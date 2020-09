Již posedmé bude patřit poslední srpnový víkend na Santosu v Sušici festivalu Metal Madness. „Letošní ročník přivítá rovný tucet kapel zastupujících tradiční tvrdě metalové žánry, vedle thrashe a blacku bude hrát prim především death metal – holandskou legendu Pestilence v roli headlinera si prostě žádný správný fanoušek nemůže nechat ujít. Zpoza hranic ještě do Sušice zavítají kapely Reactory z Německa, Asphagor z Rakouska a Warbell z Polska. Tuzemskou nabídku doplní jména jako Trollech, Ytivarg, Endless Drain, Blue Screen Öf Death nebo domácí Mortifilia,“ nalákal ředitel Sušického kulturního centra Karel Sedlecký.

Nově se chystá i páteční program, na který bude vstup zdarma. Od 20. hodiny se uskuteční na malém pódiu u kiosku pomyslné hudební klání tří začínajících kapel, jehož výherce pak doplní hlavní sobotní line up. Sobotní program začíná od 14 hodin, děti mají jako tradičně vstup zdarma.

Další víkendové akce

Tři sestry v Klatovech

KDY: 28. srpna

KDE: kemp Lázně Klatovy

ZA KOLIK: 490 Kč



Česká legendární kapela hrající původně punk, která později inklinovala k různým hudebním stylům, vystoupí tento pátek v prostorách Camp Lázně Klatovy v rámci svého turné Gambrinus 11 Tour . Vstupenky na koncert Tří sester jsou k zakoupení v předprodeji za 490 Kč. Nezapomeňte si s sebou vzít vaše oblíbené sesterské relikvie, po koncertu bude autogramiáda.

Arakain na náměstí v Klatovech

KDY: 29. srpna od 21 hodin

KDE: náměstí Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstí v Klatovech se bude konat tradiční letní koncert, tentokrát tam zavítá známá skupina Arakain. Kvůli koronavirové situaci bude na místě vytvořen sektor pro tisíc lidí, ostatní tam nebudou již vpuštěni.

Šumavský pařez v Dolní Lhotě

KDY: 29. srpna od 14 hodin

KDE: Dolní Lhota

ZA KOLIK: neuvedeno



Na parketě v Dolní Lhotě se bude konat již 36. ročník Šumavského pařezu. Těšit se můžete na Honzu Bicana + Sešlí přátele, Terezu Švecovou, V. K. Tomáška, Čáry Máry, Trepku, Fregatu, Rakovnický potok, Dřevěnou trávu, Hop a Šavany, Pepu Štrosse, Scarabeus, Roháče a Blue Rej.

Záře světel v Červeném Poříčí

KDY: 29. srpna

KDE: zámek Červené Poříčí

ZA KOLIK: 150 Kč, 110 Kč



Za září světla půjdete s průvodcem, krok za krokem, vybranými prostory hlavní zámecké budovy. Zámek Červené Poříčí se představí v úplně jiné podobě, když vnitřní prostory zámku podmaluje hra barevných světel přenosných lamp. Prohlídky odcházejí ve 20, 20.30, 21 a 21.30 hodin.

Hradozámecká noc na Rabí

KDY: 29. srpna od 19 do 22 hodin

KDE: hrad Rabí

ZA KOLIK:



V letošním roce vás průvoci na hradě Rabí vezmou na představení Aucassin a Nicoleta, na nevšední zpracování středověké, starofrancouzské legendy. Romantickým duším nabízíme i procházku zšeřelým hradem, který bude osvětlen svíčkami. Okusíte sentimentální atmosféru unikátní památky gotického stavitelství.

Hrad na hradě: Hrady Půty Švihovského

KDY: 29. srpna

KDE: hrad Švihov

ZA KOLIK: 50 Kč



Komponovaný pořad s promítáním dokumentárních filmů o hradech Půty Švihovského v blízkém okolí hradu Švihov. Uveden bude film o hradě Švihov a o zřícenině Nový Hernštejn. Po skončení promítání se uskuteční beseda s tvůrci a herci. V průběhu večera bude možné navštívit prohlídku hradu.

