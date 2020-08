Cesta do historie podél Losenice

Komentovaná geotoulka údolím Losenice a Zlatého potoka se uskuteční v sobotu v Rejštejně. Hlavním tématem bude geomorfologický a historický vývoj tohoto území. Dozvíte se rovněž mnoho zajímavostí o těžbě zlata, zlatorudných i obilných mlýnech nebo prvních továrenských provozech. Začátek výpravy je v 10 hodin v Rejštejně, v ulici Kašperskohorská 59.

KDY: Sobota 22. srpna od 10 hodin

KDE: Rejštejn, Kašperskohorská 59

ZA KOLIK: neuvedeno

Synagoga hostí koncert



Koncert plzeňské klezmerové skupiny Mi Martef se uskuteční v sobotu 22. srpna od 18 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích.



KDY: Sobota 22. srpna od 18 hodin

KDE: Hartmanice

ZA KOLIK: 80 Kč

Oživené noční prohlídky budou na Kašperku

Na Kašperku se přenesete do roku 1453, kdy ožívá příběh tehdejšího držitele hradu, Petra mladšího Zmrzlíka ze Svojšína. Z Kašperku už řadu let podniká své loupeživé výpravy, a to i přes hranice do Bavor. Divadelní prohlídky na motivy skutečného případu budou k vidění pro děti od 20.30 a 21.00 hodin, pro dospělé potom od 21.30, 22.00, 22.30 a 23.00 hodin. Na Kašperku ani v noci nebudete o hladu, na hradním nádvoří budou připraveny dobroty z grilu.

KDY: Od 20. do 22. srpna

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: dospělí 110 Kč, děti 30 Kč

Mouřenec zve na Mořicovu duchnu



Na multižánrový festival Mořicova duchna můžete vyrazit tuto sobotu. Prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci budou během dne probíhat v 11.00, 16.30 a 22.00 hodin. Galerie pod nebem zahájí ve 13.50 vernisáž výstavy s názvem Mouřenec očima dětí. Návštěvu akce si zpříjemníte poslechem koncertu folkové skupiny z Pardubic Marien od 14 hodin. Spirituály a písně ve vícehlasých úpravách pak můžete poslechnout od 19 hodin v podání klatovské skupiny Elias.



KDY: Sobota 22. srpna

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: neuvedeno

Retro party na Santosu

Letní hudební retro party si užijte v sobotu na ostrově Santos v Sušici. Hity 80. a 90. let zahrají dýdžejové Butcher a Drake.

KDY: Sobota 22. srpna od 20 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno

Mouřenec nabídne komentované noční prohlídky při svíčkách



Kostel a kostnici si v rámci nočních komentovaných prohlídek prohlédnete v Mouřenci u Annína. Sraz návštěvníků je v sobotu od 22 hodin u kostela. Nezapomeňte si s sebou vzít baterky.



KDY: Sobota 22. srpna od 22 hodin

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: dobrovolné

Rodinná olympiáda na Santosu

Sportovní soutěže pro rodiče a děti, výtvarnou dílnu či vystoupení kouzelníka si můžete vyzkoušet v neděli na Santosu. Olympiáda se slavnostně zahájí v sobotu ve 14 hodin.

KDY: Sobota 22. srpna od 14 do 17 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 2 let zdarma

Do pohádkového světa na Šumavu



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.



KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov

Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.

KDY: každou sobotu od 10 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma