Oblíbená akce PechaKucha Night se tentokrát uskuteční v pátek 18. června v prostorách chudenického Bolfánku.

Areál Bolfánek v Chudenicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

PechaKucha nabízí prostor pro setkávání inspirativních lidí, kteří během večera promluví o tom, čím se zabývají, co chystají, nebo co se jim již povedlo realizovat. Jejich prezentace by měly být co nejhutnější, aby si dokázali udržet pozornost posluchačů. Proto má každý z desítky vystupujících k dispozici 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin.