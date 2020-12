Na výstavu z dějin hmotné kultury 60.-80. let minulého století zve Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Expozice s názvem Retro zde bude k vidění až do 28. března příštího roku. Muzeum můžete navštívit od úterý do soboty od 9 do 17 hodin, s výjimkou polední pauzy od 12 do 13, nebo v neděli a o svátcích od 13 do 17 hodin. Základní vstupné činí 60 Kč, snížené 30 Kč.