Na hrad ve Švihově se v neděli nemusíte vydat jen na prohlídky či výstavy, ale také si přijít vychutnat různá jídla a nápoje z celého světa. Od 10 do 19 hodin se tam bude totiž konat již druhý ročník street food festivalu.

Připraven bude letní piknik doplněný o celodenní kulturní a společenský program. „Součástí bude více než 40 stánků pouličních jídel z celého světa, včetně bohaté nabídky moravských vín, piva z malých pivovarů, domácích limonád a svěžího perlivého prosecca. Kuchyně světa budou nabízet převážně letní pochoutky jako indonéské rýžové směsi, japonský ramen, thaiský nudlový pad thai, čínské knedlíčky dim sum a v nabídce nesmí chybět pestrá paleta specialit z grilu, jako jsou různé typy burgerů, trhaných mas, žebírek, krevet a například i srbské plijeskavice. Chybět nebudou ani mořské pochoutky,“ uvedla za pořadatele Eva Koreisová.

Nouze nebude ani o kávu, několik druhů sladkých dezertů a pestrý výběr zmrzlin.

S sebou si můžete vzít deky, případně i slunečníky. Je zajištěno i několik přístřešků. „Vstupné na festival je 150 korun, snížené je za 100 korun,“ dodala Koreisová.

Další akce víkendu

Rytíři na hradě Klenová

KDY: 18. července

KDE: Klenová

ZA KOLIK: 150 Kč, 100 Kč



Skupina historického šermu Morgana von Maxberg spolu s Galerií Klatovy/Klenová pořádají již 11. ročník akce Rytíři na hradě Klenová, který se bude konat v sobotu 18. července od 13 do 18 hodin v areálu hradu. „Návštěvníci se i letos mohou těšit na spoustu šermířských vystoupení, dále na středověké vojenské ležení, kde si budou moci prohlédnout výzbroj i výstroj středověkého vojska, uvidí ukázky soubojů i střelných zbraní, historické i orientální tance. Nebude chybět ani sokolník s ukázkou dravců či hadí žena,“ zve za organizátory David Jandečka s tím, že vrcholem dne bude velký rytířský turnaj v 16 hodin.

Drobnou maličkost i něco k zakousnutí si bude možné zakoupit u trhovců. Připraven bude také doprovodný program pro děti i střelnice, kde si zájemci budou moci vystřelit z luku či kuše. K poslechu zahraje středověká kapela.

Prohlídka s potomkem šlechtického rodu bude v Chudenicích

KDY: 18. července

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: neuvedeno



Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích zve na mimořádnou prohlídku zámku s potomkem významného šlechtického rodu Czerninů z Chudenic Karlem Eugenem Czerninem. Akce se koná v sobotu od 14 a 15:30 hodin. Kapacita míst v prohlídce je omezená. Prohlídka není možná pro děti do 15 let. Rezervace míst je nutná na telefonu 724007576.

Do pohádkového světa na Šumavu

KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Mlázovy

ZA KOLIK: základní vstupné 80 Kč, děti 60 Kč



Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty a mnoho jiných pohádkových bytostí uvidíte v Pohádkové chalupě v Mlázovech. Zahrát si můžete maňáskové divadlo, projít výstavu skřítků a strašidel či posedět na lavičce lásky. O prázdninách je otevřeno denně do 10 do 17 hodin.

Oživené nádvoří na Kašperku

KDY: 18. a 19. července, 10 - 18 hodin

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: 30 Kč, 15 Kč



O víkendu ožije hradní nádvoří na Kašperku. Uslyšíte středověkou hudbu v podání skupiny Elthin, uvidíte středověký šerm v podání skupiny Gladius a ukáže se i kejklíř Hubert. Kromě toho si vyzkoušíte střelbu z kuše a luku, rýžování, středověké skriptorium, ražbu mincí a mnoho dalšího.

Na Mouřenci vystoupí Štěpán Rak

KDY: 18. července

KDE: Mouřenec

ZA KOLIK: 280 Kč



Mouřenecké léto se ani letos neobejde bez hvězd různého formátu a věhlasu. V sobotu večer zde vystoupí hudebník Štěpán Rak. Po koncertě proběhne prohlídka kostela a kostnice.

Santos v Sušici je nabitý koncerty

KDY: 17. a 18. července

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



Skupina Brutus zavítá na ostrov Santos v pátek 17. července, v sobotu rozbouří diváky Arakain.

Bigbítové léto v Makově

KDY: 18. července

KDE: Makov

ZA KOLIK: neuvedeno



Na letním parketu v Makově hudbou nabijí v rámci šestého ročníku Jemnostfestu skupiny Trautenberk, Zvlášňý škola a Septic People.

V lihovaru v Janovicích bude živo

KDY: 17. a 18. července

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: Pokáč - neuvedeno, Laura a její tygři - zdarma



V pátek v lihovaru v Janovicích nad Úhlavou zazpívá Pokáč, jako host vystoupí Láska. V sobotu si tam od 20 hodin budete moci užít koncert skupiny Laura a její tygři zdarma.