Vyrobte si skleněný korálek

Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte si poslechnout o historii sklářství na Šumavě a při té příležitosti si zkusit korálek i vyrobit. Na akci, která se koná tento pátek od 13 do 17 hodin v kašperskohorském enviromentálním centru, je potřeba se předem přihlásit na telefonu 731 530 284.

KDY: Pátek 14. srpna od 13 do 17 hodin

KDE: Kašperské Hory

ZA KOLIK: 50 Kč

Komorní koncert v Chanovicích



Žesťové uskupení Brasstet s Petrem Sudou vystoupí v rámci 26. ročníku Kulturního léta v Chanovicích. Skladby od baroka až po současné známé hity si přijďte poslechnout do zámeckého parku. Vstupné na koncert chanovického rodáka a jeho přátel činí 120 Kč.



KDY: Sobota 15. srpna od 18 hodin

KDE: Chanovice

ZA KOLIK: 120 Kč

Ivan Hlas TRIO v Janovicích

V janovickém lihovaru vystoupí v sobotu od osmi hodin Ivan Hlas TRIO. Na nádvoří lihovaru se tak můžete těšit na Ivana Hlase, Jaroslava Nejezchleba a Norbiho Kovázse.

KDY: Sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: zdarma

V Sušici zahraje Trautenberk



Alternativní metal rozezní v sobotu 15. srpna sušický ostrov Santos. V rámci jejich Moribundus Tour tam zavítá klatovská kapela Trautenberk.



KDY: Sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 390 Kč

Na Mouřenci přednáší historik

V sobotu od 18 hodin si přijďte do kostela sv. Mořice nad Annínem poslechnout přednášku z cyklu Mouřenecké léto 2020 Příběh mouřeneckých fresek. Přednášet bude historik umění Jan Royt. Komentované prohlídky Mouřence začínají denně v 16:30 hodin.

KDY: Sobota 15. srpna od 18 hodin

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: neuvedeno

Pivní triatlon bude v Chlistově



Chlistovský pivní triatlon odstartuje v sobotu od 16 hodin na místním víceúčelovém rybníce. První disciplínou bude plavání na úseku dlouhém přibližně 111 metrů. Na rybníce je možno rovněž jet na člunu, matraci nebo v kruhu bez pádel. Po plavání čeká závodníky vypití prvního piva. Dále následuje jízda na horském kole po polních a lesních cestách v okolních lesích, která činí okolo 11 km. V polovině cyklojízdy se pije 2. pivo. Po dojezdu na fotbalové hřiště SK Chlistov se pije 3. pivo. Dále následuje běh na 500 m k rybníku, kde na závodníky čeká 4. pivo a pak běh 500 m zpátky na hřiště do cíle, kde se pije 5. poslední pivo.



KDY: Sobota 15. srpna od 16 hodin

KDE: Chlistov

ZA KOLIK: 350 Kč

Vzpomenou na entomologa Josefa Roubala

Na entomologa Josefa Roubala vzpomenou v Chudenicích u příležitosti 140. výročí jeho narození. Vzpomínkový akt odstartuje v sobotu ve 14 hodin u rodákovy pamětní desky. V 15 hodin bude zahájena entomologická výstava Po stopách Brouka Pytlíka v Síni Josefa Dobrovského na Starém zámku v Chudenicích. Od 16 hodin poté bude přednášet Stanislav Benedikt o životě a díle Josefa Roubala.

KDY: Sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: neuvedeno

Do pohádkového světa na Šumavu



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.



KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Projděte se večerními Horažďovicemi

Večerní komentované prohlídky Horažďovic můžete navštívit vždy v pátek a sobotu. Sraz je ve 20 hodin na zámeckém nádvoří. Rezervace je možná v infocentru.

KDY: každý pátek a sobota od 20 hodin, do 15. srpna

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov



Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.



KDY: každou sobotu od 10 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Slunečnou zaplní záchranáři

Slunečná u Prášil se v sobotu stane dějištěm oblíbené a navštěvované prezentace integrovaných záchranných složek, které působí na území národního parku. Koná se tam již 10. preventivní akce Bezpečná Šumava. Tento projekt má za úkol chránit návštěvníky, obyvatele i přírodu. Návštěvníci si mohou prohlédnout techniku a vybavení záchranných složek. K vidění budou i dynamické ukázky.

KDY: Sobota 15. srpna od 10 do 15 hodin

KDE: Slunečná u Prášil

ZA KOLIK: zdarma

Balada pro banditu na hradě



Baladu pro banditu, muzikálovou verzi slavného příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka a jeho lásky v podání pěveckého sboru Svatobor ze Sušice, uvedou na velhartickém hradu tuto sobotu od 20 hodin. Nenechte si ujít slavnou baladu o lásce, zradě, touze po svobodě, pomstě a vraždě.



