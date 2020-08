V sobotu 15. srpna vypukne na Rabí letní festival Ruinfest. „Snahou je představit tuzemskou nezávislou scénu i za branami hlavního města. Unikátní prostor nádvoří zříceniny v sobě ukrývá hutnou a nezapomenutelnou atmosféru. Představí se pečlivě vybraní interpreti, tentokrát ještě bohatší doprovodný hudební program mezi hlavními kapelami,“ uvedl za pořadatele Petr Houdek.

Na hlavním pódiu se letos představí CIGARETTE SYNDROME, KALLE, kteří vyhráli žánrového Anděla a za album Saffron Hills dostali Anděla dalšího, tentokrát v kategorii Alternativa. Dále se můžete těšit na GHOST OF YOU, THE DRAIN ,Black Holes, 1FLFSOAP. Jako doprovodný program mezi kapelami vystoupí AIKO, JINÝ METRO. Součástí bude DJ stage, kde se představí čtveřice Dozikur, Namax, Stanjah a Stuart a doplní je lokální stálice Mraq a Nws.

Festival odstartuje v 18 hodin. Děti do 15 let mají tradičně vstup zdarma. Vstupenky jsou v předprodeji na www.ruinfest.cz.

Další akce

Bezpečná Šumava

KDY: 15. srpna, 10 - 15 hodin

KDE: Slunečná u Prášil

ZA KOLIK: zdarma



Slunečná u Prášil se v sobotu stane dějištěm oblíbené a navštěvované prezentace integrovaných záchranných složek, které působí na území národního parku. Koná se tam již 10. preventivní akce Bezpečná Šumava. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybavení záchranných složek. K vidění budou i dynamické ukázky.

Pivní triatlon v Chlistově

KDY: 15. srpna

KDE: Chlistov

ZA KOLIK: 350 Kč (závodníci)



Chlistovský pivní triatlon odstartuje v sobotu v 16 hodin u rybníka. První disciplínou bude plavání na úseku dlouhém přibližně 111 metrů. Na rybníce je možno rovněž jet na člunu, matraci nebo v kruhu bez pádel. Po plavání čeká závodníky vypití prvního piva. Dále následuje jízda na horském kole po polních a lesních cestách v okolních lesích, která činí okolo 11 km. V polovině cyklojízdy se pije 2. pivo. Po dojezdu na fotbalové hřiště SK Chlistov se pije 3. pivo. Dále následuje běh na 500 m k rybníku, kde na závodníky čeká 4. pivo a pak běh 500 m zpátky na hřiště do cíle, kde se pije 5. poslední pivo.

Vzpomenou na entomologa Josefa Roubala

KDY: 15. srpna

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: zdarma



Na entomologa Josefa Roubala vzpomenou v Chudenicích u příležitosti 140. výročí jeho narození. Vzpomínkový akt odstartuje v sobotu ve 14 hodin u rodákovy pamětní desky. V 15 hodin bude zahájena entomologická výstava Po stopách Brouka Pytlíka v Síni Josefa Dobrovského na Starém zámku v Chudenicích. Od 16 hodin poté bude přednášet Stanislav Benedikt o životě a díle Josefa Roubala.

Balada pro banditu na hradě

KDY: 15. srpna

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: neuvedeno



Baladu pro banditu, muzikálovou verzi slavného příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka a jeho lásky v podání pěveckého sboru Svatobor ze Sušice, uvedou na velhartickém hradu tuto sobotu od 20 hodin. Nenechte si ujít slavnou baladu o lásce, zradě, touze po svobodě, pomstě a vraždě.

Na Mouřenci přednáší historik

KDY: 15. srpna

KDE: Mouřenec u Annína

ZA KOLIK: neuvedeno



V sobotu od 18 hodin si přijďte do kostela sv. Mořice nad Annínem poslechnout přednášku z cyklu Mouřenecké léto 2020 Příběh mouřeneckých fresek. Přednášet bude historik umění Jan Royt. Komentované prohlídky Mouřence začínají denně v 16:30 hodin.

V Sušici zahraje Trautenberk

KDY: 15. srpna

KDE: Sušice

ZA KOLIK: neuvedeno



Alternativní metal rozezní v sobotu 15. srpna sušický ostrov Santos. V rámci jejich Moribundus Tour tam zavítá klatovská kapela Trautenberk.

Ivan Hlas TRIO v Janovicích

KDY: 15. srpna

KDE: Janovice nad Úhlavou

ZA KOLIK: zdarma



V janovickém lihovaru vystoupí v sobotu od osmi hodin Ivan Hlas TRIO. Na nádvoří lihovaru se tak můžete těšit na Ivana Hlase, Jaroslava Nejezchleba a Norbiho Kovázse.

Komorní koncert v Chanovicích

KDY: 15. srpna

KDE: Chanovice

ZA KOLIK: 120 Kč



Žesťové uskupení Brasstet s Petrem Sudou vystoupí v rámci 26. ročníku Kulturního léta v Chanovicích. Skladby od baroka až po současné známé hity si přijďte poslechnout do zámeckého parku. Vstupné na koncert chanovického rodáka a jeho přátel činí 120 Kč.

Noční prohlídky ve Švihově

KDY: 14. a 15. srpna, 21. a 22. srpna a 28. a 29. srpna od 19 do 22 hodin

KDE: Švihov

ZA KOLIK: neuvedneo



Noční prohlídky hradu Švihov odhalí zrnko pravdy v dobových legendách tradovaných o vodním hradě. Vše se opět ponese v duchu nadsázky, nedorozumění a slavných hradních legend obrácených naruby. Návštěvníky čeká téměř hodinové představení plné břitkého vtipu a šermířské akce. Noční prohlídky ve Švihově budou 14. a 15. srpna, 21. a 22. srpna a 28. a 29. srpna od 19 do 22 hodin. Prohlídka bude odcházet každých 30 minut.

Na nádvoří vystoupí Mirek Kemel

KDY: 14. srpna

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: neuvedeno



Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí Mirek Kemel – civilní písničkář, v občanském životě ceněný a osobitý karikaturista, používá mnohovrstevnaté, poetické obrazy, ve kterých zachycuje silné lidské příběhy na pomezí balad, šansonu, blues a chytlavé hospodské písně.