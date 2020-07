Na Klatovsku si můžete během prodlouženého víkendu užít speciální prohlídky na hradech, zajít na koncerty, zavítat na keramické tvoření nebo se naučit splavovat kanál na voru.

Oživené prohlídky v Chudenicích. | Video: Deník / Daniela Loudová

Víte, kolik hříchů měl správce chudenického panství? Tak přijeďte na noční oživené prohlídky do Chudenic, které se konají 4. a 5. července. Správa zámku Chudenice ve spolupráci se skupinou historického šermu Morgana von Maxberg připravili noční prohlídky s názvem „Sedmero hříchů". "Děj příběhu vás přenese na počátek 15. století, tedy do doby, kdy byl zámek ještě tvrzí. V té době patřila tvrz Černínovi z Chudenic, během své nepřítomnosti přenechával správu panství svému spolehlivému správci Zdislavovi. Ten se z počátku o tvrz staral svědomitě, zakrátko mu ale moc stoupla do hlavy. Zdislav zpychl, dopřával si hojných a bohatých hostin, společnosti krásných dvorních dam, zlenivěl, z panské pokladny peněz bral a o panství špatně staral. V předvečer Černínova příjezdu si však své špatné jednání uvědomuje a pokusí se napravit. Podaří se mu to a vyhne se tak pánovu trestu? To se dozvíte během prohlídek," pozval kastelán Ludvík Pouza.