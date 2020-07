Velhartice ožijí prohlídkami

Série oživených prohlídek nazvaná Prokletí velhartických pánů je připravena na letošní prázdniny ve Velharticích. Hradní prohlídky zavedou již tento pátek a sobotu návštěvníky do hradních i zámeckých prostor. Je možné je navštívit v průběhu denního provozu i večer. Kapacita je omezena, kupte vstupenky včas.

KDY: 24. a 25. července od 10 do 22 hodin

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: základní 250 Kč, snížené 180 Kč

Chinaski rozezpívají ostrov Santos



Chinaski se letos měli objevit pouze na několika vybraných festivalech. Situace se ale změnila, proto se hudební kapela vydává pozdravit své fanoušky na menší letní scény pod širým nebem. Mezi vybranými lokacemi nebude chybět ani ostrov Santos v Sušici, kde skupina zahraje v pátek 24. července. Vstupenky v hodnotě 550 korun jsou k zakoupení v síti Ticketlive.



KDY: 24. července od 18 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 550 Kč

Arakain ovládne letní parket

Na letním parketě v Makově se v sobotu 25. července můžete těšit na známou skupinu Arakain. Jako host vystoupí plzeňská kapela Paradox.

KDY: 25. července od 20 hodin

KDE: Makov

ZA KOLIK: 395 Kč

Tematické noční prohlídky na Kašperku



O podivuhodném příběhu Petra mladšího Zmrzlíka ze Svojšína, držitele hradu z poloviny 15. století se dozvíte na Kašperku. Noční prohlídky zde proběhnou od čtvrtka do soboty, začínají vždy od 21:00, 22:00, 23:00 a trvají cca 45 min. Doporučená je rezervace na mailu info@kasperk.cz



KDY: Od 23. do 25. července od 21 hodin

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: základní 150 Kč, snížené 110 Kč

Na pouti oslaví Chudenice 820 let

Pošumavské městečko Chudenice, které slaví 820 let, se v rámci pouťového programu vrátí do doby baroka a středověku. Tradiční pouť v Chudenicích se letos uskuteční od pátku do neděle. Program odstartuje v pátek od večerní osmé hodiny, kdy je naplánované divadelní představení. Na nádvoří zámku v Chudenicích zahraje Divadlo Bolešiny pohádku Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Barokní sobotu zahájí průvod městysem Chudenice, který bude doprovázen bubenickým vystoupením. Program nabídne také cirkus a kramářské písně, dobové tance nebo módní přehlídku. Středověká neděle začne opět v deset hodin, tentokrát je na úvodu programu rytířský turnaj. V jedenáct hodin budou k vidění ukázky sokolníka, odpoledne si můžete dvakrát poslechnout dobovou hudbu.

KDY: Od 24. do 26. července

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: zdarma

Hudebníci zavítají na nádvoří v Klatovech



Nádvoří jezuitské koleje v Klatovech nabídne o víkendu opět kvalitní hudební vystoupení. V pátek 24. července tam zavítá Iva Bittová. Následující den zde zahraje kapela The Dixie Hot Licks.



KDY: 24. a 25. července

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 200 Kč

Annínská pouť nabídne prohlídky, vystoupení i zábavu

Pátý ročník Annínské pouti má hodně pestrý program. O spousty zábavy bude postaráno od pátečního večera až do nedělního, kdy akce vyvrcholí noční prohlídkou Mouřence. Slavnosti budou zahájeny v pátek od šesti hodin večer. V tento čas vystoupí v kostele na Mouřenci Irena Budweiserová, populární zpěvačka, kterou na kytaru doprovodí Jakub Racek. V osm hodin se otevře Annín, v annínské stodole se představí Emil Kintzl a Luboš Pospíšil. Stodola Annín bude zpřístupněna až do neděle a bude zde probíhat výstava starých fotografií Annínska. Páteční program vyvrcholí noční prohlídkou kostela a kostnice Mouřenec. V sobotu se od devíti hodin bude pokračovat ukázkami a prohlídkou sklárny Annín a brusírnou Rajsko. V jednu hodinu přijede na náves sklářská královna. Od půl druhé do půl páté bude probíhat volba sklářské královny a v 13:30 je na programu i hudební vystoupení kapely ze Železné Rudy. Následovat bude sraz a počítání Aniček, korunovace sklářské královny a koncert pro královnu, o který se postarají Jakub Kořínek a Kateřina Misíková. Poté zatančí Annínské ženy, jež se předvedou tancem „tanec sezony 2020“. Dále vystoupí Roman Horký se skupinou Kamelot, podruhé proběhne sraz a počítání Aniček. Od půl osmé do brzkých ranních hodin se uskuteční pouťová zábava s kapelou Dobrý ještěr. Mezitím se s tanečním překvapením ukážou Annínské ženy a program bude vyplněn i ohňovou a světelnou show. Poslední den pouti bude opět začínat v devět hodin, kdy se otevře annínská sklárna a brusírna Rajsko. Půl hodiny před polednem čeká na návštěvníky Mše svatá v kapli nad sklárnou. Následně se mohou těšit například na hudební skupinu Orchidea. V šest hodin bude program vrcholit, v kostele Mouřenec zazní písně Petra Nováka a uloží se také korunovační klenoty. Úplnou tečku za letošní poutí udělá noční prohlídka kaple nad sklárnou a Mouřence. Pro návštěvníky bude po celou dobu akce také připraveno občerstvení, atrakce, stánky, karikaturista a v sobotu se mohou projet i kočárem.

KDY: Od 24. července do 26. července

KDE: Annín

ZA KOLIK: zdarma

Den otevřených dveří v Předslavi



U příležitosti dokončení výstavby nové obecní budovy zve obec Předslav na den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 25. července od 14 hodin. Návštěvníci tak budou mít možnost prohlédnout si prostory nově postavené budovy ještě před jejím otevřením.



KDY: 25 července

KDE: Předslav

ZA KOLIK: neuvedeno

Čechomor zahraje v letňáku

Hudební skupina Čechomor odehraje v sobotu 25. července akustický koncert v letním kině v Klatovech. Koncert se uskuteční v návaznosti na nově vydaný klip Kdyby mně tak bylo. Můžete se těšit na intimnější koncerty, kde lidové písně poznáte v syrovější podobě. Vstupenky jsou k zakoupení za 590 korun.

KDY: 25. července

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 590 Kč

Do pohádkového světa na Šumavu



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.



KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Projděte se večerními Horažďovicemi

Večerní komentované prohlídky Horažďovic můžete navštívit vždy v pátek a sobotu. Sraz je ve 20 hodin na zámeckém nádvoří. Rezervace je možná v infocentru.

KDY: každý pátek a sobota od 20 hodin, do 15. srpna

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov



Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.



KDY: každou sobotu od 10 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Na Mouřenci budou i noční prohlídky

Chystáte se na Mouřenec? V době prázdnin se můžete prohlídek kostela a kostnice zúčastnit každý den od 16:30, v sobotu od 11 hodin. V průběhu letních měsíců se budou konat i noční prohlídky. Termíny a další informace naleznete na webu www.pratelemourence.cz.

KDY: denně od 16:30, každou sobotu od 11 hodin

KDE: Annín, Mouřenec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné