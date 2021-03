Proti přírodě | Foto: www.letni-kino.cz

Snímek Proti přírodě je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a přemýšlí o svém spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od dětinských myšlenek až k hlubším dilematům lidského života. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí. Film si pustíte ve středu 24. února od 20.30 na webu mestanskabeseda.cz.