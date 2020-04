Místo v polovině června se uskuteční od 14. do 18. října 2020. „Na základě zveřejněných vládních opatření není možné během června počítat s realizací kulturních akcí s větším počtem návštěvníků, podzimní termín bude proto vhodnější,“ uvedl ředitel Divadla Alfa a festivalu Skupova Plzeň Jakub Hora.

„Skupovu Plzeň pořádáme jako bienále, proto ji nelze odložit o rok. Festival je pro obor loutkového divadla klíčový a pro oblast českého divadla významný počin, bylo by nešťastné vynechat čtyři roky úžasné loutkářské práce.“ Přesun na říjen program festivalu nijak zásadně neovlivní. Soutěž českých a slovenských profesionálních divadel přinese ta nejlepší představení uplynulých dvou let. „Většina souborů nám již představení v říjnovém termínu potvrdila,“ dodal Jakub Hora.

Také atraktivní zahraniční program by měl být v hlavní části zachován. Letošní ročník festivalu má v plánu unikátní fokus do světa japonského loutkového divadla. Program bude zveřejněn na webových stránkách festivalu do konce června.