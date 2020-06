V rámci víkendu otevřených zahrad se v Chudenicích v sobotu 6. června bude konat zajímavá akce Chudenice do kořán aneb Po stopách Jana Roubala. Spojena bude s turistickým pochodem po místech spjatých s chudenickým rodákem, entomologem Janem Roubalem. Start pochodu je na zámku od 10 do 12 hodin. "Trasa vede po pamětihodnostech i přírodních krásách městečka a nejkrásnějších vyhlídkách na Chudenice, dlouhá je 5 km a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Navštívíte zdarma expozici Jana Roubala na zámku, vystoupáte na věž kostela, navštívíte hřbitov, vyhlídku U obrázku, skálu ve Vápenné peci, Americkou zahradu a cíl bude na Bolfánku, kde bude i občerstvení," pozval kastelán zámku Ludvík Pouza.

Během cesty na vás budou čekat záludné úkoly i sladký poklad. K jeho otevření však budete potřebovat klíč, který získáte na startu.

Startovné je 20 Kč.

Další víkendové akce

Křest CD skupiny Adys

KDY: 6. června

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: 220 Kč



Na koupališti v Janovicích nad Úhlavou se bude konat od 19 hodin koncert skupiny Adys, která tam pokřtí své první CD. vystoupíme v plné parádě se přátelenou kapelou Zastodeset a třešničkou na dortu bude PEKAŘ se svou kapelou. Vstupenky zakoupíte přes e-mail: 100adys@seznam.cz, kam napíšete jméno a počet vstupenek.

Ukradený Vjecy na parketě

KDY: 6. června

KDE: Neznašovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Na parketě v Neznašovech zahraje v sobotu od 21 hodin oblíbená klatovská skupina Ukradený Vjecy. Těšit se můžete na známé hity v jejím podání.

Zapojte se do úklidu parku

KDY: 6. června

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Všichni zájemci, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu a pomoci vytrhat plevel či uklidit spadané větve, se mohou podílet na tradičním úklidu Mercandiniho sadů v Klatovech. Sraz účastníků je v sobotu v 9 hodin u kolonády v parku. Veškeré potřebné nářadí dostanou dobrovolníci na místě. Závěr akce je plánovaný přibližně na 13 hodinu. Přijít ale můžete i na kratší dobu.

Za krásami západní Francie

KDY: 6. června

KDE: Čachrov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na prezentaci fotografií s názvem Magická Bretaň zve spolek Komunita Čachrov. Na besedě v domě č. p. 6 se v sobotu od 20 hodin dozvíte vše o krásách západního koutu Francie, jejím divokém mořském pobřeží, místních tradicích i architektuře.

Bioluminiscence září na zahradě

KDY: do listopadu

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Novou letní světelnou výstavu Bioluminiscence, která bude ve večerních hodinách zářit do tmy, má nachystanou Pavilon skla v Klatovech. Autorem instalace je pětice mladých pražských výtvarníků GoJo. Umělci umístí do hnízd na větve stromů v galerijní zahradě skleněná vejce. Ta získají schopnost luminiscence, která je známá například u světlušek.

Šest let muzea minerálů ve Velharticích

KDY: 6. června

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: neuvedeno



Muzeum minerálů Velhartice slaví šest let od otevření. Připraven je zajímavý program. Během celého dne od 10 do 20 hodin se budou konat prohlídky, je nutné se ale rezervovat na přesný čas, je omezena kapacita. Budete si moci vyrobit vlastní skleněný korálek - opět pouze po registraci na přesný čas. Od 13 hodin je naplánováno rýžování zlata ve Velharticích. Od 17 hodin se koná rozšířená tříhodinová vycházka "Tajemství Velhartic" s návštěvou židovského hřbitova. Opět nutná rezervace do registračního formuláře jednotlivých akcí na facebooku muzea, nebo telefonicky 735 099 975.

Secesní aranžmá s Jarkou Papežovou v PASK

KDY: 7. června

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno





V neděli 7. června se v Pavilonu skla uskuteční od 13 do 16 hodin zcela nová tvůrčí dílna, tentokrát zaměřená na spojení skla a živých květin v secesních aranžích. Dílnu povede Jarka Papežová, která v poslední době velmi pečlivě studovala málo dostupnou literaturu k historickému aranžování skla, aby mohla účastnice a účastníky seznámit s tím, jak se vázaly květiny v době kolem roku 1900. Základem vazeb budou karafiáty, které budou doplněné dalšími květy a rostlinami. A aby byl účinek vazeb podtržen, tak se budou květy aranžovat do válcovitých váziček se secesními dekory firmy Johanna Lötze vdova. Vzhledem k omezenému počtu 15 osob na hodinu doporučujeme předchozí rezervací míst osobně, emailem nebo telefonicky na recepci PASKu, kde vás naše průvodkyně seznámí s dalšími podrobnostmi.

Farmářské trhy v Sušici

KDY: 6. června

KDE: Sušice

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstí Svobody v Sušici se v sobotu od 8 hodin budou opět konat farmářské trhy, budete si tak moci opět nakoupit čerstvé suroviny od farmář.