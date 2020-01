Pochod Křižíkovo stezkou

KDY: 18. ledna

KDE: Plánice

ZA KOLIK: neuvedeno

Příznivci turistiky se mohou těšit na sobotu 18. ledna, kdy se bude v Plánici konat již 16. ročník pochodu Křižíkovou stezkou. Trasa je z Plánice do Klatov, takže zhruba 15 km. Start je v 9 hodin na faře, kde bude jako tradičně požehnání na cestu, zápis do listiny účastníků a na zahřátí čaj nebo grog. Cíl je plánován zhruba ve 12.30 hodin v hotelu Rozvoj v Klatovech, kde bude společný oběd a udílení účastnických diplomu. Na cestu je potřeba se vybavit psacími potřebami, protože bude připravena zábavněvědomostní tajenka. Na pochod je zajištěn i svoz. Odjezd z Klatov je v 8 hodin z autobusového nádraží a návrat do Plánice je v cca 15 hodin.

Coldfeet & Crimson Fields ve Falconu

KDY: 18. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Coldfeet & Crimson Fields vystoupí 18. ledna od 20 hodin v klatovském Falcon clubu. Kapela ve své tvorbě mísí mnoho vlivů od punku k jazzu přes techno, rock, britpop až k death metalu, přičemž vždy udržuje základ energetických, kytarou řízených melodií a vokálů. Coldfeet jsou mišmaš, který by neměl fungovat, ale funguje.

Prácheňský ples v Horažďovicích

KDY: 18. ledna

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



V kulturním domě v Horažďovicích se v sobotu 18. ledna od 20 hodin bude konat již 23. Prácheňský ples. Těšit se můžete jako tradičně na taneční orchestr, velký raut, iluzionistu a fotokoutek.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký v divadle

KDY: 19. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



V neděli 19. ledna od 15 hodin můžete zhlédnout pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký v klatovském divadle. Pohádka je o tom, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat velké věci a také o tom, že někdy je třeba otevřít 13. komnatu, abychom našli tu pravou princeznu. Čtyři přátelé - princové Veliký, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se vydají vysvobodit princeznu, kterou na svém hradě vězní zlý Čaroděj.

Odstartují taneční pro dospělé

KDY: 19. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



V kulturním domě v Klatovech začnou v neděli 19. ledna od 17 hodin taneční kurzy pro dospělé.

Dětský karneval v Sušici

KDY: 19. ledna

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý



V Sokolovně v Sušici se v neděli 19. ledna od 14 hodin bude konat dětský karneval, který pořádá ZŠ a MŠ Dlouhá Ves a Sušické kulturní centrum. Těšit se můžete na hry, soutěže a ukázky tanečního klubu Fialka. Můžete přijít ukázat své originální masky a zjistit, za co se letos budou děti převlékat nejraději, zda opět budou převládat princezny a u chlapců kovbojové či Batmani.

Dostaveníčko, aneb Kavárnička dříve narozených

KDY: 19. ledna

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



V kavárně Šibule v Horažďovicích se v neděli 19. ledna od 15 hodin bude konat akce Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve narozených, a to harmonikou a lidovými písničkami Miloše Němce.