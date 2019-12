Vánoční jízda ke stromečku

KDY: 24. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma

Každoroční jízdu k vánočnímu stromečku pořádají 24. prosince Klatovští motorkáři - SDM Luby66. Jízda letos startuje na čerpací stanici Shell. Sraz bude kolem 14. hodiny a odjezd ke stromečku ve 14:30 hodin. Pro méně otužilé jedince je sraz ve 14:30 hodin na náměstí. Letos by chtěli motokráři obdarovat psí útulek, tak pokud máte i vy chuť ho trošku podpořit a pomoci můžete přijít.

Živý betlém v Kašperských Horách

KDY: 24. prosince

KDE: Kašperské Hory

ZA KOLIK: zdarma



Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory pořádá na Štědrý den od 15 hodin Živý betlém aneb Vyšla hvězda betlémská. Vše bude k vidění před kostelem sv. Markéty.

Vánoce na Mouřenci

KDY: 24. prosince

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: vstup dobrovolný



Kostel na Mouřenci u Annína bude otevřený i během vánočních dnů. Na Štědrý den od 11 do 12 hodin chystá spolek Přátelé Mouřence tradiční Štědrou hodinku s koledami a ochutnávkami vánočních dobrot. Na Štěpána od 14 hodin pak při pořadu Mouřenecké Vánoce zazní koledy v jazzrockovém hávu, a to v podání kapely Ivan Audes Trio a zpěvačky plzeňského Tylova divadla Soni Hanzlíčkové Borkové. Do 26. prosince můžou také lidé nosit na Mouřenec drobné praktické dárky pro sušické seniory.

Ukáží Chanovický betlém

KDY: 25. a 26. prosince

KDE: Chanovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Na první a druhý vánoční svátek, 25. a 26. prosince, se můžete přijít podívat do chanovického skanzenu na originální Chanovický betlém, jehož figury jsou v životní velikosti. Tuto možnost máte od 13 do 17 hodin.

Extra Band v Pačejově

KDY: 25. prosince

KDE: Pačejov

ZA KOLIK: neuvedeno



V kulturním domě v Pačejově si můžete zatančit i o vánočním svátku, a to ve středu 25. prosince. Od 21 hodin tam zahraje Extra band revival, jako host tam také zavítá Radek Zíka.

Vánoční koncert v kostele

KDY: 25. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Vánoční koncert pro trubku a varhany se bude konat na Boží hod vánoční, ve středu 25. prosince, v arciděkanském kostele v Klatovech, a to od 16 hodin. Již dvanáctým rokem se koná tento sváteční koncert sestavený z vánočních skladeb, písní a koled českého i evropského baroka pro zpěv, trubku a varhany. Účinkovat budou Venuše Dvořáková, sólistka Divadla J. K. Tyla v Plzni – zpěv, Tomáš Bastl – trubka, Vít Aschenbrenner – varhany a jako host vystoupí Markéta Kubištová – barokní trubka s komorním smyčcovým souborem.

Ukradený Vjecy na Střelnici

KDY: 25. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Ukradený Vjecy nezklamou ani letos a svým fanouškům nadělí vánoční koncert na Střelnici v Klatovech. Vytančit vánoční řízky a cukroví můžete 25. prosince od 21 hodin.

Vánoční koncert v Žihobcích

KDY: 25. prosince

KDE: Žihobce

ZA KOLIK: neuvedeno



Vánoční koncert dětí ze ZŠ Žihobce a základních škol ze Sušice si můžete poslechnout 25. prosince od 10 hodin. Jde o tradiční setkání dětských sborů pod vedením J. Houzarové a M. Svatkové v kostele v Žihobcích.

Vánoční splutí Otavy v Sušici

KDY: 26. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



Vánoční splutí Otavy ze Sušice pořádá 26. prosince již tradičně půjčovna lodí Otava a kytarový virtuos Lubomír Brabec. Sraz je v 10:45 hodin u mostu proti PDA v Sušici, start plavby je v 11:00 hodin a cíl jako každý rok u mostu v Čepicích.

Jazzrockové Vánoce na Mouřenci

KDY: 26. prosince

KDE: Mořenec u Annína

ZA KOLIK: 170 Kč



Kostel na Mouřenci nad Annínem pořádá 26. prosince od 14 hodin mimořádný koncert. Uslyšíte klasické koledy a vánoční písně v jazzrockovém hávu. Hrát bude Ivan Audes Trio, zpívat sólistka plzeňského Tylova divadla Soňa Hanzlíčková Borková.

Benefiční koncert v kostele v Nicově

KDY: 26. prosince

KDE: Nicov u Plánice

ZA KOLIK: neuvedeno



V poutním kostele Narození Panny Marie Nicov u Plánice se 26. prosince od 15 hodin uslyšíte již tradičníČeskou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Půjde již o 28. benefiční koncert.