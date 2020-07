Opatření poznamenají délku konání poutě, ale program bude od 10. do 12. července i přesto pestrý. Součástí poutě vždy byl mezinárodní folklorní festival, který se letos poprvé ve své historii nekoná. „Festival jsme částečně nahradili jiným programem, aby nebyly na náměstí jen stánky řemeslného trhu, který začne v pátek od 13 hodin. Klatovská pouť bude trochu jiná než v předešlých letech, nicméně jsme se ji snažili připravit tak, aby si ji všichni užili. Musíme ale dbát všech bezpečnostních opatření, která jsou nutná, o což bychom chtěli požádat i návštěvníky, kteří přijdou. Všechny na pouť srdečně zvu,“ řekl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Koncerty a heligonky

Program na náměstí začne v pátek v 15 hodin. Těšit se můžete na Petrovickou sedmičku a skupinu Relax do 19 hodin a od 20.30 rozezní náměstí Plzeňský MLS. V sobotu začne program v 9 hodin s dechovou kapelou Skalanka. Během dne se pak na pódiu vystřídají Pelíškové, folklorní soubor Šumava a Šumavánek, Hradní duo a Zenit. Od 18 hodin se uskuteční koncert skupiny Elias v refektáři jezuitské koleje. V neděli program odstartuje od 9 hodin Úhlavanka, od 13 hodin zahrají Pilouni a vše ukončí koncert populární skupiny Jelen od 16 hodin.

V letním kině nebudou chybět heligonky. Sobotní program začne ve 12 hodin a odstartují ho Hanka, Jiří a Jan Matějkovi. Dále budou pokračovat Honza Čermák a Pepa Voráček, Kůrovci, Písečtí blonďáci, Toulavá kapela, Třehusk a sobotu zakončí od 20.30 hodin Obšuka. V neděli od 12 hodin zahraje Ondřej Římek, poté Mrákovští heligonkáři, Jiří Homolka a vše završí PPOSPO Štreka. Na náměstí můžete potkat i flašinetářku Evu Haufovou.

Výstavy a atrakce

Součástí poutě budou i výstavy. Ve výstavní zahradě naproti muzeu si jako tradičně prohlédnete klatovské karafiáty, kde bude otevřeno od 9 do 17 hodin, v Plánické ulici se uskuteční výstava kaktusů, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin, a v kostele sv. Vavřince je k vidění výstava Společné cesty 8 s díly výtrvarníků z klatovského regionu a německé příhraniční oblasti.

Atrakce se roztočí jako každý rok na Erbenově náměstí, v pátek od 13 do 23 hodin, v sobotu od 9 do 23 hodin a v neděli od 9 do 21 hodin.

Chybět nebudou ani mše. Po sobotní, která začne v 15 hodin, bude následovat v 16 hodin průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské.

Další akce

Prázdninové prohlídky historického centra Klatov

KDY: každou sobotu

KDE: Klatovy

ZA KOLIK: zdarma



Během bezplatných prohlídek historického centra Klatov uvidíte zajímavý film o historii města a jeho památkách, projdete si prostory bývalého dominikánského kláštera. Po prohlídce bude možnost navštívit Pavilon skla. Prohlídky s průvodcem se konají až do konce prázdnin každou sobotu od 10 hodin. Sraz je na renesančním dvorku Koškovského domu.

Exkurze k šumavským mokřadům

KDY: 11. července

KDE: Prášilsko

ZA KOLIK: neuvedeno



Zajímá vás, jak se změnily potoky a mokřady v okolí Prášil? Přijďte na exkurzi, která vás zavede do pramenišť kolem zmizelé sklářské osady Malý Bor a bývalé obce Skelná, s ukázkou odvodněných mokřadů. Účast nahlaste na e-mail lukas.linhart@npsumava.cz.

V Amálině údolí se vrátíte do historie

KDY: 11. a 12. července

KDE: Kašperské Hory

ZA KOLIK: neuvedeno



Rýžování zlata, ražení mincí a mnoho dalšího si vyzkoušíte v Amálině údolí u Kašperských Hor. Akce je součástí festivalu Industry Open pořádaný Plzeňským krajem. Program připomene způsoby získávání zlata v oblasti Zlatého potoka. Návštěvníci si budou moci pod dohledem zkušených „zlatokopů“ sami zlatinky vyrýžovat. Součástí programu bude i komentovaná procházka podél Zlatého potoka kolem středověkých sejpů ke štole, kterou před několika sty lety vykutali do zdejšího skalnatého masivu horníci. Představeny budou rovněž způsoby dobývacích technik včetně nářadí a keramických kahanů, kterými si horníci při práci svítili. VYrobíte si i krabičku na sirky či vyrazíte dukát.

Občané protestují proti umístění jaderného úložiště

KDY: 11. července

KDE: Pačejov

ZA KOLIK: neuvedeno



Protestní akce proti vládnímu rozhodnutí o zařazení lokality "Březový potok" mezi poslední čtyři lokality vhodné v České republice k vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu se koná v sobotu odpoledne. Trasa protestního pochodu začíná u kulturního domu v Pačejově, končí v Maňovicích. Zajištěno je občerstvení a živá hudba.

Valérie Zawadská bude na Švihově

KDY: 11. července

KDE: Švihov

ZA KOLIK: 230 Kč



Divadelní společnost Karel Soukup zve na zábavné pořady z hereckého prostředí, ve kterých vystoupí populární herci, kteří se podělí s diváky historkami z hereckého prostředí čtením povídek, poezie a písněmi z muzikálu. Místo konání bude vždy v prostorách špejcharu hradu Švihov od 17 hodin. Rezervace je možná na mailu karel.corado@gmail.com, telefonním čísle 602 549 883 nebo v pokladně hradu Švihov. Tuto sobotu se můžete těšit na Valérii Zawadskou.

Zahájí výstavu o polských Židech

KDY: 11. července

KDE: Hartmanice

ZA KOLIK: neuvedeno



Nová výstava o historii polských Židů bude slavnostně zahájena v sobotu 11. července v 17 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích. Po zahájení bude následovat promítnutí filmu Poslední klezmer o hudebním skladateli, pianistovi a dirigentovi Leopoldu Kozlowském.