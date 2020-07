Slovenský punk rock zazní v Sušici

Slovenské punkrockové hity přiveze poslední červencový den na ostrov Santos do Sušice hudební kapela Iné Kafe. Na koncert skupiny, jež letos slaví výročí 25 let od svého založení, je omezený počet vstupenek. Koupit je můžete za 390 korun v sušickém kině.

KDY: Pátek 31. července od 20 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK: 390 Kč

Sun Fest hostí Horkýže Slíže



Jediný festival v Klatovech se uskuteční již v sobotu od šesté hodiny. Na Sun Fest 2020 si můžete přijít užít hudbu v podání kapel Horkýže Slíže, Adys nebo poslechnout zpěváka Štěpána Soukupa. Vstupné činí 350 Kč. Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji už nyní.



KDY: Sobota 1. srpna od 18 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 350 Kč

Country a folk na Santosu

Písničkář a kytarista František Nedvěd zahraje a zazpívá své známé tramspké písně na ostrově Santos v Sušici první srpnovou sobotu. Vstupenky na jeho vystoupení jsou k zakoupení v sušickém kině nebo v sokolovně v Sušici.

KDY: Sobota 1. srpna od 19 hodin

KDE: Sušice

ZA KOLIK:

Hudební sobota bude v Nýrsku



Na náměstí v Nýrsku se v sobotu můžete těšit na muziku. Od čtyř hodin zazní nejen melodie ze známých českých a světových muzikálů, ale i další písně v podání Magdy Malé a Bohuše Matuše. O hodinu a půl později zazpívá skupina Chai. Vstupné se neplatí. Kdo by měl hudby málo, může se poté přesunout do Areálu pod sjezdovkou a poslechnou Extra band revival.



KDY: Sobota 1. srpna od 16 hodin

KDE: Nýrsko

ZA KOLIK: zdarma

Léto s muzikou v Dolní Lhotě

Tuto neděli vystoupí od 15 do 19 hodin na krytém parketě v Dolní Lhotě u Klatov kapela Úhlavanka z Klatov.

KDY: Neděle 2. srpna od 15 hodin

KDE: Dolní Lhota

ZA KOLIK: neuvedeno

Bigbítové léto pokračuje v Makově



Extra Band revival přiveze své bigbítové hity na letní parket do Makova v neděli od 17 hodin.



KDY: Neděle 2. srpna od 17 hodin

KDE: Makov

ZA KOLIK: neuvedeno

Do pohádkového světa na Šumavu



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.



KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Projděte se večerními Horažďovicemi



Večerní komentované prohlídky Horažďovic můžete navštívit vždy v pátek a sobotu. Sraz je ve 20 hodin na zámeckém nádvoří. Rezervace je možná v infocentru.



KDY: každý pátek a sobota od 20 hodin, do 15. srpna

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov



Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.



KDY: každou sobotu od 10 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Na Mouřenci budou i noční prohlídky



Chystáte se na Mouřenec? V době prázdnin se můžete prohlídek kostela a kostnice zúčastnit každý den od 16:30, v sobotu od 11 hodin. V průběhu letních měsíců se budou konat i noční prohlídky. Termíny a další informace naleznete na webu www.pratelemourence.cz.



KDY: denně od 16:30, každou sobotu od 11 hodin

KDE: Annín, Mouřenec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné