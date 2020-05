75. výročí konce druhé světové války připomene i komiksová kniha Roll Out the Barrels. | Foto: Paměť národa

Konec druhé světové války v Plzni a na západě Čech vůbec, jedenáct příběhů jako mozaika dnů z jara 1945 a nejen z něj - to obsahuje komiksová kniha Roll Out the Barrels, která vychází symbolicky 6. května, v den 75. výročí konce války v Plzni. Vydává ji Post Bellum, o.p.s., pobočka Paměť národa Plzeňský kraj. Komiksy jsou dílem studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a vydání podpořilo Velvyslanectví USA v Praze.