Maškarní bál pro dospělé

KDY: 1. února

KDE: Železná Ruda

ZA KOLIK: neuvedeno

Unie rodičů pořádá v Železné Rudě v sobotu 1. února od 20 hodin pořádá U Zlomené lyže maškarní bál pro dospělé. Chybět nebude tanec, zábava, drobné občerstvení. Vezměte si tak smích a dobrou náladu a užijte si zábavu.

Pravěký karneval s neandrtálcem

KDY: 1. února

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: neuvedeno



V hale za městským úřadem v Janovicích nad Úhlavou se v sobotu 1. února od 15 hodin koná pravěký karneval s neandrtálcem. Půjde o maškarní karneval pro děti. Součástí bude výprava do pravěku se zábavou, tancem, soutěžemi s neandrtálcem Martinem Krulichem. Dobrůtky pro žíznivé a hladové připraví Zmrzlinkovna.

Prohlídky kostela na Mouřenci

KDY: 1. února

KDE: Annín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Navštivte prastarý šumavský kostel u Annína postavený po roce 1220. Podíváte se i do barokní kostnice plné ostatků a prohlédnete si i muzeum. Mouřenec ukrývá fresky ze 14. století a stejně starý zvon. Režisér Jiří Strach natočil na Mouřenci část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídka začíná v 11 hodin, trvá cca hodinu a vypráví o historii i současnosti této kulturní památky. Na prohlídku není potřeba se hlásit, stačí přijít v daný čas ke kostelu.

Zahrají Debustrol a Mortifilia

KDY: 1. února

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě



V kulturním domě v Horažďovicích to bude vřít. V sobotu 1. února tam zavítá thrash metalová tuzemská legenda Debustrol, která představí svou přes třicet let osvědčenou nálož songů. Večer navíc okoření death metalová formace Mortifilia, která se po pauze chopila opět nástrojů a nic nenechá náhodě. Máte se tak určitě na co těšit. Vše vypukne ve 20 hodin a už nyní si můžete kupovat vstupenky v předprodeji.

Maškarní karneval pro děti

KDY: 2. února

KDE: Kašperské Hory

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

V Horském klubu v Kašperských Horách se v neděli 2. února od 15 hodin bude konat maškarní karneval pro děti. Můžete se těšit na zábavný program pro děti plný soutěží, živého zpěvu, dětské diskotéky, balónkového modelingu a nebude chybět ani volba nejhezčí masky (vyrobená maska potěší víc). Tématem bude luční karneval.

Obušku z pytle ven

KDY: 2. února

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



V divadle v Klatovech můžete v neděli 2. února od 15 hodin zhlédnout představení Obušku z pytle ven. Jde o klasickou pohádku na motivy K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém podání. Půjde o tradiční příběh, kdy co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti.