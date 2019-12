V Auto Nejdl bude několikahodinová vánoční akce

KDY: 14. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: dospělý 100 Kč, dítě do 15 let 50 Kč

V areálu firmy Auto Nejdl v Klatovech se od 16 hodin bude konat velká vánoční akce. V 16 hodin ji odstartuje koncert Aleše Brichty. Dále se můžete těšit na vystoupení pěveckého souboru Sněženky a Machři, tanečníků z Mini Dolla, ohnivé kejklíře a předvede se také uskupení Pyroterra, které můžete znát z talentových soutěží. Nebudou chybět od 17.40 hodin ale také krampusové, kteří tam zavítají až z Rakouska, procházet se budou nejen po 80 metrů dlouhém mole, ale také mezi diváky. Těšit se můžete také na Santovo pomocnice a vše vyvrcholí ohňostrojem. Areál bude otevřen od 15 hodin.

Klatovský klášterní bazar

KDY: 14. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Před bývalým dominikánským klášterem v Plánické ulici v Klatovech se v sobotu 14. prosince od 9 do 13 hodin konat Klatovský klášterní bazar. Součástí bude jako tradičně prodej zajímavých věcí od různých spolků, organizací a šikovných lidí. Nedílnou součástí je také dražba, která začne v 10.30 hodin. Tentokrát bude největším lákadlem dres tenistky Petry Kvitové s podpisem. Samozřejmě ale budou draženy i další zajímavé exponáty. O hudební doprovod se postará skupina Štreka. Výtěžek z letošního ročníku poputuje na rozšíření klatovského betlému, jehož první část můžete už nyní vidět na náměstí u stromečku.

Děti pomohou zpíváním dětem

KDY: 14. prosince

KDE: Pačejov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Základní škola Pačejov pořádá již šestý ročník vánočního charitativního koncertu „Nesem Vám noviny aneb Děti dětem“. Akce s bohatým programem se uskuteční v kulturním domě v Pačejově 14. prosince od 18 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos poputuje na dětské hematoonkologické oddělení FN v Plzni.

Vánoční koncert v Měcholupech

KDY: 14. prosince

KDE: Měcholupy

ZA KOLIK: neuvedeno V kapli sv. Apoleny v Měcholupech se 14. prosince uskuteční vánoční koncert. Od 14.30 hodin tam vystoupí měcholupští seňoři a v 15 hodin přijde na řadu koncert souboru Musica Imperfecta.

Adventní trhy na náměstí

KDY: 15. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstí v Klatovech se budou konat tradiční adventní trhy, zavítat na ně budete moci od 9 do 16 hodin. Tentokrát budou pod heslem Pohádková neděle. Od 13.30 hodin se tak můžete těšit na Putování za Ježíškem, kde vystoupí dětské sbory, divadlo a tanečnice ZUŠ Klatovy. Připraveny budou i soutěže pro děti, na jejichž konci na nich čeká odměna od Anděla. Od 16 hodin se pak můžete vydat do divadla, kde bude k vidění divadelní pohádka Anděl Páně v podání ZUŠ Klatovy a následně film Anděl Páně 2. Od 19 hodin druhou adventní neděli zakončí na náměstí koncert skupiny Sentiment.

Adventní jarmark i koncert

KDY: 14. prosince

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Na náměstí v Horažďovicích se v sobotu 14. prosince od 9 do 12 hodin bude konat vánoční jarmark s hudebním doprovodem. Od 18 hodin si pak můžete zajít do kostela sv. Petra a Pavla poslechnout vánoční koncert tenorového a muzikálového zpěváka Mariána Vojtka. Ten kdo je příznivcem rockové muziky může zavítat od 20 hodin do kulturního domu, kde zahrají skupiny Komunál a Harlej.

Kouzelný dotek adventu

KDY: 15. prosince

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: neuvedeno



V Mlázovech se uskuteční 5. ročník akce Kouzelný dotek adventu. Od 14 hodin se můžete těšit na vystoupení klaunky Pepiny, kouzelné balónky a spoustu smíchu, od 15 hodin na tvořivé dílny pro celou rodinu, malování na obličej zdarma, v 15.30 hodin vyhlášení soutěže o nejlepší vánoční perníček (perníčky se přijímají do 14 hodin), v 16 hodin se koná tradiční otužilecká výzva, v 17 hodin pak přijde na řadu sváteční slovo u kostela sv. Jana Křtitele s tradičním závěrečným překvapením.

Pohárová taneční soutěž ve společenském tanci

KDY: 15. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 50 Kč



Pohárová taneční soutěž ve společenském tanci se uskuteční 15. prosince od 10 hodin v Sokolovně v Sušici. Soutěž bude ve věkových kategoriích: děti, junioři, dospělí, senioři a účastníci tanečního kurzu pro mládež. Pořádá TK Fialka a Sušické kulturní centrum Sirkus.

Velhartický vánoční trh

KDY: 14. prosince

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: zdarma



V sále kulturního domu ve Velharticích se bude konat v sobotu 14. prosince od 13.30 hodin Velhartický vánoční trh, kde najdete řemeslnosti a jiné drobnosti. Od 14.30 hodin bude pro děti připravena pohádka Červená karkulka.

Benefice Pokora 2019 na podporu seniorů

KDY: 14. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: dobrovolné



V PDA Sušice se uskuteční v sobotu 14. prosince od 15 hodin benefoční akce nadačního fondu Pokora na podporu seniorů. Od 15 hodin vystoupí JASMÍN folk, od 15.30 hodin Taneční klub Fialka pod vedením Gabriely Hájkové, od 16 hodin RGB a akci zakončí zpívání koled.

V muzeu bude Den věnovaný kávě

KDY: 14. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 60 Kč



Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech pořádá v sobotu 14. prosince Den věnovaný kávě. Součástí bude povídání o kávě, ukázka přípravy kávy, chybět nebude ani ochutnávka kávy a připraveny bude rovněž výstava o kávě. Připraveny jsou dva termíny, jeden začne v 10 hodin a druhý ve 14 hodin. Kapacita sálu bude omezena, proto je doporučena rezervace.