Kateřina Štenclová vystavuje obrazy

Kateřina Štenclová se celou svou tvůrčí dráhu systematicky a téměř výhradně zabývá abstraktní malbou. Jejími hlavními výrazovými prostředky jsou barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské gesto, tvar podložky a možnosti instalace obrazových děl. Výstava v Galerii U Bílého Jednorožce v Klatovech není klasickou chronologickou retrospektivou této malířky, ale názorným přehledem témat, principů a postupů, které se v její práci od konce osmdesátých let až do současnosti objevují. Výstavu zahájí vernisáž v sobotu 26. září od 17 hodin. Expozice potrvá do 22. listopadu.

KDY: Sobota 26. září od 17 hodin

KDE: Klatovy

Ochutnávky vína v Janovicích



Odpoledne s ochutnávkami vína a cimbálovou muzikou Réva chystají v areálu lihovaru v Janovicích nad Úhlavou tuto sobotu. Akce začne ve 14 hodin, od 16.30 můžete vyslechnout vyprávění brněnského herce Zdeňka Junáka. Akci zakončí od 19 hodin koncert skupiny Lucie revival.



KDY: Sobota 26. září od 14. hodin

KDE: Janovice nad Úhlavou

Farmářské trhy v Sušici

Trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem se konají na sušickém náměstí v sobotu.

KDY: Sobota 26. září od 8 do 13 hodin

KDE: Sušice

Hasičské hry pro děti v Čachrově



Již 15. ročník hasičských zábavných her pro děti proběhne v sobotu od 14 hodin v Čachrově.



KDY: Sobota 26. září od 14 hodin

KDE: Čachrov

Klatovy slaví 760 let

O víkendu se budou konat na náměstí v Klatovech slavnosti vína s kulturním programem. V sobotu vystoupí v 18 hodin zpěvák Dalibor Janda, v neděli pak bude pódium patřit od 19 hodin zpěvačce Martě Jandové. Uskuteční se i cimbálová muzika M. Broučka, klatovský Big Band, Úhlavanka, Sentiment a další. V jezuitském refektáři se v sobotu uskuteční série přednášek věnovaných zakladateli města, králi Přemyslu Otakaru II. Na neděli odpoledne můžete na třech místech centra Klatov vidět oživené obrazy z historie města, které bude režírovat herec a hudebník Petr Batěk. Připraven je bohatý a pestrý program. Oslavy završí v pondělí od 19 hodin koncert Ústřední hudby Armády České republiky na radnici.

KDY: Od soboty 26. září do pondělí 28. září

KDE: Klatovy