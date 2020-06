Noc kostelů na Klatovsku

V pátek 12. června se uskuteční tradiční Noc kostelů. Do akce se každoročně zapojují stovky kostelů či modliteben. Letos tomu nebude jinak. Na Klatovsku můžete navštívit kostel sboru Dr. Farského Církve československé husitské v Klatovech, hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Švihově, kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích, kostel Povýšení sv. Kříže v Chanovicích, kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Markéty a kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách, kostel sv. Martina v Nicově, děkanský kostel sv. Václava, klášterní kostel sv. Felixe a kapli Anděla Strážce v Sušici nebo kostel Narození Panny Marie ve Velharticích. Více informací naleznete na webu https://www.nockostelu.cz/kostely/all/-/0/okresy.

KDY: pátek 12. června, časy jsou různé

KDE: po celé ČR

ZA KOLIK: zdarma

Tři památky zvou



Nenechte si ujít Dny šumavského trojhradí. Společná akce hradů Kašperk, Velhartice a Rabí se uskuteční tuto sobotu a neděli vždy od 10 do 17 hodin. Na každém z těchto hradů bude k vidění expozice věnující se stavebnímu vývoji a obnově památek. Součástí akce budou i speciální prohlídky.



KDY: sobota 13. června, neděle 14. června od 10 do 17 hodin

KDE: Kašperk, Velhartice, Rabí

ZA KOLIK: neuvedeno

Obnovili prohlídky na Mouřenci

Můžete se opět vydat na komentované prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci u Annína. Konají se opět každou sobotu od 11 hodin. Na prohlídku není třeba se hlásit, stačí přijít. Sraz je před kostelem. Prohlídka trvá zhruba hodinu a končí poledním vyzváněním zvonů.

KDY: Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice

KDE: každou sobotu od 11 hodin

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Retroparty na Santosu



Nejlepší hity z 80. a 90. let si můžete přijít poslechnout v sobotu na ostrov Santos v Sušici. Od 20 hodin se zde koná retroparty.



KDY: sobota 13. června od 20 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno

Extra Band revival vystoupí v Makově

Letní parket v Makově u Klatov ožije v sobotu večer bigbítem. Vystoupí zde legendární kapela Extra Band revival s hostem Radkem Zíkou. Rockový červnový večírek plný nestárnoucích hitů odstartuje ve 21 hodin. O týden později zahraje skupina na ostrově Santos v Sušici.

KDY: sobota 13. června od 21 hodin

KDE: Makov

ZA KOLIK: neuvedeno

Brutus zahraje v Neznašovech



Na krytém parketu v Neznašovech vystoupí v sobotu kapela Brutus.



KDY: sobota 13. června od 21 hodin

KDE: Neznašovy

ZA KOLIK: neuvedeno

Na Hůrce můžete posvačit



Na klatovské Hůrce je opět otevřeno občerstvení. Přístupné je vždy od středy do neděle, ve všední dny od 15 hodin, o víkendu od 14 hodin. Rozhledna bude otevřena ve stejnou dobu.

KDY: Od středy do neděle

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Vystavují práce dětí



Ve výstavním prostoru sušické radnice je do 26. června k vidění výstava dětských prací Putujeme barevným světem aneb Najdeš si svůj obrázek. Akce se koná k 40. výročí založení MŠ Smetanova v Sušici. Přístupná je ve všední dny od 8 do 16:30 a v sobotu od 9 do 13:30 hodin.



KDY: sobota od 9 do 13:30 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: zdarma

Vystaví umělecké práce studentů

Výstava, která prezentuje soubor fotografií dokumentujících tříletý projekt s názvem Prorůstání od země k zemi, bude k vidění v Galerii Sýpka Klenová. Prezentovány zde budou fotograficky umělecké realizace studentů ateliéru Socha a prostor profesora Jiřího Beránka a dalších výtvarníků.

KDY: od soboty 13. června do neděle 16. srpna

KDE: Klenová

ZA KOLIK: 70 Kč

Bioluminiscence září na zahradě



Novou letní světelnou výstavu Bioluminiscence, která bude ve večerních hodinách zářit do tmy, má nachystanou Pavilon skla v Klatovech. Autorem instalace je pětice mladých pražských výtvarníků GoJo. Umělci umístí do hnízd na větve stromů v galerijní zahradě skleněná vejce. Ta získají schopnost luminiscence, která je známá například u světlušek. Experimentální instalace byla původně určena jen pro jeden hudební večer, ale její kvalita ji předurčila k dalšímu životu. V zahradě pavilonu se projekt dostává do zcela nových souvislostí, v nichž se přirozeně prolíná sklo a příroda. O komplikované cestě k výslednému efektu podají svědectví fotografie umístěné na panelech v chodbě jezuitské koleje. V PASKu je otevřeno každý den od 10 do 17 hodin.



KDY: od pondělí 1. června do neděle 15. listopadu

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

Naučně poznávací výlet

Spolek Přátelé české historie plánuje na neděli výlet do Brandýsa, kde si prohlédnete renesanční zámek. Podíváte se také do Staré Boleslavi na basiliku Panny Marie s klenotnicí. Prohlídky budou s výkladem. Oběd je zajištěn. Sraz je v 6:15 v Jiráskově ulici

KDY: neděle 14. června

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma