KAŠPERK OTEVÍRÁ BRÁNY KDY: do 1. ledna KDE: Kašperské Hory Do soboty 1. ledna, v otevírací době 10 až 16 hod., bude hrad Kašperk otevřen všem příchozím pošumavským výletníkům. V prostorách volně přístupného nádvoří bude v provozu občerstvení i gril. Přijďte se rozloučit s končícím rokem na nejvýše položený královský hrad u nás.

NAVŠTIVTE VÝSTAVU V ROKYCANECH

KDY: stálá expozice

KDE: Rokycany

Pokud jste milovníci přírody a jste zvědaví, jaká zajímavá zvířata žijí na území Rokycanska, tak můžete navštívit stálou výstavu s názvem Příroda pro budoucnost, která se momentálně nachází v Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

PROTÁHNĚTE SI SVALY NA NOVÝ ROK

KDY: 1. ledna

KDE: Domažlice

Na Nový rok si pro vás Klub českých turistů v Domažlicích připravil tradiční pochod. Sraz zúčastněných turistů je naplánovaný na sobotu 1. ledna na vlakové zastávce Domažlice– město, odkud se vydají v 10.10 hod. vlakem do Postřekova. Následná pěší trasa, dlouhá 8 km, povede do obce Díly. Túru organizují D. Kocková a A. Konopíková.

PROJDĚTE SE MĚSTEM PLANÁ

KDY: 1. ledna

KDE: Planá

Jedinečná procházka se uskuteční v Plané na Tachovsku. Jedná se o procházku s Markétou Novotnou do zámeckého předměstí. Její součástí bude na konci také ohňostroj. Sraz je 1. ledna ve 14 hodin u Mincovny.

VYDEJTE SE NA ZELENOU HORU

KDY: 1. ledna

KDE: Cheb

Město Cheb a Klub českých turistů vás zvou na Novoroční výstup na Zelenou horu. Pod vrškem Zelené hory se sejdete mezi 12. a 15. hodinou a pro zahřátí se bude zdarma vydávat teplá polévka.

Název akce

KDY: 1. ledna

KDE: Mariánské Lázně

Novoroční výstup na Podhoru se uskuteční v Mariánských Lázních. Cíl je u vysílače v sedle pod vrcholem Podhorního vrchu (847 m n. m.) v čase od 10 do 14 hodin. Svačinu a pití si vezměte s sebou.

PROHLÉDNĚTE SI CIBULKU

KDY: 1. ledna

KDE: Oloví

Vydejte se 1. ledna k rozhledně Cibulka u obce Oloví na Sokolovsku. Uskuteční se tu malé novoroční setkání. Tentokrát se jedná o už 8. ročník. Pro účastníky bude připraven oheň a občerstvení. Sraz u rozhledny je od 10 hodin.

VYRAZTE S HASIČI NA VYHLÍDKU

KDY: 31. prosince

KDE: Babylon

Před novoročními oslavami se můžete přidat k Silvestrovské procházce na Sokolovu vyhlídku, kterou organizuje Sbor dobrovolných hasičů Babylon. V rámci akce se budete moct ohřát u ohně a opéct si špekáčky. Sraz na výšlap je naplánovaný dnes v 13.00 hodin na parkovišti u Sauny, na adrese Babylon 132. Obujte pohodlné boty a protáhněte se po Vánocích plných hodování a odpočívání.

OTUŽILCI POPLAVOU

KDY: 2. ledna

KDE: Cheb

Otužilci, zbystřete. Tradiční Novoroční koupání se blíží. V pořadí už 8. ročník akce se uskuteční v neděli 2. ledna od 14 hodin na hrázi přehrady Skalka v Chebu. Koupání je na vlastní nebezpečí. Teplota vody se v těchto dnech pohybuje kolem 1 až 2 °C.

V MALESICÍCH POŘÁDAJÍ POCHOD

KDY: 1. ledna

KDE: Malesice

ZA KOLIK:

Tradiční Novoroční pochod z Malesic do Vlkýše se uskuteční v sobotu 1. ledna. Start je ve 13.30 hodin na malesické návsi. Trasa pochodu vede do Dolního Vlkýše, kde je svařáková zastávka, dále na vrch Stráž (pro zdatnější přes Komberk a Kůští) a poté zpět do Malesic.

V ZOO SE BUDOU CHYTAT ZLATÉ RYBKY

KDY: 31. prosince

KDE: Plzeň

Silvestrovský soutěžní program připravili na dnešní dopoledne v plzeňské zoologické zahradě. Malí návštěvníci si budou moci chytit zlatou rybku, o ceny se bude soutěžit na silvestrovské stezce. Po poledni pak v zahradě přivítají symbolicky posledního návštěvníka roku 2021.

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT HUDBU

KDY: 31. prosince

KDE: Františkovy Lázně

Město Františkovy Lázně a městské kulturní středisko zvou na silvestrovskou a novoroční procházku k hudebnímu altánu u Františkova pramene. V tom bude znít reprodukovaná hudba. Při půlnoční procházce bude možné zhlédnout ohňostroj. Silvestrovská akce začíná 31. prosince ve 20 hodin. Novoroční procházka pak trvá od 10 do 17 hodin.

SILVESTR SLAVÍ I DĚTI

KDY: 31. prosince

KDE: Špičák, Železná Ruda

Přijďte si užít poslední den v roce s celou rodinou v maskách přímo na špičácké sjezdovce. V 17 hodin vypukne ohňostroj pro děti a následně bude vyhlášena nejhezčí dětská maska. Až malí účastníci odejdou spát, bude ve 22 hodin vyhlášena nejlepší dospělácká maska. Po celou dobu se bude o zábavu starat Leoš Mareš prostřednictvím svého online vystoupení Silvestrovské pecky, které se budou promítat.