Přinášíme tipy pro nadcházející dny.

S divadlem Alfa do středu Země

Divadlo Alfa zve na sobotní přímý přenos představení Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky). Skupina plzeňských dětí se vydá na výlet na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Poté, co vchod do jeskyně, kterou zkoumají, zasype kamení a hledají cestu ven, dostávají se hloub do středu Země. Postupně poznávají svět prehistorických příšer, který se vyskytuje i v učebnicích. Inscenace vzdává hold Julesovi Verneovi a Karlu Zemanovi, dvěma mužům, kteří hýřili napínavými a zábavnými příběhy a jsou inspirací pro další generace vědců, výtvarných umělců či proroků a vizionářů. Inscenaci naladíte na youtube kanále Alfa zírá zítra v 17 hodin.