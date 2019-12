Horsefeathers Iron Jam 2019

KDY: 28. prosince

KDE: Železná Ruda

ZA KOLIK: zdarma

V centru Železné Rudy se můžete opět těšit na adrenalinovou podívanou v rámci závodu Horsefeathers Iron Jam 2019. Jde o největší městský závod ve freestylu na lyžích a snowboardech uprostřed města, kterou pořádá Harakiri Gang. Těšit se můžete na profesionály na lyžích a snowboardech, kteří předvedou jízdy plné triků na připravené náročné trati plné překážek. Vše vypukne ve 13 hodin.

Rauhnacht 2019

KDY: 28. prosince

KDE: Bavorská Ruda

ZA KOLIK: dospělí 7 €, děti do 14 let 4 €



V Bavorské Rudě se bude v sobotu 28. prosince od 16 hodin konat opět akce Rauhnacht 2019. Jde o působivé představení dle bavorského lidového zvyku. Součástí budou čerti, démoni a jiná strašidla z Bavorska, Rakouska a Čech, kteří mají sraz na náměstí v Bavorské Rudě kousek od hranic a Železné Rudy. Program bude zakončen ohňostrojem, poté bude následovat afterparty s DJ Timem. Parkování je na vyhrazených místech v obci Bavorská Ruda, případně pořadatelé doporučují využít možnosti parkování u nádraží Železná Ruda - Alžbětín.

Posezení s písničkou

KDY: 29. prosince

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



V kulturním domě v Horažďovicích si můžete v neděli 29. prosince od 15 hodin posedět u písničky. K tanci i poslechu zahraje Malá muzika Nauše Pepíka.

Vánoční koncert spolku Prácheň

KDY: 28. prosince

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



V kostele Nanebevzetí Panny Marie si v sobotu 28. prosince od 18 hodin poslechnete koncert spolku Prácheň.

Hradešický ples

KDY: 28. prosince

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



V kulturním domě v Horažďovicích se v sobotu 28. prosince od 20 hodin uskuteční Hradešický ples, kde zahraje Kabát revival Plzeň.

Brutus v PDA v Sušici

KDY: 28. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



V PDA v Sušici si můžete v sobotu 28. prosince od 21 hodin užít koncert skupiny Brutus.

Elephants (FRA) & Second Breath

KDY: 28. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Ve Falcon slubu v Klatovech si poslechnete 28. prosince od 20 hodin dvě kapely. Elephants - heavy groovy hardcore kapela z francouzského Rouen inspirována kapelami typu Suburban Scum, Incendiary nebo treba Turnstile. Domácí Second Breath fungují a poctivě zkouší od roku 2018. Jde o novou Plzeňsko/Klatovskou metalovou grupu s ženským vokálem. Bude to jejich první vystoupení.

Prohlídky na Mouřenci

KDY: 28. prosince

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: vstup dobrovolný



V kostele na Mouřenci u Annína se budou v sobotu 28. prosince konat v 11 hodin pravidlené komentované prohlídky.

Rozloučení s končícím rokem

KDY: 29. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Večer s písničkami za doprovodu Inkognito klavíristy, humornými videoklipy a výběrem hudebních „perliček z vinylu“ připravili členové Hifiklubu v Klatovech. Rozloučení s končícím rokem si můžete užít 29. prosince od 18 hodin.