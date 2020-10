I když se mnohé akce opět ruší nebo přesouvají, na Klatovsku se nudit nebudete.

Zahrada Pošumaví v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

AutoKino Klatovy je zpátky. Během první vlny koronaviru to právě byly Klatovy, které měly první hygienou schválené AutoKino a tak Klatované jako jediní nemuseli zůstávat doma. "Tenkrát nám to záviděla celá republika a jezdili k nám do kina lidé z Plzně, Prahy ale třeba i z Brna nebo Vyškova. AutoKino jsme zavřeli v červnu a už ani nepočítali, že bychom jej znovu otevřeli v tomto režimu. Doba se ale opět začíná komplikovat a postupně nám už zase zakazují všechny možnosti zábavy," řekl pořadatel Roman Schavel.

A tak v pátek opět otvírají "koronavirové" AutoKino a hned novinkami 3Bobule a Šťastný nový rok. "Areál AUTO NEJDL otvíráme v 18.30 hodin a promítáme od 19.30 hodin. Na páteční film 3Bobule jsme dokonce zajistili červený burčák, aby sledování filmu bylo stylové. Minimálně na první promítání je zajištěno i občerstvení a toalety," dodal Schavel.

Rezervovat termín i vstupenku si můžete na www.AutoKinoKlatovy.cz.