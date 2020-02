Staročeská svatba v Plánici

KDY: Sobota 22. února

KDE: Plánice

ZA KOLIK: zdarma

Staročeskou svatbu plánují po pěti letech v Plánici. Ve 13 hodin se rozezní rázná Oplova dechovka a lidé převlečení do krojů a masek se sejdou u Spolkového domu. Ženich doprovázený rodiči, mládenci a družičkami přijde pro nevěstu. Průvod poté projde plánickými ulicemi.

Hasičský bál v Nalžovských Horách



KDY: Sobota 22. února

KDE: Nalžovské Hory

ZA KOLIK: 80 Kč



Hasiči z Nalžovských Hor srdečně zvou na hasičský bál, který se koná od 20 hodin v místním hostinci U Znaku Švihovských. Pro všechny návštěvníky je připravená bohatá tombola a skvělá kapela Diadém. Předprodej vstupenek a rezervace míst na tel. 774 546 685.

Mlázovský masopust

KDY: Sobota 22. února

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční masopustní průvod se nevyhne ani obyvatelům Mlázova. Sraz masek je v půl druhé odpoledne u zámku. Úderem 14. hodiny vyrazí průvod maškar za doprovodu tónů harmoniky navštívit sousedy. Od 16 hodin pokračuje veselice v Saloonu U Podkovy, kde se mohou účastníci posilnit jitrnicemi a jelity, ovarem či tlačenkou. Vítány jsou i přespolní masky.

Je to náš syn v klatovském divadle



KDY: Sobota 22. února

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 100 Kč



Ambiciózní workoholička Katka se čtyřicítkou na krku věnuje veškerý čas i energii své práci. Možná právě proto, aby se vyhnula řešení osobního života a vymanila se tak i z tlaku okolí. Petr rezignovaně přežívá schovaný za sportovními novinami a manželce by nejradši udělil žlutou kartu. Poté, co se po rodinné návštěvě zdrží jeho švagrová Petra, dostane stereotypní manželství jiný spád. Poradí si Petr se situací, z níž nezná východisko? Jaký vliv na události budou mít rodiny a přátelé a co nebo kdo nakonec komu otevře oči? Najde Katka cestu k Petrovi, a bude to opravdu ta cesta, po které chtějí společně jít? Příběh, který může každému z nás něco nápadně připomínat, můžete shlédnout od 19:30 v Divadle Klatovy.

Fotbalový ples v Horažďovicích

KDY: Sobota 22. února

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK:

Kulturní dům v Horažďovicích zve na fotbalový ples. Začátek akce je ve 20 hodin.

Městský ples v Klatovech



KDY: Sobota 22. února

KDE: Klatovy

ZA KOLIK:



Zatančit si a pobavit se můžete v sobotu od 20 hodin na tradičním městském bále v klatovském kulturním domě. Ve velkém sále zahraje orchestr J. Novotného, k vidění budou taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Jana Kličky, vylosují se ceny z tomboly. Hostem večera bude Bára Basiková.

Koncert z cyklu Mladí umělci v Klatovech



KDY: Neděle 23. února

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V refektáři jezuitské koleje vystoupí od 19 hodin studenti Pražské a Plzeňské konzervatoře spolu s klatovskými muzikanty pod vedením Jana Sedláčka.