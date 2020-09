Baumaxa jede na Kašperk

Písníčkář, hudebník a skladatel z Litvínova Xavier Baumaxa odehraje koncert tento pátek na nádvoří hradu Kašperk. Vstupenky je možné zakoupit na webu www.kasperk.cz nebo v hradní pokladně před koncertem.

KDY: 11. září

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: 200 Kč

Na Klenové zahájí novou výstavu



Společná výstava fotografa Lukáše Klimenta a sochaře Tomáše Perglera s názvem Ohromné maličkosti bude zahájena v sobotu 12. září v 15 hodin v budově bývalého purkrabství hradu a zámku Klenová. O hudební doprovod se na vernisáži postará Zbyněk Malý hrou na violinofon.



KDY: 12. září od 15 hodin

KDE: Klatovy

Jeden svět míří do Sušice

Na dokumentární filmy, diskuze a doprovodný festivalový program se můžete těšit od 10. do 12. září. Diváci mohou na filmové projekce a následné besedy dorazit do kina Sušice a kavárny Café Amerika. Ve čtvrtek zahájí celý festival v 19 hodin v sušickém kině oscarový snímek Země medu o divoké včelařce Atidže. Po filmu proběhne beseda se včelařem Oldřichem Vojtěchem, který již 25 let pracuje v Národním parku Šumava. Ve stejný den, ale již v 15 hodin, by divákům neměl uniknout snímek Postiženi muzikou o zákulisí kapely The Tap Tap, v níž zpívají a hrají členové Jedličkova ústavu. V pátek 11. září čeká diváky od 20 hodin v Café Amerika portrét musherky Jany, která se vydává se psím spřežením na nejdelší závod v Evropě Finnmarksløpet. Filmu Lindy Kallistové Jablonské Psí láska dominují záběry podmanivé severské krajiny, ale točí se především kolem hlavní hrdinky a jejího životního stylu. Dění zakončí festivalová sobota, která se odehraje v permakulturním parku Pastvina: Jedlý park a Minizoo. Areál bude pro návštěvníky festivalu otevřen od 13:30, kdy můžou využít nabídky tematického menu. Od 15 hodin je pak čeká řecký snímek Když rajčata poslouchají Wagnera, který se zajímá o to, jak vrátit život do farmářského kraje, v němž zůstala už jen hrstka starousedlíků, kteří se snaží oživit pěstování místní odrůdy rajčat bez umělých hnojiv a pesticidů. Podrobnosti naleznete na webu www.jedensvet.cz/susice

KDY: od 10. do 12. září

KDE: Sušice

Kvetoucí poklady podzimu



Botanická vycházka nejen za šumavskými hořci se uskuteční v sobotu v Kašperských Horách. Sraz je v 10 hodin u informačního střediska. Procházkou provede Hana Kohoutová. Na akci je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle 731 530 284.



KDY: 12. září od 10 hodin

KDE: Kašperské Hory

ZA KOLIK: 20 Kč

Lubomír Brabec na Mouřenci

Koncert kytarového virtuosa a jeho hostů se koná v rámci Svatojánského festivalu v kostele sv. Mořice na Mouřenci. S Brabcem vystoupí sopranistka Alžběta Poláčková a flétnistka Žofie Vokálková.

KDY: 13. září od 15 hodin

KDE: Mouřenec

Prohlídky kostela sv. Mořice



Každou sobotu od 11 hodin se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky kostela sv. Mořice v Mouřenci u Annína.



KDY: každou sobotu od 11 hodin

KDE: Mouřenec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Rocková opera Kladivo na pýchu na Švihově

Historický opus na motivy pověsti O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci zavede diváky na tvrz v Běšinech u Klatov, kde se na počátku 16. století odehrál příběh o lásce, pýše a zradě v kontextu tehdejší temné inkviziční doby. Opera o 22 skladbách dává prostor výhradně umělcům z Klatov a okolí a přináší nevšední hudební zážitek v tomto netradičním žánru.

KDY: 12. září od 19 hodin

KDE: Švihov

Slam poetry ve Falconu



Parta slamerů přijede v sobotu odrecitovat své texty do klatovského kulturního centra Falcon. Vystoupí Dr. Filipitch, Pangumpán, Michal Kubala, Vincent G.un G.lock.



KDY: 12. září od 20 hodin

KDE: Klatovy

Rock metalový večer v Klatovech

Koncert kapel Rheia, Lord a Nightwish Tribute Band se uskuteční v sobotu v klatovském music klubu U Košile.

KDY: 12. září od 20.30 hodin

KDE: Klatovy

Loučení s létem ve Svéradicích



Pivními slavnostmi se v sobotu ve Svéradicích rozloučí s létem. V 15.00 hodin vystoupí dechová kapela Malá muzika Nauše Pepíka a od 19.00 hodin se představí Jiří Schellinger memory band s největšími hity Jiřího Schellingera. Pro všechny, kdo vydrží až do nočních hodin, pak bude hrát DJ Pavlos Klimos. Během celé akce můžete ochutnávat piva s Čepického minipivovaru, z pivovaru Belveder Železná Ruda a speciály Staropramenu. Milovníci vína můžou vyzkoušet vzorky z Vinařství Lahofer Znojmo. Občerstvení všeho druhu pak zajistí spolek Pacienti, dobrovolní hasiči a hospoda U Turků. Během odpoledne proběhne slosování loterie o ceny.



KDY: 12. září od 14 hodin

KDE: Svéradice