KOLIK:

Hradozámecká noc

S prázdninami se památky na Klatovsku tradičně rozloučí Hradozámeckou nocí. Ta se uskuteční v noci ze soboty 29. srpna na neděli a nabídne nevšední zážitky. Zapojí se hrad Rabí, Švihov i Velhartice.

KDY: Sobota 29. srpna

KDE: Klatovsko

ZA KOLIK:

Komentované prohlídky Mouřence



Každou sobotu probíhají komentované prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci. Sraz účastníků je před kostelem. Na prohlídku není potřeba se hlásit předem, stačí zavolat na telefonní číslo 607 118 846.



KDY: každou sobotu od 11 hodin

KDE: Annín

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Dětský den na Mouřenci

Hry, soutěže o poklad sv. Mořice, prohlídka i malování Mouřence čeká na všechny děti tuto neděli.

KDY: Neděle 30. srpna od 14 hodin

KDE: Annín

ZA KOLIK:

Mexický večer v Sušici



V rámci cyklu šumavských letních hudebních večerů se v sušickém Café Amerika koná mexický večer.



KDY: Neděle 30. srpna od 18 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK:

Tři sestry míří do Klatov

Česká legendární kapela hrající původně punk, která později inklinovala k různým hudebním stylům, vystoupí tento pátek v prostorách Camp Lázně Klatovy v rámci svého turné Gambrinus 11 Tour . Vstupenky na koncert Tří sester jsou k zakoupení v předprodeji za 490 Kč.

KDY: Pátek 28. srpna od 18.30 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 490 Kč

Do pohádkového světa na Šumavu



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.



KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov

Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.

KDY: každou sobotu od 10 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma