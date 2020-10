Vyrazte o víkendu do kina.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele, a to nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta bude pomsta. Českou komedii uvede v neděli 11. října od 20 hodin kino Šumava v Klatovech. V neděli se bude promítat i v sušickém kině Sirkus. Od 14 hodin můžete zhlédnout Křupavé mazlíčky, od 17 hodin film Pinocchio/ 2020 a od 20 hodin snímek Smečka.