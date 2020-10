Autokino promítne divácké hity

Kdy: 17. a 18. října od 18.30

Kde: Klatovy

Za kolik: 250 Kč

V celé republice se opět zastavil kulturní život. Všechno ale zavřené nezůstalo. Provozovatelé klatovského autokina opět získali povolení od hygienické stanice a mohou i v této době promítat. O víkendu tedy můžete zhlédnout projekce, které kino nabízí. "V sobotu se promítá divácky úspěšné drama Smečka a v neděli český film Havel. V plánu je promítat i další víkendy, dokud to bude vzhledem k nařízení možné," uvedl za organizátory Roman Schavel. Areál firmy Auto Nejdl, v němž se promítá, otevírá v 18.30, film poté začíná v 19 hodin. Dodržovat se musí přísná hygienická pravidla, je zakázáno vystupování z vozů a shromažďování. Vstupenku lze zakoupit jen v předprodeji a je omezena i kapacita. Veškeré bližší informace najdete na webu www.autokinoklatovy.cz.

Výlov rybníku Dalovák



Kdy: 16. října od 9 do 14 hodin

Kde: rybník Dalovák

Za kolik: neuvedeno

Výlovy rybníků jsou v plném proudu. Přijďte také zakusit vůni čerstvých ryb a některé si i pořídit. Pracovníci společnosti Klatovské rybářství chystají na pátek výlov rybníku Dalovák u Čejkov. Čerstvé ryby zde bude již tradičně možné zakoupit od 9 do 14 hodin na hrázi. Více info najdete na www.klatryb.cz.

Arabfest letos naladíte na internetu

Kdy: 16.-20. října

Kde: on-line

Za kolik: různé

Tradiční festival arabské kultury Arabfest, jenž se v západočeské metropoli koná již pojedenácté, získal letos digitální podobu. Uskuteční se od 16. do 20. října. Bohatý program je naplánován především na sobotu. Lidé budou moci z pohodlí domova virtuálně navštívit Wádí Rum, poušť, kde se natáčely Hvězdné války. Naučí se, jak uvařit nomádské speciality v podání kuchaře Hugo Hromase, zatímco děti se mohou těšit na originální loutkové představení. Zájemci o studium arabštiny si přijdou na své při ukázkové začátečnické hodině a literární nadšenci se dozvědí o novinkách orientálního nakladatelství Dar Ibn Rushd. Těšit se můžete na rozhovory s arabisty, umělci a dalšími zajímavými hosty. Navíc se můžete zúčastnit i několika soutěží o pěkné ceny. V sobotu od 20.30 naladíte on-line DJ show, kdy budou maročtí dýdžejové mixovat blízkovýchodní hity. Jak festival naladíte a další informace o jeho průběhu a vstupném, naleznete na webových stránkách www.arabfest.cz.

Rokycanští mohou do knihovny



Kdy: 17. října od 8 do 12 hodin

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Na Masarykově náměstí v centru Rokycan sídlí městská knihovna. Jeden z mála objektů, kde se život během nouzového stavu nezastavil, ovšem i zde dbají na dodržení hygienických požadavků (rozestupy, roušky atd.). V sobotu je zpřístupněna studovna i oddělení pro dospělé, a to mezi 8. a 12. hodinou.

V Klatovech budou moštovat

Kdy: 17. října od 14 do 16 hodin

Kde: Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Nechte si z nadměrné úrody jablek udělat mošt. Moštárna v Klatovech v sobotu od 14 do 16 hodin moštuje. Mošt je možné okamžitě konzumovat. Objednávky přijímají na telefonním čísle 721 303 469. Uzávěrka rezervací je v pátek v 18 hodin.

Výlet na Svatou Apolenu



Kdy: kdykoliv

Kde: Tachovsko

Za kolik: zdarma

Osada Svatá Apolena po odsunu německých obyvatel téměř beze stopy zmizela. Naleznete zde však ruiny kostela sv. Apoleny, který působí až mysticky, zvlášť když sem pronikají sluneční paprsky. Místo najdete v lesích nedaleko Málkova na Tachovsku, stojí přímo u silnice a blízko se dá zaparkovat. Kdo zde jednou byl, rád se vrací.

Na svatou Annu

Kdy: kdykoliv

Kde: Domažlicko

Za kolik: zdarma

Mezi sakrálními stavbami jihozápadních Čech nemá obdoby. Poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk se nachází u obce Hájek mezi blízkými Všeruby a Kdyní na Domažlicku. V r. 1703 se zde udál zázrak, díky němuž se uzdravil všerubský varhaník Pojer, a tak zde italský stavitel Marcantonio Gilmetti v letech 1712–1719 vystavěl pozoruhodný chrám. Kostel poté vyhořel, ale dočkal se opravy. Místo určitě stojí za návštěvu.

Kudy se procházel Klostermann



Kdy: Kdykoliv

Kde: Šumava

Za kolik: zdarma

Vyrazte ve volném čase po stopách spisovatele Karla Klostermanna. Trasa naučné Klostermannovy stezky začíná na parkovišti u informačního střediska Národního parku Šumava na Rokytě, nedaleko Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Celá stezka v délce 4 kilometrů je vhodná i pro rodiny s dětmi. Cestou se můžete zastavit na šesti zastávkách s informačními panely, které vás seznámí především s básníkem Šumavy. Jeho životopisné a bibliografické údaje jsou doplněny citáty z jeho děl. Pokud byste si rádi prošli i ostatní místa, kudy Karel Klostermann chodil, můžete pokračovat třeba na Modravu ke Klostermannově chatě. Přímo ze stezky lze pokračovat podél Vchynicko-tetovského kanálu a vystoupat k Hauswaldské kapli, u níž se nachází údajně léčivý pramen.

Navštivte záhadný hřbitov

Kdy: Kdykoliv

Kde: Velhartice

Za kolik: zdarma

Prohlídky zříceniny gotického hradu ve Velharticích jsou nyní návštěvníkům nepřístupné, milovníci tajemna se však mohou vypravit k místnímu hřbitovu a ke kostelu sv. Máří Magdalény. Právě na tomto záhadném hřbitově se měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile ze sbírky Kytice od K. J. Erbena. Dívka jednoho z padlých vojáků se nedokázala smířit se smrtí přítele a vytrvale odmítala nápadníka. Ten pak ze msty tajemným rituálem oživil vojákovu mrtvolu, aby se vydal pro svou milou a uvěznil ji na hřbitově. Tvář dívky dodnes vystupuje ze štítu kostela. Velhartický hřbitov údajně stojí na místě bývalého pohřebiště z časů Velké Moravy.