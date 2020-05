Ve tvrzi v Dešenicích zahajují v sobotu turistickou sezonu. Těšit se můžete v muzeu šumavského pivovarnictví na novou výstavu, kterou připravil ve spolupráci se Západočeským muzeem archivář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Jan Jirák. „Sezona bude ozvláštněna výstavou nazvanou Církev a pivo. Výstava představuje dvě zdánlivě nesourodé oblasti. Návštěvníci zjistí, že církev měla k pivu a pivovarnictví vždy velmi blízko. Mnozí návštěvníci budou jistě překvapeni kolik po klatovském, domažlickém, tachovském a plzeňském regionu fungovalo v minulosti pivovarů, které patřily církvi. Velkou část produkce církev sama užívala pro vlastní potřebu,“ řekl Jirák.

Na konci výstavy je připomenuta i současnost církevního pivovarnictví, protože nejen v minulosti je mniši věnovali vaření piva. I nyní funguje několik velice zajímavých církevních pivovarů jejichž produkce stojí za ochutnání.

Další akce:

Pavilon skla prodloužil secesní výstavu

KDY: v květnu denně od 11 do 16:30, od června od 10 do 17

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 40 Kč, 60 Kč



Díky vstřícnosti Sklářského muzea Nový Bor, Vlastivědného muzea dr. Hostaše a soukromých sběratelů se podařilo prodloužit do 23. srpna výstavu secesního skla novoborských sklářských rafinerií v Pavilonu skla v Klatovech. Jde o příležitost, jak se seznámit s další podobou českého secesního skla, která je odlišná od produkce šumavských skláren. Procházka mezi vázami inspirovanými Muchovými plakáty je zážitkem.

Vystavují zakázané sbírky

KDY: do 23. srpna

KDE: Klenová

ZA KOLIK: 30 Kč



Ve svobodnějších šedesátých letech minulého století se v socialistickém Československu dařilo současnému umění. Po okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy však nastal zlom a mnozí umělci, zejména kritizující tehdejší režim, pak již nemohli vystavovat. Galerie na zámku Klenová nyní sbírky těchto autorů ze 70. a 80. let minulého století vystavuje.

Vzhůru na hrad Kašperk

KDY: víkend 23. a 24. května

KDE: Kašperk

ZA KOLIK: zdarma



O víkendu je možné navštívit hrad Kašperk. Brána bude otevřená od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se v areálu hradu mohou i občerstvit. Od pondělka 25. května pak bude možné absolvovat i některý z komentovaných prohlídkových okruhů.

Prohlédněte si dobový vojenský kemp

KDY: po celý květen

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dobový vojenský tábor amerických vojáků z roku 1945 vybudoval v Klatovech tamní Klub 3. armády. Je otevřen i veřejnosti. Zájemci, kteří chtějí camp vidět, se mohou objednat na telefonním čísle 606 600 662, zasláním mailu na: ustabor45@seznam.cz či prostřednictvím messengeru na KVH Klub 3 Armady v Klatovech.

Chudenice zvou na výstavu Vzorná hospodyňka

KDY: do 26. června, od úterý do neděle od 9 do 16 hodin

KDE: Chudenice

ZA KOLIK: 40 Kč, 20 Kč



Zámek v Chudenicích zve na výstavu Vzorná hospodyňka, na níž ukáže více než tisícovku předmětů z domácností našich prababiček. Mnohé skvosty, jež se v rodinách dědily z generace na generaci, jsou i sto let staré. Podívat se můžete i na další stálé expozice muzea Josefa Dobrovského.

Podívat se můžete na hrad Rabí

KDY: 23. a 24. května

KDE: Rabí

ZA KOLIK: zdarma



Návštěvníci si mohou projít obě nádvoří, vyjít na vyhlídkovou terasu, prozkoumat nejstarší část hradu či vystoupat na vrchol vysoké věže a užít si výhled na Šumavu i její předhůří. Návštěvní doba objektu je od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. V případě velkého počtu návštěvníků bude vstup do hradu regulován.

Muzeum v Klatovech ukazuje čtyři výstavy

KDY: do 28. září

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: 60 Kč, 30 Kč





Ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech si můžete prohlédnout čtyři výstavy. Jedna souvisí se 75. výročím konce druhé světové války, je nazvaná „V“ jako vítězství – 5. květen 1945. Další je výstava Spodánky a ranošenky, která věnována dějinám prádla. Třetí výstava patří hygieně našich předků. Nově byla instalována výstava Praha stověžatá.

Muzeum v Dobré Vodě připomíná tajnou akci STB

KDY: do konce října

KDE: Dobrá Voda

ZA KOLIK: dle ceníku



Muzeum láká na novou výstavou s názvem Akce Neptun, která pojednává o přísně tajné akci STB, jež se odehrála na Černém jezeře v roce 1964 a později proslula jako největší podvod v dějinách této organizace. Najdete zde dobové fotografie i tajné dokumenty, které nikdy neměly spatřit světlo světa.