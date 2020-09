/PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME/ O víkendu se konají Dny šumavského trojhradí, zaharádkáři vystaví své výpěstky.

Dny Šumavského trojhradí na Velharticích, na Rabí a na Kašperku. | Video: Deník / Daniela Loudová

Tak jako každý rok se chudeničtí zahrádkáři chystají na výstavu svých výpestků. Letos se uskuteční o prodlouženém víkendu 26. až 28. září. "Je to již tradice. Každý rok na podzim sneseme na naší výstavu to nejlepší z toho, co se nám na našich zahrádkách podařilo vypěstovat. A protože máme mezi členy i spousty šikovných lidí, na výstavě kromě ovoce, zeleniny, květin a dalšího sortimentu vystavujeme i práce našich členek a členů. Někdo vyřezává, někdo dělá květinové vazby, jiný háčkuje nebo plete z pedigu, jiní zase kreslí nebo maluje. Vystavovat na výstavě zahrádkářů samozřejmně mohou i nečlenové. A jsme za jejich exponáty vděční," říká hospodářka základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Chudenicích Jitka Egermayerová.