Ukliďme Železnorudsko

Společný úklid veřejných prostor Hojsovy Stráže, Špičáku a Železné Rudy proběhne v sobotu 10. října od 9.30 hodin. V tuto dobu se dobrovolníci sejdou na Hojsově Stráži u hasičárny, na Špičáku-Sedle a v Železné Rudě u úřadu. Zájemci se mohou hlásit do středy 7. října na e-mail envicentrum@zeleznaruda.cz.

KDY: 10. října od 9.30

KDE: Šumava

Prohlídky Mouřence



Navštivte prastarý šumavský kostel u Annína postavený po roce 1220. Podíváte se i do barokní kostnice plné ostatků a prohlédnete si muzeum. Mouřenec ukrývá fresky ze 14. století a stejně starý zvon.



KDY: každou sobotu od 11 hodin

KDE: Mouřenec

Bábovky v kině

Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Příběhy hrdinů Bábovek ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsou totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. Film můžete zhlédnout v klatovském kině Šumava.

KDY: 10. října od 20 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 130 Kč

Velké dobrodružství malé pandy



Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život, do té doby, kdy mu jednoho dne popletený čáp nedoručí omylem zvláštní zásilku – malou pandu. Jako všechna mláďata, i tato panda je roztomilá, ale hodně pláče. Nezbývá nic jiného, než s pomocí kamarádů najít pandě správný domov. Animovaný film odehraje kino Šumava v Klatovech.



KDY: 11. října od 17 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 100 Kč

Ženská pomsta

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele, a to nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. Česko komedii uvede kino v Klatovech.

KDY: 11. října od 20 hodin

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 120 Kč

Pozn.: Deník neručí za to, že se všechny akce uvedené v tomto kulturním přehledu uskuteční. Na základě aktuální epidemiologické situace mohou organizátoři některé zrušit či přesunout na jiný termín.