Noční prohlídky na hradě Švihov

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: hrad Švihov

ZA KOLIK: 260 Kč, 180 Kč



Další ročník oblíbené a hojně navštěvované divadelně šermířské akce, která otevírá pro veřejnost pozdně gotický skvost po setmění, se opět ponese v duchu nadsázky, nedorozumění a slavných hradních legend obrácených naruby. Prohlídky na hradě Švihov se konají od 19 do 22 hodin, prohlídky odchází každých 30 minut.

Prokletí velhartických pánů

KDY: 29. srpna

KDE: hrad Velhartice

ZA KOLIK: 250 Kč, 180 Kč, rodinné (2 dospělí + max. 3 děti do 15let) 670 Kč



Na hradě Velhartice se můžete vydat na procházku historií – mění se architektura, móda, životní styl, jen lidé, jak uvidíte, jsou stále stejní. Součástí budou živá zastavení s velhartickými pány – 1290 Bohumil z Budětic, 1371 Bušek z Velhartic, 1448 Menhart z Hradce, 1542 Zdeněk Lev z Rožmitálu, 1637 Martin Huerta, 1867 Karel Sturmfeder, 1945 Josef Windischgrätz. Prohlídky se konají v časech 10–17, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45 h.

Nicovské barokní odpoledne

KDY: 29. srpna

KDE: kostel Nicov

ZA KOLIK: neuvedeno



V kostele v Nicově u Plánice se uskuteční od 15 do 17 hodin Nicovské barokní odpoledne u příležitosti výročí 300 let od položení základního kamene tohoto chrámu. O zahajovací koncert se postarají Mistři barokní Francie, poté bude následovat komentovaná prohlídka kostela. Hlavní koncert uslyšíte v podání Adama Václava Michny z Otradovic: Missa Sancti Wenceslai. Vydat se také můžete na nicovskou barokní stezku.

Pouť ve Svéradicích

KDY: 28. - 30. srpna

KDE: Svéradice

ZA KOLIK: neuvedeno



Pouť ve Svéradicích nabídne od pátku do neděle bohatý program. Fotbalisté z Čaloun teamu a Herout teamu pouťovou zábavu zahájí v pátek v 18 hodin utkáním na počest velkých legend svéradické kopané. K tanci a poslechu poté od 20 hodin zahraje oblíbená kapela ze Šťáhlav Wagabund. Druhý den odehrají fotbalisté mistrovský zápas 2. kola okresní III. třídy. Večer zahraje v kulturním domě na taneční zábavě kapela Melody Band. Mše svatá proběhne v neděli od 9.30 v kostelíku sv. Bartoloměje. Výstavu vah a závaží ze soukromé sbírky Evžena Koury si mohou zájemci prohlédnout v neděli od 10 do 16 hodin ve vestibulu kulturního domu. Na závěr pouti se fotbalisté krajské 1. A třídy utkají v 16 hodin. Od pátku do neděle budou na návsi v provozu pouťové atrakce. V neděli se děti svezou na poníkovi.

Rock-metalový festík v Pačejově

KDY: 28. srpna od 19 hodin

KDE: Pačejov

ZA KOLIK: neuvedeno



Na fotbalovém hřišti v Pačejově se v sobotu 29. srpna uskuteční rock-metalový festík. Těšit se můžete na Nigtwish Tribute Band, Iron Maiden revival a Blue Rose. V případně nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu.

Dětský den v Pačejově

KDY: 30. srpna

KDE: Pačejov

ZA KOLIK: neuvedeno



Dětský den aneb Loučení s prázdninami se bude konat v neděli na hřišti TJ Sokol Pačejov od 14.30 hodin.