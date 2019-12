Silvestrovský pochod na Sedlo

KDY: 31. prosince

KDE: Podmokly

ZA KOLIK: neuvedeno

Klub přátel zdravého pohybu a erotické svěžesti Podmokly přichystal společně se sborem dobrovolných hasičů na 31. prosince již 35. ročník pochodu Za Kelty na Sedlo aneb Memoriál Zdeňka Pavlíčka a Milana Pokorného. Sraz je v 8.30 hodin na návsi. Chybět nebude jako pokaždé svařák a grog pro pevný krok.

Myslivecký silvestr v Chanovicích

KDY: 31. prosince

KDE: Chanovice

ZA KOLIK: 150 Kč



Myslivecký spolek Chanovice pořádá 31. prosince od 20 hodin myslivecký silvestr v kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje skupina Melody Band. Připravena bude velká a bohatá zvěřinová soutěž. Předprodej vstupenek a rezervace míst je v kulturním domě.

Sjezd s pochodněmi na Špičáku

KDY: 31. prosince

KDE: Špičák

ZA KOLIK: zdarma



Horská služba Šumava společně se šumavskými lyžaři pořádá jako tradičně na poslední den v roce, 31. prosince, sjezd s pochodněmi nejprudší sjezdovky Šance na Špičáku. Začátek akce je v 17 hodin, koná se za každého počasí. Pokud nebude sníh, budou účastníci sjezdovku scházet, jako už se několikrát stalo.

Silvestr s Ukradenými Vjecmi

KDY: 31. prosince

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 250 Kč



V kulturním domě v Klatovech se můžete rozloučit s rokem 2019 a přivítat nový rok 2020 s oblíbenou skupinou Ukradený Vjecy, která bude hrát na velkém sále. Oslava silvestra začne ve 21 hodin. V kavárně bude silvestrovské retro disko Milana Pavlíka a Pavla Sekyry.

Silvestr ve Zlaté Otavě

KDY: 31. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: nevedeno



V restauraci Zlatá Otava v Sušici 31. prosince od 20 hodin zahraje k tanci a poslechu skupina Compact.

Silvestrovská párty v PDA

KDY: 31. prosince

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



Od 21 hodin si můžete užít silvestrovskou party v PDA v Sušici.

Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách na Mouřenci

KDY: 31. prosince

KDE: Annín

ZA KOLIK: vstup dobrovolný



Kostel na Mouřenci u Annína bude otevřený i o silvestrovské půlnoci. Po přípitku bude pater Jenda Kulhánek sloužit mši při svíčkách. Nový rok pak všichni společně přivítají s vyzváněním zvonu z roku 1329.

Silvestrovská zábava v Kolinci

KDY: 31. prosince

KDE: Kolinec

ZA KOLIK: 180 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Kolinec pořádá silvestrovskou zábavu v sále "Na Radnici", hraje Grafit Rock a Harlet.

Silvestr v music clubu Houba

KDY: 31. prosince

KDE: Horažďovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Silvestra můžete oslavit také v music clubu Houba v Horažďovicích od 18 hodin.

Na Nový rok na Bolfánek

KDY: 1. ledna

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: vstup dobrovolný



Občanské sdružení Otisk pořádá 1. ledna již tradiční výstup na rozhlednu Bolfánek u Chudenic. Od 13 do 15.30 hodin se můžete těšit na čaj, grog a masalu. Z ochozu rozhledny zahraje Mrokor Brass System. Vstup je volný.

Na Nový rok bude ohňostroj i koncert Václava Nioda Bárty

KDY: 1. ledna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Přivítání nového roku se jako tradičně v Klatovech uskuteční 1. ledna na náměstí Míru. V 17.30 hodin vše zahájí koncert Václava Noida Bárty, v 17.55 hodin diváci uvidí videoprojekci k výročí města, protože v roce 2020 budou Klatovy slavit 760 let od založení. Poté už bude následovat proslov starosty města Rudolfa Salvetra a následně velký ohňostroj, po kterém bude pokračovat koncert. Vše si ale vyžádá také různá omezení a bude i jedna novinka. Odpaliště ohňostroje bude v prostoru levého dolního rohu náměstí, čili před restaurací TEP. Na rozdíl od předchozích let bude tentokrát pódium umístěno až do horní části náměstí spolu s projekční plochou. Tam bude i občerstvení.

Na rozhlednu i betlém

KDY: 1. ledna

KDE: Chanovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Na novoroční vyhlídku z chanovické rozhledny na vrchu Chlumu se můžete vydat ve středu 1. ledna od 13 do 16 hodin. Užijete si tak sváteční rozhlédnutí na Šumavu a Prácheňsko. Novoroční punč bude zajištěn. Podívat se můžete zajít také do skanzenu, kde bude k vidění chanovický betlém.

Novoroční výstup na Tuhošť

KDY: 1. ledna

KDE: Lhovice

ZA KOLIK: zdarma





SDH Lhovice pořádá 1. ledna novoroční vycházku na Tuhošť. Společný odchod je ve 13.30 hodin od hasičské zbrojnice ve Lhovicích. Občerstvení či jiné povzbuzovadlo nechť si přinese každý vlastní. Zároveň bude možno posedět v místním kulturním domě a prohlédnout si obecní váhu. V případě nepřízně počasí může být zvolena alternativní trasa.