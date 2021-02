Zdroj: Deník

Talk show s Ivo Šmoldasem a Václavem Koptou je naplánována na 25. února, měla by se konat v kulturním domě. Dále by si mohly na své přijít děti ve dnech 25. února a 25. března, kdy by jim organizátoři rádi představili pohádkové Čtení s večerníčkem, spojené s výtvarnou dílnou. Od 3. května by lidé mohli v sále městského kulturního střediska zhlédnout výstavu s názvem Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení v proměnách času. Plánují se i koncerty, ty by se měly odehrát na náměstí. Vystoupit by mohl 11. června Dodo Doležal a Lord, 16. července Pilsen Queen Tribute Band či 3. září kapela Lake Malawi.