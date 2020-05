Na dětský den se můžete vydat v sobotu do Myslíva. "Akce začíná ve 13 hodin a pro všechny je připravena spousta soutěží, her a odměn. Máme připraveny i kvízy z různých okruhů znalostí. Chybět nebude skákací hrad a opékání buřtů," pozvala starostka obce Marie Pícková. Dětský den se koná na tamním hřišti.

Děti se mohou vyřádit i v neděli, a to v Železné Rudě, kde připravují dětský den tamní hasiči. Tentokrát bude turistický. Začíná ve 13 hodin. "Letos bude dětský den trošku netradičně, jen se dvěma soutěžemi, ale s pěkným výletem. Nechceme děti ošidit o jejich den, ale zase jsme si vědomi rizik a omezení, která nyní panují. Proto jsme naplánovali takový menší rodinný dětský den, spojený s krátkým výletem. V infocentru a envirocentru, které si můžete během dopoledne prohlédnout, si vyzvednete leták, půjdete podle mapky na druhé straně, sesbíráte na pěti stanovištích razítka a poté hurá do libovolné z cukráren na sladký zmrzlinový pohár zcela zdarma," nalákali hasiči. Děti si tak jistě přijdou na své.

Další tipy

Koncert skupiny Trautenberk

KDY: 29. května od 18.30 hodin

KDE: Dolany

ZA KOLIK:



Skupina Trautenberk zahraje na koupališti v Dolanech. Přiznivci této klatovské skupiny si tak opět užijí pořádný nářez.

Bazar pro opuštěné kočky

KDY: 30. a 31. května

KDE: Sušice

ZA KOLIK: vstup zdarma



V Sokolovně v Sušici se o víkendu uskuteční charitativní bazar pro opuštěné kočky, který pořádá spolek Šance pro kočku. V sobotu můžete přijít kočky podpořit nákupem od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin. Veškerý výtěžek pomůže útulku v dalším fungování a na nákup krmiva pro kočky.

Zvlášňý škola zahraje na parketě

KDY: 30. května od 21 hodin

KDE: Neznašovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Jednu z prvních letošních hudebních venkovních akcí si mohou fanoušci užít již tuto sobotu. Na letním parketě v Neznašovech zahraje Zvlášňý škola. Těšit se můžete na koncert nabitý největšími hity této kapely.

Hradní okruh ve Velharticích je otevřen

KDY: sobota, neděle od 10 do 16 hodin

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: dle ceníku



Od pondělí 25. května je v provozu hradní okruh, který pojme devatenáct návštěvníků a volná prohlídka hradního areálu ve Velharticích. Prohlídku renesančního zámku i interaktivní výstavy o stavebnictví v bývalém hradním pivovaru budou muset návštěvníci velhartického hradu prozatím oželet. Nepřijdou však o příjemné posezení v hradní kavárně "Café jak z praku", od úterý 2. 6. pak bude otevřena i restaurace U Hradního sládka.

Opět se můžete vydat Za tajemstvím Popelčina střevíčku

KDY: sobota, neděle od 10 do 15 hodin

KDE: Švihov

ZA KOLIK: dle ceníku



Otevřena je na Švihově pouze základní trasa Hrad pro devět osob a výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku, věnovaná oblíbené filmové pohádce, která se na švihovském hradě natáčela.

PASK prodloužil secesní výstavu

KDY: v květnu denně od 11 do 16:30, od června od 10 do 17

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: dle ceníku



Díky vstřícnosti Sklářského muzea Nový Bor, Vlastivědného muzea dr. Hostaše a soukromých sběratelů se podařilo prodloužit do 23. srpna výstavu secesního skla novoborských sklářských rafinerií v Pavilonu skla v Klatovech. Jde o příležitost, jak se seznámit s další podobou českého secesního skla, která je odlišná od produkce šumavských skláren. Procházka mezi vázami inspirovanými Muchovými plakáty je zážitkem.

Chudenice zvou na výstavu

KDY: od úterý do neděle, od 9 do 16 hodin

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: dle ceníku



Zámek v Chudenicích zve na výstavu Vzorná hospodyňka, na níž ukáže více než tisícovku předmětů z domácností našich prababiček. Mnohé skvosty, jež se v rodinách dědily z generace na generaci, jsou i sto let staré. Vydat už se můžete i na prohlídky zámku.

Na prohlídky hradu Kašperk i na divadlo

KDY: 30. a 31. května

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



O víkendu se můžete vydat na hrad Kašperk nejen na prohlídky hradu, ale také pohádku pro děti O rybáři a rybce. Autorská pohádka kombinuje prvky loutkového, činoherního, výtvarného a hudebního divadla, založeného na komunikaci s dětmi. Oba herci vystudovali Katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Pohádka se odehraje v horní části hradního nádvoří, setkáte se s loutkami a kulisami tradičního rodinného divadla. V sobotu ji uvidíte od 13 a od 15 hodin a v neděli od 11 a od 13 hodin.